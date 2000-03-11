Раздел: Фоторепортажи
Создан уникальный отель-невидимка. Фото
Остановиться здесь можно за 700 долларов.
В Уругвае в 200 километрах от столицы Монтевидео построили гостиницу Sacromonte Landscape Hotel, фасады которой полностью выполнены из стекла. Из-за этого строение выглядит практически невидимым, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
С воздуха здание также является практически незаметным благодаря тому, что создатели озеленили его крышу.
Гостиница состоит из 13 блоков, сделанных по одному принципу. Каждый из номеров оснащен собственной верандой, круглым бассейном с видом на виноградники, луга и озера.
Рядом с отелем расположена винодельня, а также фермерский экоресторан, в котором подают мясо дикого кабана.
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Суточная стоимость проживания в отеле составляет 700 долларов.
В Уругвае в 200 километрах от столицы Монтевидео построили гостиницу Sacromonte Landscape Hotel, фасады которой полностью выполнены из стекла. Из-за этого строение выглядит практически невидимым, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
С воздуха здание также является практически незаметным благодаря тому, что создатели озеленили его крышу.
Гостиница состоит из 13 блоков, сделанных по одному принципу. Каждый из номеров оснащен собственной верандой, круглым бассейном с видом на виноградники, луга и озера.
Рядом с отелем расположена винодельня, а также фермерский экоресторан, в котором подают мясо дикого кабана.
Читайте также: Уникальный отель, построенный из песка. Фото
Суточная стоимость проживания в отеле составляет 700 долларов.
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