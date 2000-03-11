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Как выглядит в разрезе круизный лайнер. Фото
Судно хотят сделать еще длиннее.
В итальянском Палермо на верфи Fincantieri удлиняют роскошный круизный лайнер, передает Хроника..инфо со ссылкой на УБР.
В сообщении говорится, что за несколько дней судостроителями был разрезан напополам Silver Spirit, после чего вставили 15-метровую сборную секцию в центральную часть судна. Сейчас специалисты работают над воссоединением конструкции. Ранее длина круизного лайнера составляла 195 метров, после всех доработок длина увеличилась до 210,7 метров.
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Для удлинения судна было использовано порядка 846 тонн стали, 110 тыс. метров кабелей и 8 тыс. метров трубопроводов. Окончание громоздкого проекта намечено на конец мая текущего года, после чего судно снова будет возвращено в эксплуатацию.
В итальянском Палермо на верфи Fincantieri удлиняют роскошный круизный лайнер, передает Хроника..инфо со ссылкой на УБР.
В сообщении говорится, что за несколько дней судостроителями был разрезан напополам Silver Spirit, после чего вставили 15-метровую сборную секцию в центральную часть судна. Сейчас специалисты работают над воссоединением конструкции. Ранее длина круизного лайнера составляла 195 метров, после всех доработок длина увеличилась до 210,7 метров.
Читайте также: Со дна Средиземного моря подняли затонувший круизный лайнер. Фото
Для удлинения судна было использовано порядка 846 тонн стали, 110 тыс. метров кабелей и 8 тыс. метров трубопроводов. Окончание громоздкого проекта намечено на конец мая текущего года, после чего судно снова будет возвращено в эксплуатацию.
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