Раздел: Фоторепортажи
Знаменитости, у которых не было счастливого детства. Фото
У них был тяжелый жизненный путь.
Насилие, драки родителей, слишком много взрослых проблем и слишком мало детских радостей — таким было детство героев нашего материала. Они сумели выкарабкаться из ада и сами построили свою жизнь, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Опра Уинфри
Пережила насилие в 9 лет
Опра Уинфри — это имя означает успех. Путь одной из самых богатых женщин Штатов — живое воплощение американской мечты. Только вот стартовая площадка Опры олицетворяла собой кошмар и дно жизни. Опра родилась в семье горничной и парикмахера, но своих родителей в детстве она видела нечасто. Первые шесть лет жизни Опра провела у своей бабушки в деревне. Благодаря ей она научилась читать, изучила Библию. Правда, за малейшую провинность наказанием служил прут… Спустя время родная мама все-таки проявила интерес к девочке и забрала ее к себе в гетто города Милуоки. Опра начала ходить в школу (хотя и не так часто, как требовалось) и общаться со сверстниками. Беззаботное детство? Как бы не так. Девятилетнюю Опру изнасиловал ее двоюродный брат, а после приставания братьев, их друзей и ее собственного дяди продолжались.
В 13 лет Опра забеременела (точно не известно от кого) и, чтобы покончить с собой, выпила чистящего средства. Как бы ужасно это ни звучало, но Опра почувствовала облегчение, когда малыш умер сразу после рождения. Судьба подарила второй шанс, когда она после родов сбежала из дома к своему отцу. Тот сделал все, чтобы дочь поступила в колледж и встала на ноги.
Мисси Эллиотт
Пережила насилие в 8 лет
Крутая девчонка, которая спорит с самим Тимбалендом и выдает на-гора гениальный хип-хоп, занимается собой и плюет на злых критиков и завистников. И еще до сих пор видит во сне конец света и людей в огне. Эти кошмары остались у нее из детства, в котором над ней и ее мамой издевался отец. «Он постоянно избивал маму. А однажды ночью направил на нас обеих револьвер и сказал убираться из дому прямо в том, в чем мы были». Когда Мисси было восемь, ее начал насиловать 16-летний кузен. В отчаянии Мелисса (полное имя Мисси) отправляла письма своим кумирам Майклу и Джанет Джексон с просьбой забрать ее из дома. Ее мать сама решилась на побег, когда Мисси было 13 лет. «Первое время я жила в постоянном страхе, что отец найдет и прикончит нас».
Шарлиз Терон
Ее мать застрелила отца
Как и у Мисси Эллиотт, отец Шарлиз Терон был хроническим алкоголиком, который избивал жену и направлял на дочь охотничье ружье. 21 июня 1991 года Герда Терон во время очередной ссоры застрелила своего мужа на глазах 15-летней дочери. «Я никогда не держала зла на мать за то, что это произошло, — она спасла свою и мою жизни», — говорит о трагедии Шарлиз Терон.
Тим Рот
Стал жертвой насилия со стороны родственника
О пережитой травме актер рассказал в 2009 году после выхода его дебютной режиссерской работы «Зона военных действий» об инцесте и насилии в семье. В детстве Тим в течение нескольких лет подвергался сексуальному насилию со стороны деда по отцу. Более того — его отец также был изнасилован.
Тим признался, что он предпочитает чувствовать себя не жертвой, а борцом, который смог пережить этот кошмар. Он долго ждал возможности рассказать о произошедшем и искал подходящий сценарий. Работа над фильмом «Зона военных действий» позволила ему пережить эту боль и выпустить всех своих демонов наружу. Тим гордится фильмом и тем фактом, что ленту использовали в качестве учебного пособия.
