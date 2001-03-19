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Звезды Голливуда с очень нестандартной внешностью. Фото
Их много критиковали.
Под фразой "голливудские звезды" мы подразумеваем красивых, успешных людей с роскошными внешними данными, передает Хроника.инфо со ссылкой на infoniac.
С трудом верится в то, что некоторым знаменитостям с безупречным лицом и фигурой еще в недалеком прошлом навязывали комплекс неполноценности, указывая на их не идеальную для Голливуда внешность.
Трудно представить, но некоторым из самых успешных актрис когда-то говорили, что они недостаточно привлекательны, чтобы попасть в город мечты и мир высокой киноиндустрии. Кому-то прямо указывали на неправильные черты лица, другим- на цвет волос, ну а кого-то критиковали из-за слишком пышных форм.
Вот несколько знаменитостей, которые наперекор всем завистникам и недоброжелателям покорили голливудские холмы и доказали миру, что они прекрасны:
1. Мэрил Стрип (Meryl Streep)
Мэрил Стрип является одной из актрис, чаще всего номинированных на премию Оскар. Кстати, у актрисы есть целых три Оскара, а также множество других престижных наград, включая Золотой Глобус и Эмми.
Но на заре своей карьеры, Мэрил не считалась подающей надежды актрисой, и всё благодаря своей не достаточно яркой внешности.
Как-то на кастинге на фильм "Кин Конг", куда пробовалась тогда еще начинающая актриса, она услышала, как продюсер Дино Де Лаурентиис сказал своему сыну по-итальянски: "Зачем ты привел сюда эту страшилку? Она же некрасивая."
На что Мэрил Стрип ответила продюсеру на чистом итальянском: "Мне очень жаль, что я недостаточно хороша, чтобы сниматься в Кинг-Конге" и покинула место съемок. Главную роль тогда получила другая более симпатичная, по мнению режиссера, актриса.
Сложно поверить в то, что тонкую и аристократическую внешность Мэрил тогда посчитали недостаточно эффектной. Ведь сегодня Стрип считается не только одной из самых успешных, но и самых привлекательных актрис Голливуда.
2. Сара Джессика Паркер (Sarah Jessica Parker)
Для большинства своих поклонников Сара Джессика Паркер навсегда останется яркой и бесподобной Кэрри Брэдшоу из фильма "Секс в большом городе", любительницу гламурной жизни и фанаткой красивой обуви.
Но, несмотря на столь яркую и успешную карьеру, внешность актрисы регулярно попадает под шквал критики. Как только не называли Сару Джессику Паркер. Ей указывали и на её несовершенный нос, и на чересчур костлявую фигуру, и на неидеальные пропорции лица.
А в 2008 году журнал Максим даже назвал ее своей "Самой несексуальной женщиной планеты", отмечая ряд недостатков во внешности актрисы.
Однако, это ничуть не мешает актрисе быть востребованной и желанной на съемочных площадках. Возможно, все дело в том, что актриса смотрит на свои изъяны как на те самые изюминки, которые выделяют её из толпы более красивых, как под копирку коллег по цеху.
3. Лиа Мишель (Lea Michele)
Актриса прославилась благодаря тому, что сыграла роль непопулярной среди своих сверстников девочки в телесериале "Хор".
Как оказалось, у Лии Мишель очень много общего с её экранным персонажем. Когда Лии было всего 13 лет, известный голливудский продюсер сказал, что ей "нужно что-то сделать с этим ужасным носом".
"Всем ясно, я так ничего с ним и не сделала", - призналась в одном из своих интервью актриса в 2014 году. Именно нос сделал её узнаваемой.
4. Крисси Тейген (ChrissyTeigen)
Сегодня сложно поверить в то, что когда-то супермодель Крисси Тейген была раскритикована за нестандартную для Голливуда внешность. Её фигуру, в прямом смысле, забраковали прямо в процессе съемок.
На одной из фотосессий популярной розничной сети "Forever 21" модели прямо указали на то, что она слишком толстая.
Девушку наняли для фотосесии через модельное агенство, но передумали, увидев ее воочию. Известно, что руководитель съемочного процесса попросил тогда ее сфотографироваться, а затем отправил эти снимки в модельное агентство с сообщением о том, что она слишком полная.
