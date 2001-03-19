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Самые дорогие и дешевые города в мире. Фото
Интересные сравнения.
Каждый год одно авторитетное издание изучает ситуацию с товарами и услугами в 133 разных городах мира и составляет рейтинг самых дорогих и доступных мест для жизни. В рейтинге учитывается уровень зарплат, а также цены как на жизненно важные вещи, так мегаполисы, как Токио, Москва, Нью-Йорк и Лондон – даже рядом не стоят. Вот оно – великое столкновение цен, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Примечание: для наглядного сравнения были выбраны четыре ценника. Первый – на 1 кг хлеба. Второй – на 750 мл вина. Третий – стоимость пачки из 20 сигарет. Четвертый – 1 литр бензина.
1. Сингапур против Дамаска
Рекордсмены рейтинга Сингапур и Дамаск.
Самым дорогим городом был признан в 2018 году Сингапур. Самым дешевым – Дамаск. Хлеб стоит 3.71 доллара в Сингапуре и 0.6 доллара в Дамаске. Вино – 23.68 в Сингапуре и 3.35 в Дамаске. За пачку сигарет в Сингапуре придется отдать 9.66 долларов, а в Дамаске только 1.55. Наконец, бензин стоит 1.56 доллара за литр в Сингапуре и 0.5 доллара за литр в Дамаске.
2. Париж против Каракаса
Традиционные места заняли Париж и Каракас.
Париж традиционно остается одним из самых дорогих городов мира. За хлеб, вино, сигареты и бензин здесь придется отдать 6.33, 11.9, 9.29 и 1.77 доллара соответственно. В Каракасе цены на хлеб, вино и сигареты составляют 2.25, 9.52, 0.69 доллара. Бензин и вовсе стоит 0.1 доллара за литр.
3. Цюрих против Алматы
Абсолютно разные Цюрих и Алматы.
В Цюрихе за указанную группу товаров придется отдавать 5.31, 15.89, 9.48, 1.68 доллара. В Алматы хлеб стоит 1.02 доллара за кг, вино в среднем по 7.45 доллара, пачка сигарет оценивается в 1.07 доллара, а за литр бензина попросят в среднем 0.51 доллара США.
4. Гонконг против Лагоса
Ценовое столкновение Гонконга и Лагоса.
Попал в рейтинг самых дорогих городов и Гонконг (кто бы этому удивлялся). За хлеб здесь просят 6.41 доллара, вино обойдется 16.16 долларов, сигареты в 4.45, а бензин примерно в 1.45 доллара за один литр. В Лагосе цены следующие: 1.16, 6.69, 1.26 и 0.4 доллара за хлеб, вино, сигареты и бензин.
5. Осло против Бангалора
Осло против индийского Бангалора.
В Осло цены не маленькие. Килограмм хлеба оценивают в 5.91 доллара. Вино стоит 13.33 за 750 мл, сигареты по 7.29 и наконец бензин по 1.84 доллара. Индийский Бангалор заметно дешевле. Хлеб – 1.33, вино – 16.42, сигареты – 5.11 и бензин по 1.15 долларов.
6. Женева против Карачи
Такие разные во всем Женева и Карачи.
Решив пожить в Женеве, за хлеб придется отдавать 6.45 долларов, за вино 8.75, сигареты обойдутся в 9.48, а бензин – 1.55 доллара. Карачи намного дешевле для жизни. Цена на хлеб – 1.7 доллара. Вино и сигареты по 14.14 и 1.68 долларов, а за бензин придется отдавать по 0.68 доллара.
7. Сеул против Алжира
У Саула и Алжира почти ничего общего.
Два больших города так сильно отличающиеся своими ценами. В Сеуле порядок цифр следующий: 15.59, 27.02, 3.94 и 1.34 доллара. Для Алжира же цифры такие: 2.07, 10.2, 3.45, 0.32 доллара за хлеб, вино, сигареты и бензин.
8. Копенгаген против Ченная
Два разных мира Копенгаген и Ченнай.
Если задумали поселиться Копенгагене, то следует помнить, что цены здесь не самые маленькие. Так, килограмм хлеба стоит 3.87 доллара. Вино и сигареты – 13.28 и 7.03 доллара. Бензин обойдется в 1.67 доллара за литр. Ченнай – город дешевый. Хлеб тут стоит 1.2 доллара, вино и сигареты по 11.24 и 4.59 доллара. Бензин – 1.11 доллара и продолжает дешеветь.
9. Тель-Авив против Бухареста
Что-то общее между Тель-Авив и Бухарестом все-таки найти можно.
Хлеб в Тель-Авиве стоит аж 5.10 долларов. За остальной упоминаемый в рейтинге набор отдаем 28.77, 9.03 и 1.68 долларов США. В Бухаресте цены в сравнении с израильской столицей не очень высокие. Хлеб – 2.05 доллара, вино – 4.98, сигареты немногим дешевле – 4.31, а горючее стоит по 1.28 за один литр.
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10. Сидней против Нью-Дели
Кривое зеркало Сиднея и Нью-Дели.
Закрывает десятку самых дорогих городов мира Сидней. В нем цены составляют 3.99, 20.49, 23.89 и (неожиданно) 0.98 американских долларов. Нью-Дели закрывает десятку самых дешевых городов мира. Цены здесь оставляют 1.07, 19.03, 5.11 и 1.07.
