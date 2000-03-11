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Странные документы, до сих пор хранящиеся в архивах. Фото

Странные документы, до сих пор хранящиеся в архивах. ФотоВ архивах можно найти много интересного.

Многие сегодня не замечают, насколько изменились образовательные и культурные ресурсы за последние 20 лет. Вывести редкий исторический документ на экран компьютера в музее, за секунду скачать интересующую книгу в электронном формате — все, что последнее поколение потребителей информации принимает за данность, еще в 2000 году казалось фантастикой. Ведь за оригинальными документами нужно было спускаться в архив, а книгу находить в библиотеке, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

Технологии интеллектуальной обработки информации, такие как автоматическое распознавание текста и изображений, каждый день ускоряют обмен информацией и расширяют базу знаний человечества — с их помощью художественные книги, учебники, исторические документы и фотографии оцифровываются и заносятся в открытые базы данных. Если о пользе интернета как такового мнения до сих пор расходятся, то польза от оцифровывания документов едва ли подлежит спору.

Кстати, именно Google — компания, подарившая нам навигацию в сети, — первой стремилась перевести в цифру все книги американских библиотек, стараясь заложить основу для создания «всемирной библиотеки». Сегодня при помощи технологий таких компаний, как ABBYY, культурные центры, музеи и университеты по всему миру используют интеллектуальную обработку информации для создания собственных цифровых архивов, позволяя хранить историю и делать ее доступной каждому желающему.

Мы посетили онлайн-ресурсы музея Амстердама, национального архива Норвегии и другие в поиске интересных исторических документов, лежащих «на поверхности» сети.

Странные документы, до сих пор хранящиеся в архивах. Фото


Коллаж, включающий в себя знаменитый снимок Джона Леннона и Йоко Оно в отеле Hilton во время их пребывания в Амстердаме в 1969 году.

Странные документы, до сих пор хранящиеся в архивах. Фото


Декларация о завоевании Новой Голландии англичанами от 21 октября 1666 года.

Странные документы, до сих пор хранящиеся в архивах. Фото


Чемпионская команда Blauw Wit, 1910 год.

Странные документы, до сих пор хранящиеся в архивах. Фото


Городской архив Амстердама — самый большой муниципальный архив в мире: он содержит более 8 миллионов записей. Среди исторических документов встречаются такие необычные записи, как хроники производства пивоваренного завода Heineken (в том числе письмо основателя компании о приобретении первой пивоварни), письма Махатмы Ганди, торговое соглашение Амстердама с только что основанными США и даже полицейский отчет о краже велосипеда Анны Франк от 13 апреля 1942 года. Большая часть материалов оцифрована и доступна для исследователей и интересующихся граждан на сайте.

Странные документы, до сих пор хранящиеся в архивах. Фото


Посетители городского музея архива знакомятся с виртуальной базой данных.

Странные документы, до сих пор хранящиеся в архивах. Фото


Вот так выглядят индексированные документы в библиотеке общего доступа — благодаря оцифрованному архиву их не требуется перебирать вручную.

Странные документы, до сих пор хранящиеся в архивах. Фото


А это фотография гостившего в 1912 году в Осло Альберта Эйнштейна. Слева от него — первая женщина-профессор в Норвегии Кристина Бонневи, преподававшая зоологию. Это фото — один из примеров исторических свидетельств, оцифрованных и доступных в национальном архиве Норвегии.

Странные документы, до сих пор хранящиеся в архивах. Фото


Легенда джаза Луи Армстронг во время отдыха от концертного тура в Осло в 1955 году.

Странные документы, до сих пор хранящиеся в архивах. Фото


Маяк «Она», построенный в 1867 году.

Странные документы, до сих пор хранящиеся в архивах. Фото


Детский горнолыжный склон в Аскере, 1955 год.

