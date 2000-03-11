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Удивительные факты об Швейцарии. Фото

Удивительные факты об Швейцарии. ФотоДля многих это страна мечты.

Известно, что в Швейцарии есть надежные банки, много шоколада и Альпийские горы, где коровы дают лучшее на свете молоко. Но это не все удивительные вещи, которые вас здесь ожидают. Знаете ли вы, что в этой стране самые либеральные законы об оружии, узаконены (!) взятки, а штрафы зависят от дохода гражданина? И это еще не самое странное, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Мы собрали 10 фактов, которые откроют вам Швейцарию с абсолютно неожиданной стороны.

1. Страна без президента и столицы

Удивительные факты об Швейцарии. Фото


В Швейцарии действительно нет президента и столицы, зато есть 4 государственных языка и право граждан с помощью референдума отказаться от любого принятого парламентом закона. За всю историю здесь никогда не было межнациональных конфликтов.

2. Самый либеральный закон об оружии

Удивительные факты об Швейцарии. Фото


Многие считают Швейцарию страной пацифистов, из-за того что она сохраняет нейтралитет в любых военных конфликтах. Но это вовсе не так. Военная служба для мужчин обязательна начиная с 18 лет. Большая часть мужского населения состоит в армейском резерве, поэтому у мужчин дома есть оружие и они готовы применить его в любой момент.

На население в 8 млн человек приходится около 4 млн единиц оружия (50 единиц на 100 человек), но при этом в Швейцарии один из самых низких уровней преступности в мире. Да еще и алкоголь в супермаркетах продают только до 22:00.

3. Взятки в этой стране вполне законны

Удивительные факты об Швейцарии. Фото


В 2017 году Швейцария оказалась на 3-м месте в рейтинге стран, активно препятствующих коррупции. Что интересно, именно этой стране принадлежит довольно необычная, хотя и простая идея «узаконить» взятки в виде платы за определенную услугу, нежели бороться с коррупцией.

4. А штрафы зависят от дохода

Удивительные факты об Швейцарии. Фото


В Швейцарии выписали один из самых больших в мировой истории штрафов за превышение скорости. Местный автомобилист ехал со скоростью 290 км/ч, и ему оформили штраф на 650 тыс. евро.

Дело в том, что в этой стране размер штрафа не фиксированный, а напрямую зависит от размера заработной платы нарушителя. Чем больше зарабатываешь — тем больше платишь. Вот так в Швейцарии понимают справедливость.

5. Шоколад — крупнейший экспортный товар

Удивительные факты об Швейцарии. Фото


Каждый год в Берне производится более 7 млн плиток шоколада Toblerone. А недавно в Швейцарии изобрели 4-й вид шоколада — рубиновый.

Швейцарская фирма Valcambi выпускает золотые слитки CombiBar в форме плитки шоколада. Такую плитку можно легко разломать на дольки весом в 1 грамм и использовать как подарок или платежное средство.

6. Швейцарский нож родом из Рима

Удивительные факты об Швейцарии. Фото


Швейцарский армейский нож появился в конце XIX века, но на самом деле у него есть более ранний прототип. В одном из кембриджских музеев находится универсальный складной инструмент, который был создан еще в Древнем Риме. В его состав входят ложка, вилка, лезвие, шпатель, зубочистка и, что совсем неожиданно, специальный шип для того, чтобы доставать мясо из улиток.

Единственная часть швейцарского ножа, которая производится не в Швейцарии, — это штопор. Его делают в Японии.

7. Санта-Клауса сопровождает странный друг

Удивительные факты об Швейцарии. Фото


Швейцарского Санта-Клауса зовут Самиклаус (Samichlaus), он посещает детей 6 декабря с огромной сумкой конфет, арахисового масла и мандаринов. Приходит он не один, а с пугающего вида человеком в темной одежде и с темным лицом.

Зовут этого человека Schmutzli, что переводится как «Грязнуля», и его работа — бить непослушных детей палками. Впрочем, обещания стать лучше в следующем году помогают детям избежать наказания.

8. Отель «Ноль звезд» под открытым небом

Удивительные факты об Швейцарии. Фото


В Швейцарских Альпах братья-близнецы Фрэнк и Патрик Риклин открыли отель «Ноль звезд» (Null Stern) прямо под открытым небом. За одну ночь в «комнате» без стен и потолка нужно заплатить $ 300. Отель расположен на высоте 1 200 м над уровнем моря. Кроме двуспальной кровати здесь есть тумбочки и даже телевизор.

Главная особенность номера — это панорамный вид на Швейцарию прямиком из постели. Ранее художники-близнецы уже создавали необычные отели. Первый их проект появился в бомбоубежище, а второй — в ядерном бункере.

9. Первый лист на каштане в Женеве символизирует приход весны

Удивительные факты об Швейцарии. Фото



В швейцарской Женеве уже более 200 лет издают специальный указ о наступлении весны в тот момент, когда на каштане, растущем под окнами правительства, распускается первый листочек. Чаще всего весна наступает в марте, однако случаются и курьезные ситуации, например в 2002 году дерево зазеленело 29 декабря. В 2006 году весна и вовсе наступила дважды: листья на каштане появились в марте, а затем неожиданно для всех еще и в октябре.

В 2017 году весна в Женеву пришла 11 марта. Почти по графику.

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10. Забота о морских свинках

Удивительные факты об Швейцарии. Фото


Жителям Швейцарии законодательно запрещено держать дома только одну морскую свинку, потому что, согласно исследованиям ученых, эти животные тоскуют в одиночестве и нуждаются в компании. Поэтому в случае смерти одной свинки владелец обязан купить ей пару и попасть в бесконечную петлю содержания морских свинок. Чтобы подобного не случилось, был создан сервис аренды этих животных — можно купить морскую свинку по обычной цене и вернуть ее за половину стоимости в любое время.

Что касается кошек, то завести одну вам будет позволено только в том случае, если она будет гулять по улице или сможет видеть других кошек из окна. В противном случае вам придется заводить сразу двух.

Какой из фактов впечатлил вас больше всего? А может, вы были в Швейцарии и вам есть что добавить об этой удивительной стране? Делитесь в комментариях.
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 Теги: факты, Швейцария

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Сегодня, 17:13 » Автор: Анна Мартынова
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