Эту улицу называют самой красивой в мире. Фото

"Кривая" улица необычайной красоты.



В американском городе Сан-Франциско на Русском холме находится самая кривая улица в мире. Ломбард-стрит — так называется эта знаменитая улица, которая имеет 27% уклон, а скорость на ней ограничена 8 километрами в час, передает



Дизайн в стиле американских горок был выбран не случайно, а из-за потребности уменьшить 27 градусный угол наклона холма, который является слишком крутым для большинства транспортных средств. Мало какой автомобиль смог бы подняться на холм по дороге с таким уклоном, потому был разработан такой проект. Что любопытно, несмотря на уменьшение угла наклона, по улице установлено одностороннее движение только лишь сверху вниз.



Читайте также: Эту девушку называют самой красивой в мире рыбачкой. Фото



Общая длина извилистой части Ломбард Стрит составляет 400 метров, дорожное полотно выложено красными кирпичами

















Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В американском городе Сан-Франциско на Русском холме находится самая кривая улица в мире. Ломбард-стрит — так называется эта знаменитая улица, которая имеет 27% уклон, а скорость на ней ограничена 8 километрами в час, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф Дизайн в стиле американских горок был выбран не случайно, а из-за потребности уменьшить 27 градусный угол наклона холма, который является слишком крутым для большинства транспортных средств. Мало какой автомобиль смог бы подняться на холм по дороге с таким уклоном, потому был разработан такой проект. Что любопытно, несмотря на уменьшение угла наклона, по улице установлено одностороннее движение только лишь сверху вниз.Общая длина извилистой части Ломбард Стрит составляет 400 метров, дорожное полотно выложено красными кирпичами



