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Зимний серфинг в полярных условиях. Фото
Удивительное сочетание летнего спорта и холодной зимней погоды.
Когда мы произносим слово «серфинг», вероятно, всплывают образы жарких, белоснежных пляжей с пальмами. И вы вряд ли подумаете о таком не самом подходящем месте для серфинга, как Полярный круг, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
Сегодня мы отправляемся на Лофотенские острова за Полярным кругом, где каждый год тысячи серферов приходят к арктическим водам на севере Норвегии. Во время этой съёмки температура воздуха местами снижалась до минус 13°C.
Несмотря на то, что архипелаг находится за полярным кругом, а также севернее полюсов холода Верхоянска и Оймякона, благодаря воздействию Гольфстрима на южных островах архипелага температура даже самого холодного месяца обычно выше нулевой отметки.
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Сёрфинг возник в незапамятные времена в Полинезии. Первые доски для сёрфинга были очень массивными и весили около 70 кг.
Когда мы произносим слово «серфинг», вероятно, всплывают образы жарких, белоснежных пляжей с пальмами. И вы вряд ли подумаете о таком не самом подходящем месте для серфинга, как Полярный круг, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
Сегодня мы отправляемся на Лофотенские острова за Полярным кругом, где каждый год тысячи серферов приходят к арктическим водам на севере Норвегии. Во время этой съёмки температура воздуха местами снижалась до минус 13°C.
Несмотря на то, что архипелаг находится за полярным кругом, а также севернее полюсов холода Верхоянска и Оймякона, благодаря воздействию Гольфстрима на южных островах архипелага температура даже самого холодного месяца обычно выше нулевой отметки.
Читайте также: Малоизвестные факты об ядерном оружии. Фото
Сёрфинг возник в незапамятные времена в Полинезии. Первые доски для сёрфинга были очень массивными и весили около 70 кг.
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