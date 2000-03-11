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Представители самого загадочного племени Индии. Фото

Представители самого загадочного племени Индии. ФотоЛюди этого племени носят в носу серьги.

В горном районе Восточной Индии живет самобытное племя, в котором мужчины и женщины курят сигары, носят в носу серьги и покрывают кожу татуировками, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Но самое интересное, что члены племени трепетно заботятся о холмах и ручьях на своей территории и дают отпор бизнесменам, стремящимся начать на их земле добычу драгоценных камней.

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Представители самого загадочного племени Индии. Фото
Представители самого загадочного племени Индии. Фото
Представители самого загадочного племени Индии. Фото
Представители самого загадочного племени Индии. Фото
Представители самого загадочного племени Индии. Фото
Представители самого загадочного племени Индии. Фото
Представители самого загадочного племени Индии. Фото
Представители самого загадочного племени Индии. Фото
Представители самого загадочного племени Индии. Фото
Представители самого загадочного племени Индии. Фото
Представители самого загадочного племени Индии. Фото
Представители самого загадочного племени Индии. Фото
Представители самого загадочного племени Индии. Фото
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 Теги: Индия, племя

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Вчера, 23:52 » Автор: Анна Мартынова
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