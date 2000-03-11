Раздел: Фоторепортажи
Шотландские трущобы в редких снимках 80-х годов. Фото
Не самая радужная картина.
Но этих фотографиях не Советский Союз, а Европа. Если быть точнее, это город Глазго — один из крупнейших городов Великобритании и самый крупный в Шотландии, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
Итак, Европа, Великобритания, Шотландия. Один большой 101 км. — город Глазго. Автор фотографий знаменитый французский режиссер и фотограф Раймон Депардон.
Читайте также: Советская Эстония в редких снимках 60-х годов. Фото
Но этих фотографиях не Советский Союз, а Европа. Если быть точнее, это город Глазго — один из крупнейших городов Великобритании и самый крупный в Шотландии, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
Итак, Европа, Великобритания, Шотландия. Один большой 101 км. — город Глазго. Автор фотографий знаменитый французский режиссер и фотограф Раймон Депардон.
Читайте также: Советская Эстония в редких снимках 60-х годов. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
78
0
Оставьте свой комментарий