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87-летняя модель покорила лучшие в мире подиумы. Фото

87-летняя модель покорила лучшие в мире подиумы. ФотоЭффектная и успешная.

Дафна Селф в свои 87 лет может дать фору более молодым женщинам. Она родилась 1 июля 1928 года. Модель не собирается идти на пенсию, регулярно участвует в показах, снимается для обложек журналов и представляет самые модные бренды в мире. Не каждая модель может похвастаться таким успехом, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Дафна никогда не пользовалась услугами пластического хирурга. Она считает такого рода процедуры ненужной роскошью. Прекрасными чертами лица ее наградила природа.

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Чтобы поддерживать фигуру, модель правильно питается и занимается йогой. Дафна много ходит пешком, а также проводит время в саду, выращивая цветы.

87-летняя модель покорила лучшие в мире подиумы. Фото
87-летняя модель покорила лучшие в мире подиумы. Фото
87-летняя модель покорила лучшие в мире подиумы. Фото
87-летняя модель покорила лучшие в мире подиумы. Фото
87-летняя модель покорила лучшие в мире подиумы. Фото
87-летняя модель покорила лучшие в мире подиумы. Фото
87-летняя модель покорила лучшие в мире подиумы. Фото
87-летняя модель покорила лучшие в мире подиумы. Фото
87-летняя модель покорила лучшие в мире подиумы. Фото
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 Теги: модель, бабушка

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Сегодня, 22:32 » Автор: Анна Мартынова
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