Куин Латифа
Пережила насилие в 9 лет
Глядя на харизматичную и жизнерадостную актрису и рэп-исполнительницу, сложно представить, что в детстве она пережила подобную травму. Куин не было и десяти, когда ее изнасиловал приглядывающий за ней в качестве бебиситтера юноша. Около тридцати лет она хранила эту боль и переживания и впервые поделилась только в 2009 году. Латифа призналась, что чувствовала стыд и винила во всем себя, поэтому так и не рассказала об этом ни родителям, ни кому-либо. Сейчас она очень жалеет, что не заговорила раньше и не упрятала преступника за решетку. Изнасилование оставило эмоциональный шрам на всей ее жизни. По словам артистки, она все еще не доверяет людям и не может строить нормальные отношения с мужчинами.
Ники Минаж
Ее отец пытался убить мать
Ники росла не просто в бедной, но еще и в крайне неблагополучной семье. Ее отец, алкоголик и наркоман, избивал мать, а однажды поджег дом, чтобы расправиться с семьей. Подростком Минаж предпочитала проводить время вне дома, ночуя в машине.
Читайте также: Волшебный мир детства глазами американской фотохудожницы. Фото
Дрю Бэрримор
Была зависима от алкоголя и наркотиков с 12 лет
Малышка Дрю проснулась знаменитой в шесть лет, когда вышел фильм Стивена Спилберга «Инопланетянин». В девять лет талантливая крошка получила номинацию на «Золотой глобус» за роль в мелодраме «Непримиримые противоречия», где сыграла девочку, подающую в суд на родителей, которые хотят развестись. И в том же возрасте актриса начала курить… В 11 лет Дрю начала систематически выпивать, в 12 — курить «травку», а в 13 лет попробовала кокаин. По признанию актрисы, она понятия не имела, кем был ее первый сексуальный партнер: все случилось на вечеринке, и Дрю была слишком пьяна, чтобы запомнить. В 13 лет Бэрримор легла на реабилитацию, а в следующем году попыталась покончить с собой… Первым шагом к новой жизни стала автобиография «Маленькая потерянная девочка», которую написала 15-летняя Дрю. Откровения пошли на пользу и эмоциональному состоянию актрисы, и ее карьере. В 1995 году выходит фильм «Парни побоку», а годом позже — комедия Вуди Аллена «Все говорят, что я люблю тебя», где повзрослевшая Дрю показала себя серьезной актрисой.
Насилие, драки родителей, слишком много взрослых проблем и слишком мало детских радостей — таким было детство героев нашего материала. Они сумели выкарабкаться из ада и сами построили свою жизнь, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Опра Уинфри
Пережила насилие в 9 лет
Опра Уинфри — это имя означает успех. Путь одной из самых богатых женщин Штатов — живое воплощение американской мечты. Только вот стартовая площадка Опры олицетворяла собой кошмар и дно жизни. Опра родилась в семье горничной и парикмахера, но своих родителей в детстве она видела нечасто. Первые шесть лет жизни Опра провела у своей бабушки в деревне. Благодаря ей она научилась читать, изучила Библию. Правда, за малейшую провинность наказанием служил прут… Спустя время родная мама все-таки проявила интерес к девочке и забрала ее к себе в гетто города Милуоки. Опра начала ходить в школу (хотя и не так часто, как требовалось) и общаться со сверстниками. Беззаботное детство? Как бы не так. Девятилетнюю Опру изнасиловал ее двоюродный брат, а после приставания братьев, их друзей и ее собственного дяди продолжались.
В 13 лет Опра забеременела (точно не известно от кого) и, чтобы покончить с собой, выпила чистящего средства. Как бы ужасно это ни звучало, но Опра почувствовала облегчение, когда малыш умер сразу после рождения. Судьба подарила второй шанс, когда она после родов сбежала из дома к своему отцу. Тот сделал все, чтобы дочь поступила в колледж и встала на ноги.
Мисси Эллиотт
Пережила насилие в 8 лет
Крутая девчонка, которая спорит с самим Тимбалендом и выдает на-гора гениальный хип-хоп, занимается собой и плюет на злых критиков и завистников. И еще до сих пор видит во сне конец света и людей в огне. Эти кошмары остались у нее из детства, в котором над ней и ее мамой издевался отец. «Он постоянно избивал маму. А однажды ночью направил на нас обеих револьвер и сказал убираться из дому прямо в том, в чем мы были». Когда Мисси было восемь, ее начал насиловать 16-летний кузен. В отчаянии Мелисса (полное имя Мисси) отправляла письма своим кумирам Майклу и Джанет Джексон с просьбой забрать ее из дома. Ее мать сама решилась на побег, когда Мисси было 13 лет. «Первое время я жила в постоянном страхе, что отец найдет и прикончит нас».
