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Естественная красота девушек 80-х годов. Фото
Естественная мода 80-х от фотографа Брайди Мака
Мода 80-х годов прошлого века запомнилась нам пышными челками, ярким макияжем, джинсами-«бананами» и широкими плечами пиджаков, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.
Фотограф Брайди Мак запечатлел модниц тех лет совсем иначе.
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Девушки на его фотографиях выглядят очень естественно и современно, и их нельзя отличить от моделей сегодняшнего дня, настолько их образы свежи и актуальны.
Мода 80-х годов прошлого века запомнилась нам пышными челками, ярким макияжем, джинсами-«бананами» и широкими плечами пиджаков, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.
Фотограф Брайди Мак запечатлел модниц тех лет совсем иначе.
Читайте также: Естественная красота девушек из разных стран. Фото
Девушки на его фотографиях выглядят очень естественно и современно, и их нельзя отличить от моделей сегодняшнего дня, настолько их образы свежи и актуальны.
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