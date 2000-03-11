Странные документы, до сих пор хранящиеся в архивах. Фото

В архивах можно найти много интересного.



Многие сегодня не замечают, насколько изменились образовательные и культурные ресурсы за последние 20 лет. Вывести редкий исторический документ на экран компьютера в музее, за секунду скачать интересующую книгу в электронном формате — все, что последнее поколение потребителей информации принимает за данность, еще в 2000 году казалось фантастикой. Ведь за оригинальными документами нужно было спускаться в архив, а книгу находить в библиотеке, передает



Технологии интеллектуальной обработки информации, такие как автоматическое распознавание текста и изображений, каждый день ускоряют обмен информацией и расширяют базу знаний человечества — с их помощью художественные книги, учебники, исторические документы и фотографии оцифровываются и заносятся в открытые базы данных. Если о пользе интернета как такового мнения до сих пор расходятся, то польза от оцифровывания документов едва ли подлежит спору.



Кстати, именно Google — компания, подарившая нам навигацию в сети, — первой стремилась перевести в цифру все книги американских библиотек, стараясь заложить основу для создания «всемирной библиотеки». Сегодня при помощи технологий таких компаний, как ABBYY, культурные центры, музеи и университеты по всему миру используют интеллектуальную обработку информации для создания собственных цифровых архивов, позволяя хранить историю и делать ее доступной каждому желающему.



Мы посетили онлайн-ресурсы музея Амстердама, национального архива Норвегии и другие в поиске интересных исторических документов, лежащих «на поверхности» сети.







Коллаж, включающий в себя знаменитый снимок Джона Леннона и Йоко Оно в отеле Hilton во время их пребывания в Амстердаме в 1969 году.







Декларация о завоевании Новой Голландии англичанами от 21 октября 1666 года.







Чемпионская команда Blauw Wit, 1910 год.







Городской архив Амстердама — самый большой муниципальный архив в мире: он содержит более 8 миллионов записей. Среди исторических документов встречаются такие необычные записи, как хроники производства пивоваренного завода Heineken (в том числе письмо основателя компании о приобретении первой пивоварни), письма Махатмы Ганди, торговое соглашение Амстердама с только что основанными США и даже полицейский отчет о краже велосипеда Анны Франк от 13 апреля 1942 года. Большая часть материалов оцифрована и доступна для исследователей и интересующихся граждан на сайте.







Посетители городского музея архива знакомятся с виртуальной базой данных.







Вот так выглядят индексированные документы в библиотеке общего доступа — благодаря оцифрованному архиву их не требуется перебирать вручную.







А это фотография гостившего в 1912 году в Осло Альберта Эйнштейна. Слева от него — первая женщина-профессор в Норвегии Кристина Бонневи, преподававшая зоологию. Это фото — один из примеров исторических свидетельств, оцифрованных и доступных в национальном архиве Норвегии.







Легенда джаза Луи Армстронг во время отдыха от концертного тура в Осло в 1955 году.







Маяк «Она», построенный в 1867 году.







Детский горнолыжный склон в Аскере, 1955 год.







Толпа подростков на концерте Rolling Stones в Осло приветствует музыкантов с плакатом «Добро пожаловать, Мик, Чарли, Брайан, Кит и Билл!». 1964 год.







Генеалогическое древо норвежского семейства Даррэ.







Старый агитационный плакат, призывающий голосовать за буржуазную партию Норвегии.







Так выглядят физические архивы данных.







Виртуальный архив данных Национальной библиотеки Новой Зеландии содержит более трех миллионов страниц периодических изданий, писем, дневников и отчетов о работе парламента почти за 100 лет.







Недавно библиотека оцифровала все газеты и журналы, издававшиеся на языке местных жителей Новой Зеландии маори. У архива удобная система поиска: каждая газета имеет свою веб-страницу, которая содержит краткую информацию о публикации и все даты выпусков, открытых для доступа. В сотрудничестве с фирмой ABBYY, подобные технологии использовали для создания своего электронного архива Эдинбургский ботанический сад и Большой театр.







Первая почтовая марка, получившая название Penny Black, была издана в 1840 году в Великобритании. На изображении — королева Виктория.



Королевская почта Великобритании начала использовать технологии, распознающие текст, еще в 1987 году, когда предприятие установило 46 устройств для оптического распознавания символов. Нынешние системы могут считывать любые почтовые коды. Кроме того, они сами контролируют правильность написания адреса. В год почта сортирует более 14 миллиардов писем и посылок. Сегодня такие технологии используются в большинстве почтовых служб мира.



Применение есть и в социальной сфере – например, правительству Бангладеша в последние годы удалось полностью модернизировать систему переписи населения. На основе этих данных создают программы медицинской поддержки, но собирать их дорого и сложно. Если делать все вручную, это занимает не меньше двух лет. С помощью похожей технологии результаты переписи удалось получить в три раза быстрее – система сама распознавала данные из 30 миллионов бланков, заполненных от руки, а операторам оставалось лишь проверить, вся ли информация извлечена верно. Всего за 8 месяцев министерство здравоохранения страны получило всю информацию о здоровье своих жителей.







К 1760-м годам традиция отправки подарков стала сменяться красиво выполненными и богато украшенными письмами. А самая старая валентинка датируется 1790 годом и известна как «складная головоломка» — ее загадка заключалась в том, что письмо необходимо правильно развернуть, чтобы открыть скрытые строки, содержащие признание в любви.







К 1840-м годам валентинки уже прочно вошли в традицию. Самыми популярными темами для оформления были цветы, птицы и ангелы. Многие открытки включали в себя механические компоненты, которые раскрывали скрытое сообщение или изображение.







Первая доставка почты воздушным сообщением была исполнена в Великобритании в 1911 году и приурочена к коронации Георга V.



А это цифровая копия почтовых марок с изображением Уинстона Черчилля.



