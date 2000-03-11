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Раздел: Фоторепортажи  
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Как живется женщинам, выбравшим мужские профессии. Фото

Как живется женщинам, выбравшим мужские профессии. ФотоОни работают наравне с мужчинами.

Есть такие профессии, которые традиционно считаются неженскими, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.

1. Спасатель из Фрязино под Москвой. (Фото Kirill Kudryavtsev):

Как живется женщинам, выбравшим мужские профессии. Фото


2. Неженское это дело – тягать штангу, Багдад, Ирак. (Фото Ahmad al-Rubaye):

Как живется женщинам, выбравшим мужские профессии. Фото


3. Суровая полицейская в Пешаваре, Пакистан. (Фото Abdul Majeed):

Как живется женщинам, выбравшим мужские профессии. Фото


4. Президент футбольного клуба – еще одна профессия, которая не сильно ассоциируется с женщинами. Испания.

Как живется женщинам, выбравшим мужские профессии. Фото


5. Пилот португальской авиакомпании. (Фото Patricia de Melo Moreira):

Как живется женщинам, выбравшим мужские профессии. Фото


6. Пограничный патруль Департамента юстиции, служба иммиграции и натурализации. Вашингтон, США, (Фото Saul Loeb):

Как живется женщинам, выбравшим мужские профессии. Фото


7. С этой мадам лучше не связываться, она – профессиональный боксер, Найроби, Кения. (Фото Patricia Esteve):

Как живется женщинам, выбравшим мужские профессии. Фото


8. Самый молодой в мире капитан-женщина Боинга 777 из Индии. 31 год. Кстати, не забудьте почитать “Девушка в 23 года стала пилотом Аэрофлота”. (Фото Chandan Khanna):

Как живется женщинам, выбравшим мужские профессии. Фото


9. Шеф-повар – тоже больше ассоциируется с мужским делом. Город Махбул недалеко от Кувейта. (Фото Yasser al-Zayyat):

Как живется женщинам, выбравшим мужские профессии. Фото


10. В каждом штате и территории Австралии есть собственная Аварийная служба штата. Сидней, Австралия. (Фото Peter Parks):

Как живется женщинам, выбравшим мужские профессии. Фото


11. Автослесарь в автомастерской к северо-востоку от Бейрута. (Фото Joseph Eid):

Как живется женщинам, выбравшим мужские профессии. Фото


12. На страже военного лагеря на севере Ирака. (Фото Safin Hamed):

Как живется женщинам, выбравшим мужские профессии. Фото


13. Профессиональный рестлер из Мехико, Мексика. (Фото Omar Torres):

Как живется женщинам, выбравшим мужские профессии. Фото


14. Национальная чемпионка по боксу из Пакистана. (Фото Asif HassanPhoto):

Как живется женщинам, выбравшим мужские профессии. Фото


15. Боец ММА (смешанные боевые искусства) из Южной Африки. (Фото Gulshan Khan):

Как живется женщинам, выбравшим мужские профессии. Фото


16. Испанский легионер на военной базе. (Фото Jorge Guerrero):

Как живется женщинам, выбравшим мужские профессии. Фото


17. Женщина-пожарный из Токио, Япония. (Фото Kazuhiro Nogi):

Как живется женщинам, выбравшим мужские профессии. Фото


18. Машинист локомотивов на окраине Панама-Сити. (Фото Rodrigo Arangua):

Как живется женщинам, выбравшим мужские профессии. Фото


19. Плотник в мастерской в центре Каира, Египет. (Фото Khaled Desouki):

Как живется женщинам, выбравшим мужские профессии. Фото


20. Надзиратель в тюрьме в Сан-Сальвадоре. (Фото Marvin Recinos):

Как живется женщинам, выбравшим мужские профессии. Фото


21. Скорая помощь на мотоцикле, Лахор. (Фото Arif Ali):

Как живется женщинам, выбравшим мужские профессии. Фото


22. Держатель мясной лавки из штата Пенсильвания. (Фото Dominick Reuter):

Как живется женщинам, выбравшим мужские профессии. Фото


23. Работник в тюрьме в Зимбабве. (Фото Zinyange Auntony):

Как живется женщинам, выбравшим мужские профессии. Фото


24. Сомалийский футбольный тренер. (Фото Mustafa Saeed):

Как живется женщинам, выбравшим мужские профессии. Фото


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25. Тореадор из Испании. (Фото Cristina Quicler):

Как живется женщинам, выбравшим мужские профессии. Фото

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 Теги: профессии, женщины

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Сегодня, 20:32 » Автор: Анна Мартынова
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