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Раздел: Фоторепортажи  
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Создан уникальный отель-невидимка. Фото

Создан уникальный отель-невидимка. ФотоОстановиться здесь можно за 700 долларов.

В Уругвае в 200 километрах от столицы Монтевидео построили гостиницу Sacromonte Landscape Hotel, фасады которой полностью выполнены из стекла. Из-за этого строение выглядит практически невидимым, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

С воздуха здание также является практически незаметным благодаря тому, что создатели озеленили его крышу.

Гостиница состоит из 13 блоков, сделанных по одному принципу. Каждый из номеров оснащен собственной верандой, круглым бассейном с видом на виноградники, луга и озера.

Рядом с отелем расположена винодельня, а также фермерский экоресторан, в котором подают мясо дикого кабана.

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Суточная стоимость проживания в отеле составляет 700 долларов.

Создан уникальный отель-невидимка. Фото
Создан уникальный отель-невидимка. Фото
Создан уникальный отель-невидимка. Фото
Создан уникальный отель-невидимка. Фото
Создан уникальный отель-невидимка. Фото
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 Теги: отель, туризм

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Сегодня, 22:32 » Автор: Анна Мартынова
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