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Материнство без купюр: американка поделилась честными снимками. Фото

Материнство без купюр: американка поделилась честными снимками. Фото Девушка не побоялась показать то, о чём не принято говорить.

Аманда Бейкон из Уилмингтона, штат Северная Каролина, недавно выложила в Facebook фотографию, сделанную немногим после родов. Это не обычное селфи, где мать снимает себя и своего новорожденного ребенка. Молодая мама решила показать жестокую реальность, не приукрашенную фильтрами инстаграма, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Снимок набрал более 594 тысяч лайков, и им поделились более 166 тысяч человек, которые поддержали Аманду в ее стремлении честно показать роды с такой стороны.

Вот что девушка написала в комментарии к своему посту: "Материнство без купюр. Я делюсь этой фотографией, потому что она настоящая. Это материнство, оно грубое, поразительное, беспорядочное и ужасно нелепое одновременно. Родить ребенка — это прекрасный опыт, но о реалиях жизни после родов говорят недостаточно. И, разумеется, не фотографируют достаточно. Некоторые люди, наверное, сочтут это неприличным, но почему же? Я правда не пойму! Наверное, потому что об этом не принято говорить".

"Мы все должны постараться узнать и принять все аспекты деторождения, в том числе и такие моменты. И делать это, не теряя чувства юмора. Ничто так не встречает женщину в роли матери, как маленький беззащитный младенец и огромный послеродовой подгузник. Апдейт: Мой муж не выкладывал эту фотографию. Его даже нет в Facebook. Это я выложила", - добавила Аманда.

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В других постах на своей странице Аманда иллюстрирует первые дни и месяцы с новорожденным: это и вечный недосып, и плач ребенка, которого никак не получается успокоить, и кормление грудью.

Материнство без купюр: американка поделилась честными снимками. Фото
Материнство без купюр: американка поделилась честными снимками. Фото
Материнство без купюр: американка поделилась честными снимками. Фото
Материнство без купюр: американка поделилась честными снимками. Фото
Материнство без купюр: американка поделилась честными снимками. Фото
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 Теги: материнство, фото

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Сегодня, 07:33 » Автор: Евгений Шевченко
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