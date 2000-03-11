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Эти яркие картины вызывают положительные эмоции. Фото

Эти яркие картины вызывают положительные эмоции. Фото Работы белорусского художника выполнены в необычной технике.

Этого белорусского художника называют современным импрессионистом. Его картины полны жизни и эмоций. Невозможно пройти мимо его ярких полотен, написанных в необычной технике, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Талантливый белорусский художник Леонид Афремов не перестает удивлять пользователей социальных сетей своими работами. Его картины всегда эмоциональны, они вызывают только положительные и радостные эмоции, несмотря на то, что художник изображает осень. Афремов рисует не кистями. Он использует мастихин (специальный нож-лопатка), с помощью которого масляными красками виртуозно накладывает нужные мазки.

Многие сравнивают Афремова с великими мастерами прошлого. Но художник настаивает на том, что он нашел свой собственный стиль. Его работы могут расцениваться как современное искусство, которое основывается на традициях прошлого.

Сам художник отмечает: «Человеческий разум своеобразен. Мы склонны цепляться за прошлое и быть сверхкритичными по отношению к настоящему. Мы сравниваем новые творения с классическими шедеврами и выискиваем малейшие недостатки. Возможно, трава и была зеленее несколько веков назад, но талантливые люди рождаются и сегодня».

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Леонид Афремов предпочитает выкладывать свои работы в социальные сети, а не делать персональные выставки в галереях. Его художественная философия основывается на идее того, что искусство не должно быть доступно только элите.

Эти яркие картины вызывают положительные эмоции. Фото
Эти яркие картины вызывают положительные эмоции. Фото
Эти яркие картины вызывают положительные эмоции. Фото
Эти яркие картины вызывают положительные эмоции. Фото
Эти яркие картины вызывают положительные эмоции. Фото
Эти яркие картины вызывают положительные эмоции. Фото
Эти яркие картины вызывают положительные эмоции. Фото
Эти яркие картины вызывают положительные эмоции. Фото
Эти яркие картины вызывают положительные эмоции. Фото
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 Теги: картины, эмоции

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Сегодня, 07:55 » Автор: Евгений Шевченко
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