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Яркие кадры повседневной жизни в Латинской Америке. Фото

Яркие кадры повседневной жизни в Латинской Америке. ФотоПодборка фотографий повседневной жизни в Латинской Америке.

Это собирательное наименование американских стран и территорий, использующих в качестве официальных романских языков, прежде всего — иберо-романские испанский и португальский, иногда также галло-романский французский, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.

Название объясняется тем, что романские языки произошли от латинского языка. До конца XIX века в США также использовался термин Испанская Америка, обозначая все испаноязычные территории южнее США.

В состав Латинской Америки всегда включаются испаноязычные страны материковой Америки от Мексики на севере до Аргентины на юге, а также испаноязычные страны Карибского бассейна (Куба, Доминиканская Республика, Пуэрто-Рико). Во многих случаях включаются франкоязычные Гаити, Сен-Мартен и Французская Гвиана. Однако, франкоязычный Квебек практически никогда не включается в состав Латинской Америки. Англоязычные страны Америки (Ямайка, Барбадос, Багамы, Белиз, Гайана и проч.) к Латинской Америке не относятся. Население региона составляет 626 741 000 человек, территория — 19 197 000 км².

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Эти снимки сделаны корреспондентами Ассошиэйтед Пресс в странах Латинской Америки в феврале 2018 года.

Яркие кадры повседневной жизни в Латинской Америке. Фото
Яркие кадры повседневной жизни в Латинской Америке. Фото
Яркие кадры повседневной жизни в Латинской Америке. Фото
Яркие кадры повседневной жизни в Латинской Америке. Фото
Яркие кадры повседневной жизни в Латинской Америке. Фото
Яркие кадры повседневной жизни в Латинской Америке. Фото
Яркие кадры повседневной жизни в Латинской Америке. Фото
Яркие кадры повседневной жизни в Латинской Америке. Фото
Яркие кадры повседневной жизни в Латинской Америке. Фото
Яркие кадры повседневной жизни в Латинской Америке. Фото
Яркие кадры повседневной жизни в Латинской Америке. Фото
Яркие кадры повседневной жизни в Латинской Америке. Фото
Яркие кадры повседневной жизни в Латинской Америке. Фото
Яркие кадры повседневной жизни в Латинской Америке. Фото
Яркие кадры повседневной жизни в Латинской Америке. Фото
Яркие кадры повседневной жизни в Латинской Америке. Фото
Яркие кадры повседневной жизни в Латинской Америке. Фото
Яркие кадры повседневной жизни в Латинской Америке. Фото
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 Теги: Латинская Америка, путешествие

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Сегодня, 05:26 » Автор: Татьяна Ларина
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