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Так выглядит самый грязный в мире водоем. Фото

Так выглядит самый грязный в мире водоем. ФотоОна находится в Индонезии.

Индонезия – островное государство, расположенное в Юго-Восточной Азии. На одном из крупных островов, на Яве, протекает река Читарум, играющая огромную роль в жизни островитян. Воды этой реки используются в сельском хозяйстве, для водоснабжения. Это главная водная артерия в провинции Западная Ява, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

На сегодняшний день, река является самым загрязненным водоемом в мире. При просмотре фотографий, отчетливо видно, что если бы не лодка с людьми, то вода из-за груды мусора не имела бы контакта с воздухом.

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Мусор, как ковер, густо покрывает поверхность реки. Большей степенью река напоминает свалку, нежели источник воды.

Так выглядит самый грязный в мире водоем. Фото
Так выглядит самый грязный в мире водоем. Фото
Так выглядит самый грязный в мире водоем. Фото
Так выглядит самый грязный в мире водоем. Фото
Так выглядит самый грязный в мире водоем. Фото
Так выглядит самый грязный в мире водоем. Фото
Так выглядит самый грязный в мире водоем. Фото
Так выглядит самый грязный в мире водоем. Фото
Так выглядит самый грязный в мире водоем. Фото
Так выглядит самый грязный в мире водоем. Фото
Так выглядит самый грязный в мире водоем. Фото
Так выглядит самый грязный в мире водоем. Фото
Так выглядит самый грязный в мире водоем. Фото
Так выглядит самый грязный в мире водоем. Фото
Так выглядит самый грязный в мире водоем. Фото
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 Теги: водоем, грязь

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Сегодня, 23:12 » Автор: Анна Мартынова
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