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Так выглядит самый грязный в мире водоем. Фото
Она находится в Индонезии.
Индонезия – островное государство, расположенное в Юго-Восточной Азии. На одном из крупных островов, на Яве, протекает река Читарум, играющая огромную роль в жизни островитян. Воды этой реки используются в сельском хозяйстве, для водоснабжения. Это главная водная артерия в провинции Западная Ява, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
На сегодняшний день, река является самым загрязненным водоемом в мире. При просмотре фотографий, отчетливо видно, что если бы не лодка с людьми, то вода из-за груды мусора не имела бы контакта с воздухом.
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Мусор, как ковер, густо покрывает поверхность реки. Большей степенью река напоминает свалку, нежели источник воды.
Индонезия – островное государство, расположенное в Юго-Восточной Азии. На одном из крупных островов, на Яве, протекает река Читарум, играющая огромную роль в жизни островитян. Воды этой реки используются в сельском хозяйстве, для водоснабжения. Это главная водная артерия в провинции Западная Ява, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
На сегодняшний день, река является самым загрязненным водоемом в мире. При просмотре фотографий, отчетливо видно, что если бы не лодка с людьми, то вода из-за груды мусора не имела бы контакта с воздухом.
Читайте также: Вот как выглядит самый грязный город на Земле. Фото
Мусор, как ковер, густо покрывает поверхность реки. Большей степенью река напоминает свалку, нежели источник воды.
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