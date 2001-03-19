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Одесса 30-х годов глазами американца. Фото

Одесса 30-х годов глазами американца. ФотоРаботы Бренсона ДеКу.

Старые снимки Одессы 1930-х годов от фотографа Бренсона ДеКу. Хотите ли вы увидеть старую Одессу? Если да, то в этом нам помогут работы американского фотографа и путешественника – Бренсона ДеКу (Branson DeCou). Он много путешествовал, фотографировал и демонстрировал свои снимки, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

В 1931 году Брэнсон путешествовал по Советскому Союзу, где сделал ряд снимков для своих лекций. Снимки эти представляли из себя стеклянные слайды, которые позже были раскрашены вручную анилиновыми красками. Лекции Деку имели невероятный успех.

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После смерти Брэнсона, уже в 1971 году Элзи, вдова Брэнсона ДеКу, решила передать слайды мужа Калифорнийскому Университету в Санта Круз. Во время путешествия в 1931 году Брэнсон сделал несколько снимков Одессы.

Одесса 30-х годов глазами американца. Фото
Одесса 30-х годов глазами американца. Фото
Одесса 30-х годов глазами американца. Фото
Одесса 30-х годов глазами американца. Фото
Одесса 30-х годов глазами американца. Фото
Одесса 30-х годов глазами американца. Фото
Одесса 30-х годов глазами американца. Фото
Одесса 30-х годов глазами американца. Фото
Одесса 30-х годов глазами американца. Фото
Одесса 30-х годов глазами американца. Фото
Одесса 30-х годов глазами американца. Фото
Одесса 30-х годов глазами американца. Фото
Одесса 30-х годов глазами американца. Фото
Одесса 30-х годов глазами американца. Фото
Одесса 30-х годов глазами американца. Фото
Одесса 30-х годов глазами американца. Фото
Одесса 30-х годов глазами американца. Фото
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 Теги: Одесса, фотограф

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Сегодня, 11:38 » Автор: Анна Мартынова
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