Другими словами, параметры фигуры Крисси не соответствовали общепринятым стандартам 90-60-90. Однако, несмотря на многочисленную критику, Тейген удалось не только построить успешную карьеру, но и устроить свою личную жизнь.
Модель вышла замуж за популярного музыканта Джона Легенд, родила от него прекрасную дочь и абсолютно счастлива.
Однако, Крисси до сих пор помнит ту роковую фотосессию. Вот как она высказалась о ней много лет спустя "Forever 21, я тебя ненавижу", - сказала она в одном из интервью "... Честно говоря, ты худший".
5. Джессика Честейн (Jessica Chastain)
Сегодня она, может, и считается одной из самых красивых и талантливых актрис в Голливуде. Однако, когда-то внешность Джессики Частэйн мешала ей получать хорошие роли.
В одном из своих интервью 2015 года Джессика призналась: "Только последние пять лет мне говорят, что я привлекательная, до этого я не получала роли, потому что мне говорили, что я недостаточно хороша".
Звезде фильма "Цель номер один" неоднократно предлагали изменить внешний вид, чтобы она могла получить заветную роль. В списке предлагаемых изменений во внешности на первом месте шел пункт об отказе от яркого цвета волос.
Её узнаваемые красные волосы, кажется, мало кому нравятся. "С самого начала на различных кастингов мне постоянно советуют, чтобы я перекрасилась в блондинку", - призналась Честейн.
Красивые знаменитости
6. Вайнона Райдер (Winona Ryder)
Если вспомнить красивых актрис 80-х и 90-х годов, прежде всего, на ум приходит несравненная красавица Вайнона Райдер. Актриса обладает запоминающейся внешность: бледная кожа, темные волосы и, конечно же, огромные бездонные глаза.
Удивительно, но даже у этой красивой актрисы были проблемы в самом начале её звездной карьеры. И эти проблемы, как ни странно, касались её внешних данных.
"Я помню один случай, который произошел на кастинге. Режиссер фильма прервал меня на середине фразы, следующими словами: "Послушай, малышка. Ты не должна быть актрисой. Ты недостаточно хорошенькая для этой профессии. Лучше вернитесь и продолжай учиться в школе".
Райдер призналась, что если бы не её родители, которые всегда и во всем поддерживали свою дочь, то после таких слов ей пришлось бы несладко.
"Мне было около 15 или 16 лет (когда я услышала такое на кастинге)", - сказала она. "Но спасибо моим родителям, которые меня воспитали правильно. Нет, я не была подавлена, ведь они всегда внушали мне, что это здорово быть индивидуальностью и быть уникальной, даже если, при этом, вы не вписываетесь в общепринятые нормы и стандарты".
7. Риз Уизерспун (Reese Witherspoon)
Помните самую известную героиню, которую сыграла Риз Уизерспун в фильме "Блондинка в законе?" Красивая молодая девушка Элль Вудса боролась с существующими стереотипами о блондинках и доказывала всем, что она способна на многое и может чего-то добиться в жизни даже со светлым цветом волос.
В чем-то судьба Риз схожа с судьбой её героини. Да, даже этой южной красавице когда-то было указано на недостаточную идеальность её внешних данных.
"Вы должны быть целенаправленной и жесткой личностью, потому что для борьбы с обстоятельствами нужен твердый характер", - сказала Уизерспун в интервью Daily Mail в 2011 году. "Когда я впервые приехала в Лос-Анджелес, все, что я слышала, это было постоянно только слово "Нет", а также фразы вроде "Ты недостаточно высокая, недостаточно красивая, недостаточно умная и т.д.".
Как же ей удалось пройти через все это? А все очень просто. "Меня не волновало их мнение", - призналась она. "Я упрямая, и мне все равно, кто и что думает обо мне".
8. Лиззи Каплан (Lizzy Caplan)
В одном из своих интервью в Лос-Анджелесе звезда фильма "Дрянные девчонки" Лиззи Каплан призналась, что в начале своей карьеры всегда чувствовал себя аутсайдером - отчасти потому, что многие говорили, что она недостаточно красивая.
Ей и её подруге актрисе Линдсей Слоун неоднократно указывали на отсутствие привлекательности для съемок в фильмах и участия в телевизионных программах.
Но, несмотря на постоянные придирки к её внешним данным, карьера Лиззи Каплан сложилась удачно.
Она не только сыграла главную роль в культовом фильме "Дрянныедевчонки", но также была номинирована на премию "Эмми" за работу над фильмом "Мастера секса" (Masters of Sex).
9. Кэт Деннингс (Kat Dennings)
Актрисе Кэт Деннингс в начале карьеры также указывали на её неидеальную внешность. В одном из интервью Кэт призналась, что один из продюсеров, не стесняясь, дал совет, что "ей не мешало бы поменять зубы, перекрасить волосы, похудеть, изменить цвет кожи". И это еще не полный список того, что ей следовало бы в себе изменить.
"По мнению режиссеров, во мне было все не так: начиная от тона кожа, и заканчивая формой зубов и фигурой",-признается актриса.
Однако Деннингс оказался такой же упрямой, как и ее героиня из фильма "Две девицы на мели". Она не стала в себе менять абсолютно ничего и предпочла оставаться самой собой.
Сейчас Кэт звезда первой величины и зарабатывает миллионы долларов, ничуть не меньше, чем её более красивые коллеги по цеху.
10. Дженнифер Лоуренс (Jennifer Lawrence)
Очаровательная ангельская внешность и еще более приятный характер сделали из простой девчонки Дженнифер всеобщую любимицу и звезду номер один в мире кино.
И кто бы мог подумать, что звезда нашумевшего фильма "Голодные игры" тоже может попасть под шквал критики за свои внешние данные. Многие спросят, что может быть не так во внешности одной из самых привлекательных женщин Голливуда?
Дело все в том, что после первого сезона культовой киноленты актрису раскритиковали в пух и прах за её нестандартную для Голливуда внешность, а в частности, критике подверглась немного пышная фигура и "слишком пухлые щеки".
Критики посчитали её недостаточно "голодной" для подобного фильма, указав на некую округлость форм актрисы.
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Однако сама Дженнифер не обращала на критику ровным счетом никакого внимания, продолжая получать одну за другой звездные роли, одна из которых привела в итоге к заветной статуэтке Оскар.
Под фразой "голливудские звезды" мы подразумеваем красивых, успешных людей с роскошными внешними данными, передает Хроника.инфо со ссылкой на infoniac.
С трудом верится в то, что некоторым знаменитостям с безупречным лицом и фигурой еще в недалеком прошлом навязывали комплекс неполноценности, указывая на их не идеальную для Голливуда внешность.
Трудно представить, но некоторым из самых успешных актрис когда-то говорили, что они недостаточно привлекательны, чтобы попасть в город мечты и мир высокой киноиндустрии. Кому-то прямо указывали на неправильные черты лица, другим- на цвет волос, ну а кого-то критиковали из-за слишком пышных форм.
Вот несколько знаменитостей, которые наперекор всем завистникам и недоброжелателям покорили голливудские холмы и доказали миру, что они прекрасны:
1. Мэрил Стрип (Meryl Streep)
Мэрил Стрип является одной из актрис, чаще всего номинированных на премию Оскар. Кстати, у актрисы есть целых три Оскара, а также множество других престижных наград, включая Золотой Глобус и Эмми.
Но на заре своей карьеры, Мэрил не считалась подающей надежды актрисой, и всё благодаря своей не достаточно яркой внешности.
Как-то на кастинге на фильм "Кин Конг", куда пробовалась тогда еще начинающая актриса, она услышала, как продюсер Дино Де Лаурентиис сказал своему сыну по-итальянски: "Зачем ты привел сюда эту страшилку? Она же некрасивая."
На что Мэрил Стрип ответила продюсеру на чистом итальянском: "Мне очень жаль, что я недостаточно хороша, чтобы сниматься в Кинг-Конге" и покинула место съемок. Главную роль тогда получила другая более симпатичная, по мнению режиссера, актриса.
Сложно поверить в то, что тонкую и аристократическую внешность Мэрил тогда посчитали недостаточно эффектной. Ведь сегодня Стрип считается не только одной из самых успешных, но и самых привлекательных актрис Голливуда.
