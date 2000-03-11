» » Эту улицу называют самой красивой в мире. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Эту улицу называют самой красивой в мире. Фото

Эту улицу называют самой красивой в мире. Фото"Кривая" улица необычайной красоты.

В американском городе Сан-Франциско на Русском холме находится самая кривая улица в мире. Ломбард-стрит — так называется эта знаменитая улица, которая имеет 27% уклон, а скорость на ней ограничена 8 километрами в час, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Дизайн в стиле американских горок был выбран не случайно, а из-за потребности уменьшить 27 градусный угол наклона холма, который является слишком крутым для большинства транспортных средств. Мало какой автомобиль смог бы подняться на холм по дороге с таким уклоном, потому был разработан такой проект. Что любопытно, несмотря на уменьшение угла наклона, по улице установлено одностороннее движение только лишь сверху вниз.

Читайте также: Эту девушку называют самой красивой в мире рыбачкой. Фото

Общая длина извилистой части Ломбард Стрит составляет 400 метров, дорожное полотно выложено красными кирпичами

Эту улицу называют самой красивой в мире. Фото
Эту улицу называют самой красивой в мире. Фото
Эту улицу называют самой красивой в мире. Фото
Эту улицу называют самой красивой в мире. Фото
Эту улицу называют самой красивой в мире. Фото
Эту улицу называют самой красивой в мире. Фото
Эту улицу называют самой красивой в мире. Фото

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: улица, туризм

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:53 » Автор: Анна Мартынова
     469
     0

Похожие новости по теме

Эту девушку называют самой красивой в мире рыбачкой. Фото Эту девушку называют самой красивой в мире рыбачкой. Фото

У девушки необычное хобби.

Эту девушку считают самой красивой в мире шахматисткой. Фото Эту девушку считают самой красивой в мире шахматисткой. Фото

Александра Боте - настоящая красавица.

Ломбард-стрит - самая кривая улица в мире. Фото Ломбард-стрит - самая кривая улица в мире. Фото

Удивительное место в Сан-Франциско стало самой настоящей достопримечательностью.

Самая зеленая улица в мире поражает своей красотой. Фото Самая зеленая улица в мире поражает своей красотой. Фото

Местные жители уверены, что это самая красивая улица в мире.

На этой улице действует ограничение скорости 8 км в час. Фото На этой улице действует ограничение скорости 8 км в час. Фото

Это самая извилистая улица в мире.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх