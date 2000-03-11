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Раздел: Фоторепортажи  
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ТОП-10 самых таинственных мест на планете. Фото

ТОП-10 самых таинственных мест на планете. ФотоЗдесь творится нечто невообразимое.

Зачем человек пытается покорить космос, когда большая часть загадок Земли так и остается в разряде нерешенных и вряд ли вообще будет когда-то решена? История Бермудского треугольника, мистика заброшенных зданий, исчезновения людей на ровном месте и даже все чаще появляющаяся информация об НЛО, тайны океана — в этих 10 странных, порой пугающих местечках случиться может все, что угодно, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

ТОП-10 самых таинственных мест на планете. Фото


Озеро Хиллиер. Австралия.

Ученые подозревают, что причиной розового цвета этого озера являются микроводоросли Dunaliella salina, которые производят пигмент под названием каротиноиды. Несмотря на то, что озеро Хиллиер имеет высокое содержание соли, в нем совершенно безопасно купаться.

ТОП-10 самых таинственных мест на планете. Фото


Лес Хойя. Румыния.

Лес Хойя расположен неподалеку от городка Клуж-Напока, Румыния. Правда, местные обходят его далеко стороной, ведь люди тут пропадают постоянно. Кроме того, отважившиеся на прогулку вскоре начинают ощущать за собой слежку, а на следующий день по всему телу у них проявляется странная красная сыпь.

ТОП-10 самых таинственных мест на планете. Фото


Badab-e Surt

Иран

Оранжевые цвета травертиновых образований обусловлены большой концентрацией оксида железа. Благодаря двум минеральным горячим источникам, которые находятся там, это местечко обладает множеством удивительных лечебных свойств.

ТОП-10 самых таинственных мест на планете. Фото


Дверь в ад

Туркменистан

Дарвазский газовый кратер, также известный как «Дверь в ад» или «Врата ада», представляет собой кратер, образовавшийся в 1971 после взрыва метана. Газ горит уже почти сорок лет.

ТОП-10 самых таинственных мест на планете. Фото


Сокотра

Йемен

Уникальное место, где обитает почти 700 видов флоры и фауны, которые нигде больше не встречаются на Земле. Кроме того, это еще и одно из самых изолированных мест планеты.

ТОП-10 самых таинственных мест на планете. Фото


Орадур-Сур-Глен

Франция

Деревня, расположенная во Франции, была полностью уничтожена в 1944 году. Жители деревни, в том числе женщины и маленькие дети, были убиты нацистами. С тех пор Орадур остается таким же, каким был 50 лет назад. Деревня, застывшая во времени.

ТОП-10 самых таинственных мест на планете. Фото


Fly Geyser

Невада

Трудно в это поверить, но Fly Geyser — дело рук человеческих. Прежде, чем превратиться в инопланетный оазис, здесь был всего лишь колодец. Вода с большим количеством минералов насытила окружающую местность, сформировались настоящие горы.

ТОП-10 самых таинственных мест на планете. Фото


Красный Пляж

Китай

Невероятный красный пляж в Паньцзине кружен водорослями Суэда. Это один из крупнейших болотных тростниковых заповедников в Азии.

ТОП-10 самых таинственных мест на планете. Фото


Сады Бомарзо

Италия

Сады Бомарзо, также известные как «Парк Монстров», это сад, созданный в XVI веке в провинции Витербо, Италия. Такую скульптурную группу придумал и воплотил в жизнь Франческо Орсини в память о безвременно погибшей супруге.

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ТОП-10 самых таинственных мест на планете. Фото


Бермудский треугольник

Это регион в Северной Атлантике, где огромное количество самолетов и кораблей исчезло без объяснения причин. Притом, загадочные события происходят здесь даже в наше время технической революции, а ведь впервые с чертовщиной треугольника столкнулся еще Христофор Колумб!
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 Теги: туризм, Сверхъестественное

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Сегодня, 12:30 » Автор: Анна Мартынова
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