2. Сара Джессика Паркер (Sarah Jessica Parker)
Для большинства своих поклонников Сара Джессика Паркер навсегда останется яркой и бесподобной Кэрри Брэдшоу из фильма "Секс в большом городе", любительницу гламурной жизни и фанаткой красивой обуви.
Но, несмотря на столь яркую и успешную карьеру, внешность актрисы регулярно попадает под шквал критики. Как только не называли Сару Джессику Паркер. Ей указывали и на её несовершенный нос, и на чересчур костлявую фигуру, и на неидеальные пропорции лица.
А в 2008 году журнал Максим даже назвал ее своей "Самой несексуальной женщиной планеты", отмечая ряд недостатков во внешности актрисы.
Однако, это ничуть не мешает актрисе быть востребованной и желанной на съемочных площадках. Возможно, все дело в том, что актриса смотрит на свои изъяны как на те самые изюминки, которые выделяют её из толпы более красивых, как под копирку коллег по цеху.
3. Лиа Мишель (Lea Michele)
Актриса прославилась благодаря тому, что сыграла роль непопулярной среди своих сверстников девочки в телесериале "Хор".
Как оказалось, у Лии Мишель очень много общего с её экранным персонажем. Когда Лии было всего 13 лет, известный голливудский продюсер сказал, что ей "нужно что-то сделать с этим ужасным носом".
"Всем ясно, я так ничего с ним и не сделала", - призналась в одном из своих интервью актриса в 2014 году. Именно нос сделал её узнаваемой.
4. Крисси Тейген (ChrissyTeigen)
Сегодня сложно поверить в то, что когда-то супермодель Крисси Тейген была раскритикована за нестандартную для Голливуда внешность. Её фигуру, в прямом смысле, забраковали прямо в процессе съемок.
На одной из фотосессий популярной розничной сети "Forever 21" модели прямо указали на то, что она слишком толстая.
Девушку наняли для фотосесии через модельное агенство, но передумали, увидев ее воочию. Известно, что руководитель съемочного процесса попросил тогда ее сфотографироваться, а затем отправил эти снимки в модельное агентство с сообщением о том, что она слишком полная.
Другими словами, параметры фигуры Крисси не соответствовали общепринятым стандартам 90-60-90. Однако, несмотря на многочисленную критику, Тейген удалось не только построить успешную карьеру, но и устроить свою личную жизнь.
Модель вышла замуж за популярного музыканта Джона Легенд, родила от него прекрасную дочь и абсолютно счастлива.
Однако, Крисси до сих пор помнит ту роковую фотосессию. Вот как она высказалась о ней много лет спустя "Forever 21, я тебя ненавижу", - сказала она в одном из интервью "... Честно говоря, ты худший".
5. Джессика Честейн (Jessica Chastain)
Сегодня она, может, и считается одной из самых красивых и талантливых актрис в Голливуде. Однако, когда-то внешность Джессики Частэйн мешала ей получать хорошие роли.
В одном из своих интервью 2015 года Джессика призналась: "Только последние пять лет мне говорят, что я привлекательная, до этого я не получала роли, потому что мне говорили, что я недостаточно хороша".
Звезде фильма "Цель номер один" неоднократно предлагали изменить внешний вид, чтобы она могла получить заветную роль. В списке предлагаемых изменений во внешности на первом месте шел пункт об отказе от яркого цвета волос.
Её узнаваемые красные волосы, кажется, мало кому нравятся. "С самого начала на различных кастингов мне постоянно советуют, чтобы я перекрасилась в блондинку", - призналась Честейн.
Красивые знаменитости
6. Вайнона Райдер (Winona Ryder)
Если вспомнить красивых актрис 80-х и 90-х годов, прежде всего, на ум приходит несравненная красавица Вайнона Райдер. Актриса обладает запоминающейся внешность: бледная кожа, темные волосы и, конечно же, огромные бездонные глаза.
Удивительно, но даже у этой красивой актрисы были проблемы в самом начале её звездной карьеры. И эти проблемы, как ни странно, касались её внешних данных.
"Я помню один случай, который произошел на кастинге. Режиссер фильма прервал меня на середине фразы, следующими словами: "Послушай, малышка. Ты не должна быть актрисой. Ты недостаточно хорошенькая для этой профессии. Лучше вернитесь и продолжай учиться в школе".
