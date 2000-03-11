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Шотландские трущобы в редких снимках 80-х годов. Фото

Шотландские трущобы в редких снимках 80-х годов. ФотоНе самая радужная картина.

Но этих фотографиях не Советский Союз, а Европа. Если быть точнее, это город Глазго — один из крупнейших городов Великобритании и самый крупный в Шотландии, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.

Итак, Европа, Великобритания, Шотландия. Один большой 101 км. — город Глазго. Автор фотографий знаменитый французский режиссер и фотограф Раймон Депардон.

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Шотландские трущобы в редких снимках 80-х годов. Фото
Шотландские трущобы в редких снимках 80-х годов. Фото
Шотландские трущобы в редких снимках 80-х годов. Фото
Шотландские трущобы в редких снимках 80-х годов. Фото
Шотландские трущобы в редких снимках 80-х годов. Фото
Шотландские трущобы в редких снимках 80-х годов. Фото
Шотландские трущобы в редких снимках 80-х годов. Фото
Шотландские трущобы в редких снимках 80-х годов. Фото
Шотландские трущобы в редких снимках 80-х годов. Фото
Шотландские трущобы в редких снимках 80-х годов. Фото
Шотландские трущобы в редких снимках 80-х годов. Фото
Шотландские трущобы в редких снимках 80-х годов. Фото
Шотландские трущобы в редких снимках 80-х годов. Фото
Шотландские трущобы в редких снимках 80-х годов. Фото
Шотландские трущобы в редких снимках 80-х годов. Фото
Шотландские трущобы в редких снимках 80-х годов. Фото
Шотландские трущобы в редких снимках 80-х годов. Фото
Шотландские трущобы в редких снимках 80-х годов. Фото
Шотландские трущобы в редких снимках 80-х годов. Фото
Шотландские трущобы в редких снимках 80-х годов. Фото
Шотландские трущобы в редких снимках 80-х годов. Фото
Шотландские трущобы в редких снимках 80-х годов. Фото
Шотландские трущобы в редких снимках 80-х годов. Фото
Шотландские трущобы в редких снимках 80-х годов. Фото
Шотландские трущобы в редких снимках 80-х годов. Фото
Шотландские трущобы в редких снимках 80-х годов. Фото
Шотландские трущобы в редких снимках 80-х годов. Фото
Шотландские трущобы в редких снимках 80-х годов. Фото
Шотландские трущобы в редких снимках 80-х годов. Фото
Шотландские трущобы в редких снимках 80-х годов. Фото
Шотландские трущобы в редких снимках 80-х годов. Фото
Шотландские трущобы в редких снимках 80-х годов. Фото
Шотландские трущобы в редких снимках 80-х годов. Фото
Шотландские трущобы в редких снимках 80-х годов. Фото
Шотландские трущобы в редких снимках 80-х годов. Фото
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 Теги: Шотландия, фото

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Сегодня, 21:12 » Автор: Анна Мартынова
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