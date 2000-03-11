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87-летняя модель покорила лучшие в мире подиумы. Фото
Эффектная и успешная.
Дафна Селф в свои 87 лет может дать фору более молодым женщинам. Она родилась 1 июля 1928 года. Модель не собирается идти на пенсию, регулярно участвует в показах, снимается для обложек журналов и представляет самые модные бренды в мире. Не каждая модель может похвастаться таким успехом, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Дафна никогда не пользовалась услугами пластического хирурга. Она считает такого рода процедуры ненужной роскошью. Прекрасными чертами лица ее наградила природа.
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Чтобы поддерживать фигуру, модель правильно питается и занимается йогой. Дафна много ходит пешком, а также проводит время в саду, выращивая цветы.
Дафна Селф в свои 87 лет может дать фору более молодым женщинам. Она родилась 1 июля 1928 года. Модель не собирается идти на пенсию, регулярно участвует в показах, снимается для обложек журналов и представляет самые модные бренды в мире. Не каждая модель может похвастаться таким успехом, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Дафна никогда не пользовалась услугами пластического хирурга. Она считает такого рода процедуры ненужной роскошью. Прекрасными чертами лица ее наградила природа.
Читайте также: Модели «плюс-сайз», покорившие лучшие подиумы. Фото
Чтобы поддерживать фигуру, модель правильно питается и занимается йогой. Дафна много ходит пешком, а также проводит время в саду, выращивая цветы.
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