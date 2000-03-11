» » Зимний серфинг в полярных условиях. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Зимний серфинг в полярных условиях. Фото

Зимний серфинг в полярных условиях. Фото Удивительное сочетание летнего спорта и холодной зимней погоды.

Когда мы произносим слово «серфинг», вероятно, всплывают образы жарких, белоснежных пляжей с пальмами. И вы вряд ли подумаете о таком не самом подходящем месте для серфинга, как Полярный круг, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.

Сегодня мы отправляемся на Лофотенские острова за Полярным кругом, где каждый год тысячи серферов приходят к арктическим водам на севере Норвегии. Во время этой съёмки температура воздуха местами снижалась до минус 13°C.

Несмотря на то, что архипелаг находится за полярным кругом, а также севернее полюсов холода Верхоянска и Оймякона, благодаря воздействию Гольфстрима на южных островах архипелага температура даже самого холодного месяца обычно выше нулевой отметки.

Читайте также: Малоизвестные факты об ядерном оружии. Фото

Сёрфинг возник в незапамятные времена в Полинезии. Первые доски для сёрфинга были очень массивными и весили около 70 кг.

Зимний серфинг в полярных условиях. Фото
Зимний серфинг в полярных условиях. Фото
Зимний серфинг в полярных условиях. Фото
Зимний серфинг в полярных условиях. Фото
Зимний серфинг в полярных условиях. Фото
Зимний серфинг в полярных условиях. Фото
Зимний серфинг в полярных условиях. Фото
Зимний серфинг в полярных условиях. Фото
Зимний серфинг в полярных условиях. Фото
Зимний серфинг в полярных условиях. Фото
Зимний серфинг в полярных условиях. Фото
Зимний серфинг в полярных условиях. Фото
Зимний серфинг в полярных условиях. Фото
Зимний серфинг в полярных условиях. Фото
Зимний серфинг в полярных условиях. Фото
Зимний серфинг в полярных условиях. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Норвегия, серфинг

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 08:59 » Автор: Евгений Шевченко
     171
     0

Похожие новости по теме

Экстрим зашкаливает: серфинг за Полярным кругом. Фото Экстрим зашкаливает: серфинг за Полярным кругом. Фото

Серферы приезжают сюда за незабываемыми эмоциями.

Горы, пляжи и фьорды – потрясающая красота Норвегии. Фото Горы, пляжи и фьорды – потрясающая красота Норвегии. Фото

Лофотенские острова – место, которое стоит увидеть воочию.

Речной серфинг посреди Мюнхена. Фото Речной серфинг посреди Мюнхена. Фото

Они покоряют волны вдали от океана.

Жизнь за полярным кругом. Фото Жизнь за полярным кругом. Фото

Тромсё – самый большой город за полярным кругом.

Очарование лисиц в красочных снимках, сделанных за полярным кругом. Фото Очарование лисиц в красочных снимках, сделанных за полярным кругом. Фото

Фотоподборка милых зверьков не оставит равнодушным никого.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх