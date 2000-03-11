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Представители самого загадочного племени Индии. Фото
Люди этого племени носят в носу серьги.
В горном районе Восточной Индии живет самобытное племя, в котором мужчины и женщины курят сигары, носят в носу серьги и покрывают кожу татуировками, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Но самое интересное, что члены племени трепетно заботятся о холмах и ручьях на своей территории и дают отпор бизнесменам, стремящимся начать на их земле добычу драгоценных камней.
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В горном районе Восточной Индии живет самобытное племя, в котором мужчины и женщины курят сигары, носят в носу серьги и покрывают кожу татуировками, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Но самое интересное, что члены племени трепетно заботятся о холмах и ручьях на своей территории и дают отпор бизнесменам, стремящимся начать на их земле добычу драгоценных камней.
Читайте также: Неоднозначные портреты самого необычного племени в Индии. Фото
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