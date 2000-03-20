Раздел: Фоторепортажи
Путешествие по самым красивым замкам Испании. Фото
Испания - страна с потрясающей архитектурой.
Удивительная подборка снимков с величественной архитектурой Испании. В испанских замках и крепостях отображается вся история этой удивительной страны. Смотришь на них и представляешь, как в былые времена доблестные рыцари сражались за руку и сердце любимой дамы, а солдаты отважно защищали границы своей родины, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТТелеграф
Барселона. Национальный дворец
Бесалу. Замок Бесалу
Гранада. Замок Альгамбра
Замок Бутрон, Страна Басков
Замок де ла Мота - Castillo de la Mota, Вальядолид, Кастилия и Леон
Замок Кока - Castillo de Coca, Сеговия, Кастилия и Леон
Замок Ла Мота (Вальядолид)
Замок Лоаррэ - Castillo de Loarre, Уэска, Арагон
Замок Мансанарес-эль-Реал, Мадрид
Замок Морелья (Кастельон)
Замок Олите - Castillo de Olite, Олите, Наварра
Замок Пеньяфьель - Castillo de Peñafiel, Вальядолид, Кастилия и Леон
Замок тамплиеров в Понферрада - Castillo templario de Ponferrada, Кастилия и Леон
Замок Тосса-де-Мар (Жирона)
Санта-Каталина (Хаэн)
Сарагоса. Дворец Альхаферия
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Сеговия. Дворец Алькасар
Удивительная подборка снимков с величественной архитектурой Испании. В испанских замках и крепостях отображается вся история этой удивительной страны. Смотришь на них и представляешь, как в былые времена доблестные рыцари сражались за руку и сердце любимой дамы, а солдаты отважно защищали границы своей родины, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТТелеграф
Барселона. Национальный дворец
Бесалу. Замок Бесалу
Гранада. Замок Альгамбра
Замок Бутрон, Страна Басков
Замок де ла Мота - Castillo de la Mota, Вальядолид, Кастилия и Леон
Замок Кока - Castillo de Coca, Сеговия, Кастилия и Леон
Замок Ла Мота (Вальядолид)
Замок Лоаррэ - Castillo de Loarre, Уэска, Арагон
Замок Мансанарес-эль-Реал, Мадрид
Замок Морелья (Кастельон)
Замок Олите - Castillo de Olite, Олите, Наварра
Замок Пеньяфьель - Castillo de Peñafiel, Вальядолид, Кастилия и Леон
Замок тамплиеров в Понферрада - Castillo templario de Ponferrada, Кастилия и Леон
Замок Тосса-де-Мар (Жирона)
Санта-Каталина (Хаэн)
Сарагоса. Дворец Альхаферия
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Сеговия. Дворец Алькасар
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