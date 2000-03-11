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Эти яркие картины вызывают положительные эмоции. Фото
Работы белорусского художника выполнены в необычной технике.
Этого белорусского художника называют современным импрессионистом. Его картины полны жизни и эмоций. Невозможно пройти мимо его ярких полотен, написанных в необычной технике, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Талантливый белорусский художник Леонид Афремов не перестает удивлять пользователей социальных сетей своими работами. Его картины всегда эмоциональны, они вызывают только положительные и радостные эмоции, несмотря на то, что художник изображает осень. Афремов рисует не кистями. Он использует мастихин (специальный нож-лопатка), с помощью которого масляными красками виртуозно накладывает нужные мазки.
Многие сравнивают Афремова с великими мастерами прошлого. Но художник настаивает на том, что он нашел свой собственный стиль. Его работы могут расцениваться как современное искусство, которое основывается на традициях прошлого.
Сам художник отмечает: «Человеческий разум своеобразен. Мы склонны цепляться за прошлое и быть сверхкритичными по отношению к настоящему. Мы сравниваем новые творения с классическими шедеврами и выискиваем малейшие недостатки. Возможно, трава и была зеленее несколько веков назад, но талантливые люди рождаются и сегодня».
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Леонид Афремов предпочитает выкладывать свои работы в социальные сети, а не делать персональные выставки в галереях. Его художественная философия основывается на идее того, что искусство не должно быть доступно только элите.
Этого белорусского художника называют современным импрессионистом. Его картины полны жизни и эмоций. Невозможно пройти мимо его ярких полотен, написанных в необычной технике, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Талантливый белорусский художник Леонид Афремов не перестает удивлять пользователей социальных сетей своими работами. Его картины всегда эмоциональны, они вызывают только положительные и радостные эмоции, несмотря на то, что художник изображает осень. Афремов рисует не кистями. Он использует мастихин (специальный нож-лопатка), с помощью которого масляными красками виртуозно накладывает нужные мазки.
Многие сравнивают Афремова с великими мастерами прошлого. Но художник настаивает на том, что он нашел свой собственный стиль. Его работы могут расцениваться как современное искусство, которое основывается на традициях прошлого.
Сам художник отмечает: «Человеческий разум своеобразен. Мы склонны цепляться за прошлое и быть сверхкритичными по отношению к настоящему. Мы сравниваем новые творения с классическими шедеврами и выискиваем малейшие недостатки. Возможно, трава и была зеленее несколько веков назад, но талантливые люди рождаются и сегодня».
Читайте также: Невероятная жизнь бесстрашных горных козлов. Фото
Леонид Афремов предпочитает выкладывать свои работы в социальные сети, а не делать персональные выставки в галереях. Его художественная философия основывается на идее того, что искусство не должно быть доступно только элите.
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