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Раздел: Фоторепортажи  
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Мегаполис будущего: невероятная инопланетная архитектура в Испании. Фото

Мегаполис будущего: невероятная инопланетная архитектура в Испании. ФотоИнопланетная архитектура от Аль-Мефера

Испанский фотограф и нейробиолог Аль-Мефер (Al Mefer) сделал несколько внеземных снимков марсианских зданий и сооружений испанского города Бенидорма (Benidorm), передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.

Фотографии были обработаны, таким образом, чтобы здания были изображены на цветном фоне, создающем иллюзию, будто они парят в воздухе или же являются частью какого-то внеземного ландшафта.

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В настоящее время в этом городе находится самое большое в мире количество высотных зданий на душу населения.

Мегаполис будущего: невероятная инопланетная архитектура в Испании. Фото
Мегаполис будущего: невероятная инопланетная архитектура в Испании. Фото
Мегаполис будущего: невероятная инопланетная архитектура в Испании. Фото
Мегаполис будущего: невероятная инопланетная архитектура в Испании. Фото
Мегаполис будущего: невероятная инопланетная архитектура в Испании. Фото
Мегаполис будущего: невероятная инопланетная архитектура в Испании. Фото
Мегаполис будущего: невероятная инопланетная архитектура в Испании. Фото
Мегаполис будущего: невероятная инопланетная архитектура в Испании. Фото
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 Теги: Испания, архитектура

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Сегодня, 01:03 » Автор: Татьяна Ларина
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