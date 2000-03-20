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Путешествие по самым красивым замкам Испании. Фото

Путешествие по самым красивым замкам Испании. ФотоИспания - страна с потрясающей архитектурой.

Удивительная подборка снимков с величественной архитектурой Испании. В испанских замках и крепостях отображается вся история этой удивительной страны. Смотришь на них и представляешь, как в былые времена доблестные рыцари сражались за руку и сердце любимой дамы, а солдаты отважно защищали границы своей родины, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТТелеграф

Барселона. Национальный дворец

Путешествие по самым красивым замкам Испании. Фото


Бесалу. Замок Бесалу

Путешествие по самым красивым замкам Испании. Фото


Гранада. Замок Альгамбра

Путешествие по самым красивым замкам Испании. Фото


Замок Бутрон, Страна Басков

Путешествие по самым красивым замкам Испании. Фото


Замок де ла Мота - Castillo de la Mota, Вальядолид, Кастилия и Леон

Путешествие по самым красивым замкам Испании. Фото


Замок Кока - Castillo de Coca, Сеговия, Кастилия и Леон

Путешествие по самым красивым замкам Испании. Фото


Замок Ла Мота (Вальядолид)

Путешествие по самым красивым замкам Испании. Фото


Замок Лоаррэ - Castillo de Loarre, Уэска, Арагон

Путешествие по самым красивым замкам Испании. Фото


Замок Мансанарес-эль-Реал, Мадрид

Путешествие по самым красивым замкам Испании. Фото


Замок Морелья (Кастельон)

Путешествие по самым красивым замкам Испании. Фото


Замок Олите - Castillo de Olite, Олите, Наварра

Путешествие по самым красивым замкам Испании. Фото


Замок Пеньяфьель - Castillo de Peñafiel, Вальядолид, Кастилия и Леон

Путешествие по самым красивым замкам Испании. Фото


Замок тамплиеров в Понферрада - Castillo templario de Ponferrada, Кастилия и Леон

Путешествие по самым красивым замкам Испании. Фото


Замок Тосса-де-Мар (Жирона)

Путешествие по самым красивым замкам Испании. Фото


Санта-Каталина (Хаэн)

Путешествие по самым красивым замкам Испании. Фото


Сарагоса. Дворец Альхаферия

Путешествие по самым красивым замкам Испании. Фото


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Сеговия. Дворец Алькасар

Путешествие по самым красивым замкам Испании. Фото
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 Теги: Испания, замки

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Вчера, 23:12 » Автор: Анна Мартынова
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