Шарлиз Терон
Ее мать застрелила отца
Как и у Мисси Эллиотт, отец Шарлиз Терон был хроническим алкоголиком, который избивал жену и направлял на дочь охотничье ружье. 21 июня 1991 года Герда Терон во время очередной ссоры застрелила своего мужа на глазах 15-летней дочери. «Я никогда не держала зла на мать за то, что это произошло, — она спасла свою и мою жизни», — говорит о трагедии Шарлиз Терон.
Тим Рот
Стал жертвой насилия со стороны родственника
О пережитой травме актер рассказал в 2009 году после выхода его дебютной режиссерской работы «Зона военных действий» об инцесте и насилии в семье. В детстве Тим в течение нескольких лет подвергался сексуальному насилию со стороны деда по отцу. Более того — его отец также был изнасилован.
Тим признался, что он предпочитает чувствовать себя не жертвой, а борцом, который смог пережить этот кошмар. Он долго ждал возможности рассказать о произошедшем и искал подходящий сценарий. Работа над фильмом «Зона военных действий» позволила ему пережить эту боль и выпустить всех своих демонов наружу. Тим гордится фильмом и тем фактом, что ленту использовали в качестве учебного пособия.
Куин Латифа
Пережила насилие в 9 лет
Глядя на харизматичную и жизнерадостную актрису и рэп-исполнительницу, сложно представить, что в детстве она пережила подобную травму. Куин не было и десяти, когда ее изнасиловал приглядывающий за ней в качестве бебиситтера юноша. Около тридцати лет она хранила эту боль и переживания и впервые поделилась только в 2009 году. Латифа призналась, что чувствовала стыд и винила во всем себя, поэтому так и не рассказала об этом ни родителям, ни кому-либо. Сейчас она очень жалеет, что не заговорила раньше и не упрятала преступника за решетку. Изнасилование оставило эмоциональный шрам на всей ее жизни. По словам артистки, она все еще не доверяет людям и не может строить нормальные отношения с мужчинами.
Ники Минаж
Ее отец пытался убить мать
Ники росла не просто в бедной, но еще и в крайне неблагополучной семье. Ее отец, алкоголик и наркоман, избивал мать, а однажды поджег дом, чтобы расправиться с семьей. Подростком Минаж предпочитала проводить время вне дома, ночуя в машине.
Читайте также: Волшебный мир детства глазами американской фотохудожницы. Фото
Дрю Бэрримор
Была зависима от алкоголя и наркотиков с 12 лет
Малышка Дрю проснулась знаменитой в шесть лет, когда вышел фильм Стивена Спилберга «Инопланетянин». В девять лет талантливая крошка получила номинацию на «Золотой глобус» за роль в мелодраме «Непримиримые противоречия», где сыграла девочку, подающую в суд на родителей, которые хотят развестись. И в том же возрасте актриса начала курить… В 11 лет Дрю начала систематически выпивать, в 12 — курить «травку», а в 13 лет попробовала кокаин. По признанию актрисы, она понятия не имела, кем был ее первый сексуальный партнер: все случилось на вечеринке, и Дрю была слишком пьяна, чтобы запомнить. В 13 лет Бэрримор легла на реабилитацию, а в следующем году попыталась покончить с собой… Первым шагом к новой жизни стала автобиография «Маленькая потерянная девочка», которую написала 15-летняя Дрю. Откровения пошли на пользу и эмоциональному состоянию актрисы, и ее карьере. В 1995 году выходит фильм «Парни побоку», а годом позже — комедия Вуди Аллена «Все говорят, что я люблю тебя», где повзрослевшая Дрю показала себя серьезной актрисой.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
783
0
Оставьте свой комментарий