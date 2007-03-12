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Темнокожая модель, впечатляющая необычной красотой. Фото

Темнокожая модель, впечатляющая необычной красотой. ФотоНуаким Гатвеч — модель с очень темным цветом кожи.

Познакомься, это Ньяким Гатвех, темнокожая модель из Южного Судана, которая призывает людей не стесняться своего цвета кожи, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Своей ярко пигментированной кожей и неукротимой решимостью Ньяким расширяет рамки канонов красоты и поощряет других делать то же самое. 24-летняя черная роза родом из США, проживает в Миннеаполисе, штат Миннесота. Девушка гордится своим шоколадным оттенком кожи.

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Более того, у нее полно поклонников: почти каждый ее снимок в Инстаграме набирает свыше 10 тысяч лайков.

Темнокожая модель, впечатляющая необычной красотой. Фото
Темнокожая модель, впечатляющая необычной красотой. Фото
Темнокожая модель, впечатляющая необычной красотой. Фото
Темнокожая модель, впечатляющая необычной красотой. Фото
Темнокожая модель, впечатляющая необычной красотой. Фото
Темнокожая модель, впечатляющая необычной красотой. Фото
Темнокожая модель, впечатляющая необычной красотой. Фото
Темнокожая модель, впечатляющая необычной красотой. Фото
Темнокожая модель, впечатляющая необычной красотой. Фото
Темнокожая модель, впечатляющая необычной красотой. Фото
Темнокожая модель, впечатляющая необычной красотой. Фото
Темнокожая модель, впечатляющая необычной красотой. Фото
Темнокожая модель, впечатляющая необычной красотой. Фото
Темнокожая модель, впечатляющая необычной красотой. Фото
Темнокожая модель, впечатляющая необычной красотой. Фото
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 Теги: модель, красота

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Сегодня, 13:15 » Автор: Татьяна Ларина
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