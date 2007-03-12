Раздел: Фоторепортажи
Художница делает в самолетах необычные средневековые селфи. Фото
Во время многочасовых перелетов пассажиры развлекаются как могут.
В большинстве своем путешественники читают в самолетах книги, спят, едят или пьют, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Вокруг света
А вот американка Нина Хачадурян закрывается в туалете самолета, чтобы сделать автопортреты в стиле фламандской живописи XV века.
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Серия таких портретов Нины является частью проекта «Предназначение места» (Seat Assignment), в качестве материалов для которого используется все, что можно найти в самолете во время полета.
В большинстве своем путешественники читают в самолетах книги, спят, едят или пьют, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Вокруг света
А вот американка Нина Хачадурян закрывается в туалете самолета, чтобы сделать автопортреты в стиле фламандской живописи XV века.
Читайте также: Художница протестует против селфи необычным способом. Фото
Серия таких портретов Нины является частью проекта «Предназначение места» (Seat Assignment), в качестве материалов для которого используется все, что можно найти в самолете во время полета.
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