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Одна из самых интересных находок в архиве — это письма будущего премьер-министра своей супруге Клементине, датированные 1915 годом. Незадолго до того, как отправиться воевать на западный фронт в Первой мировой войне, он писал своей жене: «Ты дала мне понять, насколько благородным может быть женское сердце не трать свое время, горюя по мне… смерть — это всего лишь случай, и притом не самый важный…» Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Многие сегодня не замечают, насколько изменились образовательные и культурные ресурсы за последние 20 лет. Вывести редкий исторический документ на экран компьютера в музее, за секунду скачать интересующую книгу в электронном формате — все, что последнее поколение потребителей информации принимает за данность, еще в 2000 году казалось фантастикой. Ведь за оригинальными документами нужно было спускаться в архив, а книгу находить в библиотеке, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер Технологии интеллектуальной обработки информации, такие как автоматическое распознавание текста и изображений, каждый день ускоряют обмен информацией и расширяют базу знаний человечества — с их помощью художественные книги, учебники, исторические документы и фотографии оцифровываются и заносятся в открытые базы данных. Если о пользе интернета как такового мнения до сих пор расходятся, то польза от оцифровывания документов едва ли подлежит спору.Кстати, именно Google — компания, подарившая нам навигацию в сети, — первой стремилась перевести в цифру все книги американских библиотек, стараясь заложить основу для создания «всемирной библиотеки». Сегодня при помощи технологий таких компаний, как ABBYY, культурные центры, музеи и университеты по всему миру используют интеллектуальную обработку информации для создания собственных цифровых архивов, позволяя хранить историю и делать ее доступной каждому желающему.Мы посетили онлайн-ресурсы музея Амстердама, национального архива Норвегии и другие в поиске интересных исторических документов, лежащих «на поверхности» сети.Коллаж, включающий в себя знаменитый снимок Джона Леннона и Йоко Оно в отеле Hilton во время их пребывания в Амстердаме в 1969 году.Декларация о завоевании Новой Голландии англичанами от 21 октября 1666 года.Чемпионская команда Blauw Wit, 1910 год.Городской архив Амстердама — самый большой муниципальный архив в мире: он содержит более 8 миллионов записей. Среди исторических документов встречаются такие необычные записи, как хроники производства пивоваренного завода Heineken (в том числе письмо основателя компании о приобретении первой пивоварни), письма Махатмы Ганди, торговое соглашение Амстердама с только что основанными США и даже полицейский отчет о краже велосипеда Анны Франк от 13 апреля 1942 года. Большая часть материалов оцифрована и доступна для исследователей и интересующихся граждан на сайте.Посетители городского музея архива знакомятся с виртуальной базой данных.Вот так выглядят индексированные документы в библиотеке общего доступа — благодаря оцифрованному архиву их не требуется перебирать вручную.А это фотография гостившего в 1912 году в Осло Альберта Эйнштейна. Слева от него — первая женщина-профессор в Норвегии Кристина Бонневи, преподававшая зоологию. Это фото — один из примеров исторических свидетельств, оцифрованных и доступных в национальном архиве Норвегии.Легенда джаза Луи Армстронг во время отдыха от концертного тура в Осло в 1955 году.Маяк «Она», построенный в 1867 году.Детский горнолыжный склон в Аскере, 1955 год.Толпа подростков на концерте Rolling Stones в Осло приветствует музыкантов с плакатом «Добро пожаловать, Мик, Чарли, Брайан, Кит и Билл!». 1964 год.Генеалогическое древо норвежского семейства Даррэ.Старый агитационный плакат, призывающий голосовать за буржуазную партию Норвегии.Так выглядят физические архивы данных.Виртуальный архив данных Национальной библиотеки Новой Зеландии содержит более трех миллионов страниц периодических изданий, писем, дневников и отчетов о работе парламента почти за 100 лет.Недавно библиотека оцифровала все газеты и журналы, издававшиеся на языке местных жителей Новой Зеландии маори. У архива удобная система поиска: каждая газета имеет свою веб-страницу, которая содержит краткую информацию о публикации и все даты выпусков, открытых для доступа. В сотрудничестве с фирмой ABBYY, подобные технологии использовали для создания своего электронного архива Эдинбургский ботанический сад и Большой театр.Первая почтовая марка, получившая название Penny Black, была издана в 1840 году в Великобритании. На изображении — королева Виктория.Королевская почта Великобритании начала использовать технологии, распознающие текст, еще в 1987 году, когда предприятие установило 46 устройств для оптического распознавания символов. Нынешние системы могут считывать любые почтовые коды. Кроме того, они сами контролируют правильность написания адреса. В год почта сортирует более 14 миллиардов писем и посылок. Сегодня такие технологии используются в большинстве почтовых служб мира.Применение есть и в социальной сфере – например, правительству Бангладеша в последние годы удалось полностью модернизировать систему переписи населения. На основе этих данных создают программы медицинской поддержки, но собирать их дорого и сложно. Если делать все вручную, это занимает не меньше двух лет. С помощью похожей технологии результаты переписи удалось получить в три раза быстрее – система сама распознавала данные из 30 миллионов бланков, заполненных от руки, а операторам оставалось лишь проверить, вся ли информация извлечена верно. Всего за 8 месяцев министерство здравоохранения страны получило всю информацию о здоровье своих жителей.К 1760-м годам традиция отправки подарков стала сменяться красиво выполненными и богато украшенными письмами. А самая старая валентинка датируется 1790 годом и известна как «складная головоломка» — ее загадка заключалась в том, что письмо необходимо правильно развернуть, чтобы открыть скрытые строки, содержащие признание в любви.К 1840-м годам валентинки уже прочно вошли в традицию. Самыми популярными темами для оформления были цветы, птицы и ангелы. Многие открытки включали в себя механические компоненты, которые раскрывали скрытое сообщение или изображение.Первая доставка почты воздушным сообщением была исполнена в Великобритании в 1911 году и приурочена к коронации Георга V.А это цифровая копия почтовых марок с изображением Уинстона Черчилля.Одна из самых интересных находок в архиве — это письма будущего премьер-министра своей супруге Клементине, датированные 1915 годом. Незадолго до того, как отправиться воевать на западный фронт в Первой мировой войне, он писал своей жене: «Ты дала мне понять, насколько благородным может быть женское сердце не трать свое время, горюя по мне… смерть — это всего лишь случай, и притом не самый важный…»



