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Раздел: Фоторепортажи  
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Художница делает в самолетах необычные средневековые селфи. Фото

Художница делает в самолетах необычные средневековые селфи. ФотоВо время многочасовых перелетов пассажиры развлекаются как могут.

В большинстве своем путешественники читают в самолетах книги, спят, едят или пьют, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Вокруг света

А вот американка Нина Хачадурян закрывается в туалете самолета, чтобы сделать автопортреты в стиле фламандской живописи XV века.

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Серия таких портретов Нины является частью проекта «Предназначение места» (Seat Assignment), в качестве материалов для которого используется все, что можно найти в самолете во время полета.

Художница делает в самолетах необычные средневековые селфи. Фото
Художница делает в самолетах необычные средневековые селфи. Фото
Художница делает в самолетах необычные средневековые селфи. Фото
Художница делает в самолетах необычные средневековые селфи. Фото
Художница делает в самолетах необычные средневековые селфи. Фото
Художница делает в самолетах необычные средневековые селфи. Фото
Художница делает в самолетах необычные средневековые селфи. Фото

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 Теги: селфи, самолет

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Сегодня, 12:15 » Автор: Татьяна Ларина
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