Каждый год одно авторитетное издание изучает ситуацию с товарами и услугами в 133 разных городах мира и составляет рейтинг самых дорогих и доступных мест для жизни. В рейтинге учитывается уровень зарплат, а также цены как на жизненно важные вещи, так мегаполисы, как Токио, Москва, Нью-Йорк и Лондон – даже рядом не стоят. Вот оно – великое столкновение цен, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Примечание: для наглядного сравнения были выбраны четыре ценника. Первый – на 1 кг хлеба. Второй – на 750 мл вина. Третий – стоимость пачки из 20 сигарет. Четвертый – 1 литр бензина.
1. Сингапур против Дамаска
Рекордсмены рейтинга Сингапур и Дамаск.
Самым дорогим городом был признан в 2018 году Сингапур. Самым дешевым – Дамаск. Хлеб стоит 3.71 доллара в Сингапуре и 0.6 доллара в Дамаске. Вино – 23.68 в Сингапуре и 3.35 в Дамаске. За пачку сигарет в Сингапуре придется отдать 9.66 долларов, а в Дамаске только 1.55. Наконец, бензин стоит 1.56 доллара за литр в Сингапуре и 0.5 доллара за литр в Дамаске.
2. Париж против Каракаса
Традиционные места заняли Париж и Каракас.
Париж традиционно остается одним из самых дорогих городов мира. За хлеб, вино, сигареты и бензин здесь придется отдать 6.33, 11.9, 9.29 и 1.77 доллара соответственно. В Каракасе цены на хлеб, вино и сигареты составляют 2.25, 9.52, 0.69 доллара. Бензин и вовсе стоит 0.1 доллара за литр.
3. Цюрих против Алматы
Абсолютно разные Цюрих и Алматы.
В Цюрихе за указанную группу товаров придется отдавать 5.31, 15.89, 9.48, 1.68 доллара. В Алматы хлеб стоит 1.02 доллара за кг, вино в среднем по 7.45 доллара, пачка сигарет оценивается в 1.07 доллара, а за литр бензина попросят в среднем 0.51 доллара США.
4. Гонконг против Лагоса
Ценовое столкновение Гонконга и Лагоса.
Попал в рейтинг самых дорогих городов и Гонконг (кто бы этому удивлялся). За хлеб здесь просят 6.41 доллара, вино обойдется 16.16 долларов, сигареты в 4.45, а бензин примерно в 1.45 доллара за один литр. В Лагосе цены следующие: 1.16, 6.69, 1.26 и 0.4 доллара за хлеб, вино, сигареты и бензин.
5. Осло против Бангалора
Осло против индийского Бангалора.
В Осло цены не маленькие. Килограмм хлеба оценивают в 5.91 доллара. Вино стоит 13.33 за 750 мл, сигареты по 7.29 и наконец бензин по 1.84 доллара. Индийский Бангалор заметно дешевле. Хлеб – 1.33, вино – 16.42, сигареты – 5.11 и бензин по 1.15 долларов.
6. Женева против Карачи
Такие разные во всем Женева и Карачи.
Решив пожить в Женеве, за хлеб придется отдавать 6.45 долларов, за вино 8.75, сигареты обойдутся в 9.48, а бензин – 1.55 доллара. Карачи намного дешевле для жизни. Цена на хлеб – 1.7 доллара. Вино и сигареты по 14.14 и 1.68 долларов, а за бензин придется отдавать по 0.68 доллара.
7. Сеул против Алжира
У Саула и Алжира почти ничего общего.
Два больших города так сильно отличающиеся своими ценами. В Сеуле порядок цифр следующий: 15.59, 27.02, 3.94 и 1.34 доллара. Для Алжира же цифры такие: 2.07, 10.2, 3.45, 0.32 доллара за хлеб, вино, сигареты и бензин.
8. Копенгаген против Ченная
Два разных мира Копенгаген и Ченнай.
Если задумали поселиться Копенгагене, то следует помнить, что цены здесь не самые маленькие. Так, килограмм хлеба стоит 3.87 доллара. Вино и сигареты – 13.28 и 7.03 доллара. Бензин обойдется в 1.67 доллара за литр. Ченнай – город дешевый. Хлеб тут стоит 1.2 доллара, вино и сигареты по 11.24 и 4.59 доллара. Бензин – 1.11 доллара и продолжает дешеветь.
9. Тель-Авив против Бухареста
Что-то общее между Тель-Авив и Бухарестом все-таки найти можно.
Хлеб в Тель-Авиве стоит аж 5.10 долларов. За остальной упоминаемый в рейтинге набор отдаем 28.77, 9.03 и 1.68 долларов США. В Бухаресте цены в сравнении с израильской столицей не очень высокие. Хлеб – 2.05 доллара, вино – 4.98, сигареты немногим дешевле – 4.31, а горючее стоит по 1.28 за один литр.
Читайте также: Самые дешевые и дорогие города для путешествий. Фото
10. Сидней против Нью-Дели
Кривое зеркало Сиднея и Нью-Дели.
Закрывает десятку самых дорогих городов мира Сидней. В нем цены составляют 3.99, 20.49, 23.89 и (неожиданно) 0.98 американских долларов. Нью-Дели закрывает десятку самых дешевых городов мира. Цены здесь оставляют 1.07, 19.03, 5.11 и 1.07.
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