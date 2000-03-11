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Эту улицу называют самой красивой в мире. Фото
"Кривая" улица необычайной красоты.
В американском городе Сан-Франциско на Русском холме находится самая кривая улица в мире. Ломбард-стрит — так называется эта знаменитая улица, которая имеет 27% уклон, а скорость на ней ограничена 8 километрами в час, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Дизайн в стиле американских горок был выбран не случайно, а из-за потребности уменьшить 27 градусный угол наклона холма, который является слишком крутым для большинства транспортных средств. Мало какой автомобиль смог бы подняться на холм по дороге с таким уклоном, потому был разработан такой проект. Что любопытно, несмотря на уменьшение угла наклона, по улице установлено одностороннее движение только лишь сверху вниз.
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Общая длина извилистой части Ломбард Стрит составляет 400 метров, дорожное полотно выложено красными кирпичами
В американском городе Сан-Франциско на Русском холме находится самая кривая улица в мире. Ломбард-стрит — так называется эта знаменитая улица, которая имеет 27% уклон, а скорость на ней ограничена 8 километрами в час, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Дизайн в стиле американских горок был выбран не случайно, а из-за потребности уменьшить 27 градусный угол наклона холма, который является слишком крутым для большинства транспортных средств. Мало какой автомобиль смог бы подняться на холм по дороге с таким уклоном, потому был разработан такой проект. Что любопытно, несмотря на уменьшение угла наклона, по улице установлено одностороннее движение только лишь сверху вниз.
Читайте также: Эту девушку называют самой красивой в мире рыбачкой. Фото
Общая длина извилистой части Ломбард Стрит составляет 400 метров, дорожное полотно выложено красными кирпичами
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