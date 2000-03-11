Этот дом распечатали за считанные часы на 3D принтере. Фото

Дом за двое суток.



Трехмерная печать открывает новые, недоступные ранее горизонты в самых разных областях. Исключением из этого правила не является и строительство. Даже напротив, именно здесь создаются одни из самых интересных отраслевых достижений, передает







Недвижимость, в частности, жилье – это одна из самых дорогих вещей в мире, которую часто не под силу просто так взять и купить даже самому успешному гражданину. Именно поэтому особое внимание всегда привлекают технологии, позволяющие не только ускорить строительство, но и сэкономить на нем без потери качества. Некоммерческая организация New Story вместе со строительной компанией Icon, инициировали широкий проект по исследованию возможностей трехмерной печати в строительстве по созданию суперэкономичного жилья для тех, у кого его нет. Несмотря на всю «лирику», проект имеет немалые коммерческие перспективы.







Для создания домов был использован специальный строительный 3D-принтер Vulcan, который был разработан непосредственно компанией Icon. Общий принцип действия устройства полностью совпадает с принципом действия любого другого трехмерного принтера. Важным «но» является то, что творение строительной компании – полностью подвижное.



Читайте также: На 3D-принтере распечатали древнейшее существо Земли







Дом строится по слоям, которые накладываются один на другой. Делается это достаточно быстро и невероятно качественно. В ходе эксперимента компанией было «нарисовано» таким образом несколько небольших жилых зданий площадью с площадью помещений в 32 кв.м. Единственное, что делают люди – устанавливают на дом крышу, окна и двери. Концептуальная модель такого жилья обошлась всего в 10 тысяч долларов. Производственный процесс занял 48 часов. Инженеры Icon уверены, что в ближайшие месяцы смогут сократить еще больше обе цифры за счет дополнительной оптимизации рабочего процесса.







Целевой планкой Icon является сокращение срока возведения дома до 24 часов, а также сокращение его стоимости производства до 4 тысяч долларов. Однако даже это специалисты не считают пределом возможностей технологии трехмерной печати. Добиться целевых показателей они надеются уже к 2019 году. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Трехмерная печать открывает новые, недоступные ранее горизонты в самых разных областях. Исключением из этого правила не является и строительство. Даже напротив, именно здесь создаются одни из самых интересных отраслевых достижений, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate Недвижимость, в частности, жилье – это одна из самых дорогих вещей в мире, которую часто не под силу просто так взять и купить даже самому успешному гражданину. Именно поэтому особое внимание всегда привлекают технологии, позволяющие не только ускорить строительство, но и сэкономить на нем без потери качества. Некоммерческая организация New Story вместе со строительной компанией Icon, инициировали широкий проект по исследованию возможностей трехмерной печати в строительстве по созданию суперэкономичного жилья для тех, у кого его нет. Несмотря на всю «лирику», проект имеет немалые коммерческие перспективы.Для создания домов был использован специальный строительный 3D-принтер Vulcan, который был разработан непосредственно компанией Icon. Общий принцип действия устройства полностью совпадает с принципом действия любого другого трехмерного принтера. Важным «но» является то, что творение строительной компании – полностью подвижное.Дом строится по слоям, которые накладываются один на другой. Делается это достаточно быстро и невероятно качественно. В ходе эксперимента компанией было «нарисовано» таким образом несколько небольших жилых зданий площадью с площадью помещений в 32 кв.м. Единственное, что делают люди – устанавливают на дом крышу, окна и двери. Концептуальная модель такого жилья обошлась всего в 10 тысяч долларов. Производственный процесс занял 48 часов. Инженеры Icon уверены, что в ближайшие месяцы смогут сократить еще больше обе цифры за счет дополнительной оптимизации рабочего процесса.Целевой планкой Icon является сокращение срока возведения дома до 24 часов, а также сокращение его стоимости производства до 4 тысяч долларов. Однако даже это специалисты не считают пределом возможностей технологии трехмерной печати. Добиться целевых показателей они надеются уже к 2019 году.



