» » Естественная красота девушек 80-х годов. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Естественная красота девушек 80-х годов. Фото

Естественная красота девушек 80-х годов. ФотоЕстественная мода 80-х от фотографа Брайди Мака

Мода 80-х годов прошлого века запомнилась нам пышными челками, ярким макияжем, джинсами-«бананами» и широкими плечами пиджаков, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.

Фотограф Брайди Мак запечатлел модниц тех лет совсем иначе.

Читайте также: Естественная красота девушек из разных стран. Фото

Девушки на его фотографиях выглядят очень естественно и современно, и их нельзя отличить от моделей сегодняшнего дня, настолько их образы свежи и актуальны.

Естественная красота девушек 80-х годов. Фото
Естественная красота девушек 80-х годов. Фото
Естественная красота девушек 80-х годов. Фото
Естественная красота девушек 80-х годов. Фото
Естественная красота девушек 80-х годов. Фото
Естественная красота девушек 80-х годов. Фото
Естественная красота девушек 80-х годов. Фото
Естественная красота девушек 80-х годов. Фото
Естественная красота девушек 80-х годов. Фото
Естественная красота девушек 80-х годов. Фото
Естественная красота девушек 80-х годов. Фото
Естественная красота девушек 80-х годов. Фото
Естественная красота девушек 80-х годов. Фото
Естественная красота девушек 80-х годов. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: девушки, 80-е

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 07:45 » Автор: Татьяна Ларина
     2096
     0

Похожие новости по теме

Естественная красота: очаровательные девушки с веснушками Естественная красота: очаровательные девушки с веснушками

Красиво и естественно - коллекция ярчайших фото

Естественная красота этих девушек завораживает. Фото Естественная красота этих девушек завораживает. Фото

На это стоит посмотреть.

Естественная красота девушек из разных стран. Фото Естественная красота девушек из разных стран. Фото

Масштабный фотопроект румынского фотографа.

Естественная красота девушек из северокорейской армии. Фото Естественная красота девушек из северокорейской армии. Фото

Никаких характерных для Южной Кореи пластических операций.

Ни капли фотошопа: естественная красота советских девушек. Фото Ни капли фотошопа: естественная красота советских девушек. Фото

Тонны косметики, увеличенные губы и обязательно томный взгляд — вот как современные девушки подчеркивают красоту, напрочь забывая о том, чем их наградила матушка-природа.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх