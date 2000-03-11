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Мегаполис будущего: невероятная инопланетная архитектура в Испании. Фото
Инопланетная архитектура от Аль-Мефера
Испанский фотограф и нейробиолог Аль-Мефер (Al Mefer) сделал несколько внеземных снимков марсианских зданий и сооружений испанского города Бенидорма (Benidorm), передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.
Фотографии были обработаны, таким образом, чтобы здания были изображены на цветном фоне, создающем иллюзию, будто они парят в воздухе или же являются частью какого-то внеземного ландшафта.
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В настоящее время в этом городе находится самое большое в мире количество высотных зданий на душу населения.
Испанский фотограф и нейробиолог Аль-Мефер (Al Mefer) сделал несколько внеземных снимков марсианских зданий и сооружений испанского города Бенидорма (Benidorm), передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.
Фотографии были обработаны, таким образом, чтобы здания были изображены на цветном фоне, создающем иллюзию, будто они парят в воздухе или же являются частью какого-то внеземного ландшафта.
Читайте также: Невероятная архитектура Сингапура. Фото
В настоящее время в этом городе находится самое большое в мире количество высотных зданий на душу населения.
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