Райдер призналась, что если бы не её родители, которые всегда и во всем поддерживали свою дочь, то после таких слов ей пришлось бы несладко.
"Мне было около 15 или 16 лет (когда я услышала такое на кастинге)", - сказала она. "Но спасибо моим родителям, которые меня воспитали правильно. Нет, я не была подавлена, ведь они всегда внушали мне, что это здорово быть индивидуальностью и быть уникальной, даже если, при этом, вы не вписываетесь в общепринятые нормы и стандарты".
7. Риз Уизерспун (Reese Witherspoon)
Помните самую известную героиню, которую сыграла Риз Уизерспун в фильме "Блондинка в законе?" Красивая молодая девушка Элль Вудса боролась с существующими стереотипами о блондинках и доказывала всем, что она способна на многое и может чего-то добиться в жизни даже со светлым цветом волос.
В чем-то судьба Риз схожа с судьбой её героини. Да, даже этой южной красавице когда-то было указано на недостаточную идеальность её внешних данных.
"Вы должны быть целенаправленной и жесткой личностью, потому что для борьбы с обстоятельствами нужен твердый характер", - сказала Уизерспун в интервью Daily Mail в 2011 году. "Когда я впервые приехала в Лос-Анджелес, все, что я слышала, это было постоянно только слово "Нет", а также фразы вроде "Ты недостаточно высокая, недостаточно красивая, недостаточно умная и т.д.".
Как же ей удалось пройти через все это? А все очень просто. "Меня не волновало их мнение", - призналась она. "Я упрямая, и мне все равно, кто и что думает обо мне".
8. Лиззи Каплан (Lizzy Caplan)
В одном из своих интервью в Лос-Анджелесе звезда фильма "Дрянные девчонки" Лиззи Каплан призналась, что в начале своей карьеры всегда чувствовал себя аутсайдером - отчасти потому, что многие говорили, что она недостаточно красивая.
Ей и её подруге актрисе Линдсей Слоун неоднократно указывали на отсутствие привлекательности для съемок в фильмах и участия в телевизионных программах.
Но, несмотря на постоянные придирки к её внешним данным, карьера Лиззи Каплан сложилась удачно.
Она не только сыграла главную роль в культовом фильме "Дрянныедевчонки", но также была номинирована на премию "Эмми" за работу над фильмом "Мастера секса" (Masters of Sex).
9. Кэт Деннингс (Kat Dennings)
Актрисе Кэт Деннингс в начале карьеры также указывали на её неидеальную внешность. В одном из интервью Кэт призналась, что один из продюсеров, не стесняясь, дал совет, что "ей не мешало бы поменять зубы, перекрасить волосы, похудеть, изменить цвет кожи". И это еще не полный список того, что ей следовало бы в себе изменить.
"По мнению режиссеров, во мне было все не так: начиная от тона кожа, и заканчивая формой зубов и фигурой",-признается актриса.
Однако Деннингс оказался такой же упрямой, как и ее героиня из фильма "Две девицы на мели". Она не стала в себе менять абсолютно ничего и предпочла оставаться самой собой.
Сейчас Кэт звезда первой величины и зарабатывает миллионы долларов, ничуть не меньше, чем её более красивые коллеги по цеху.
10. Дженнифер Лоуренс (Jennifer Lawrence)
Очаровательная ангельская внешность и еще более приятный характер сделали из простой девчонки Дженнифер всеобщую любимицу и звезду номер один в мире кино.
И кто бы мог подумать, что звезда нашумевшего фильма "Голодные игры" тоже может попасть под шквал критики за свои внешние данные. Многие спросят, что может быть не так во внешности одной из самых привлекательных женщин Голливуда?
Дело все в том, что после первого сезона культовой киноленты актрису раскритиковали в пух и прах за её нестандартную для Голливуда внешность, а в частности, критике подверглась немного пышная фигура и "слишком пухлые щеки".
Критики посчитали её недостаточно "голодной" для подобного фильма, указав на некую округлость форм актрисы.
Читайте также: Актрисы с нестандартной внешностью, покорившие мир кино. Фото
Однако сама Дженнифер не обращала на критику ровным счетом никакого внимания, продолжая получать одну за другой звездные роли, одна из которых привела в итоге к заветной статуэтке Оскар.
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