Странные документы, до сих пор хранящиеся в архивах. Фото


Толпа подростков на концерте Rolling Stones в Осло приветствует музыкантов с плакатом «Добро пожаловать, Мик, Чарли, Брайан, Кит и Билл!». 1964 год.

Странные документы, до сих пор хранящиеся в архивах. Фото


Генеалогическое древо норвежского семейства Даррэ.

Странные документы, до сих пор хранящиеся в архивах. Фото


Старый агитационный плакат, призывающий голосовать за буржуазную партию Норвегии.

Странные документы, до сих пор хранящиеся в архивах. Фото


Так выглядят физические архивы данных.

Странные документы, до сих пор хранящиеся в архивах. Фото


Виртуальный архив данных Национальной библиотеки Новой Зеландии содержит более трех миллионов страниц периодических изданий, писем, дневников и отчетов о работе парламента почти за 100 лет.

Странные документы, до сих пор хранящиеся в архивах. Фото


Недавно библиотека оцифровала все газеты и журналы, издававшиеся на языке местных жителей Новой Зеландии маори. У архива удобная система поиска: каждая газета имеет свою веб-страницу, которая содержит краткую информацию о публикации и все даты выпусков, открытых для доступа. В сотрудничестве с фирмой ABBYY, подобные технологии использовали для создания своего электронного архива Эдинбургский ботанический сад и Большой театр.

Странные документы, до сих пор хранящиеся в архивах. Фото


Первая почтовая марка, получившая название Penny Black, была издана в 1840 году в Великобритании. На изображении — королева Виктория.

Королевская почта Великобритании начала использовать технологии, распознающие текст, еще в 1987 году, когда предприятие установило 46 устройств для оптического распознавания символов. Нынешние системы могут считывать любые почтовые коды. Кроме того, они сами контролируют правильность написания адреса. В год почта сортирует более 14 миллиардов писем и посылок. Сегодня такие технологии используются в большинстве почтовых служб мира.

Применение есть и в социальной сфере – например, правительству Бангладеша в последние годы удалось полностью модернизировать систему переписи населения. На основе этих данных создают программы медицинской поддержки, но собирать их дорого и сложно. Если делать все вручную, это занимает не меньше двух лет. С помощью похожей технологии результаты переписи удалось получить в три раза быстрее – система сама распознавала данные из 30 миллионов бланков, заполненных от руки, а операторам оставалось лишь проверить, вся ли информация извлечена верно. Всего за 8 месяцев министерство здравоохранения страны получило всю информацию о здоровье своих жителей.

Странные документы, до сих пор хранящиеся в архивах. Фото


К 1760-м годам традиция отправки подарков стала сменяться красиво выполненными и богато украшенными письмами. А самая старая валентинка датируется 1790 годом и известна как «складная головоломка» — ее загадка заключалась в том, что письмо необходимо правильно развернуть, чтобы открыть скрытые строки, содержащие признание в любви.

Странные документы, до сих пор хранящиеся в архивах. Фото


К 1840-м годам валентинки уже прочно вошли в традицию. Самыми популярными темами для оформления были цветы, птицы и ангелы. Многие открытки включали в себя механические компоненты, которые раскрывали скрытое сообщение или изображение.

Странные документы, до сих пор хранящиеся в архивах. Фото


Первая доставка почты воздушным сообщением была исполнена в Великобритании в 1911 году и приурочена к коронации Георга V.

А это цифровая копия почтовых марок с изображением Уинстона Черчилля.

Читайте также: В архивах можно найти много интересного.

Одна из самых интересных находок в архиве — это письма будущего премьер-министра своей супруге Клементине, датированные 1915 годом. Незадолго до того, как отправиться воевать на западный фронт в Первой мировой войне, он писал своей жене: «Ты дала мне понять, насколько благородным может быть женское сердце не трать свое время, горюя по мне… смерть — это всего лишь случай, и притом не самый важный…»
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 Теги: документы, архивы

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Сегодня, 19:12 » Автор: Анна Мартынова
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