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Женщина своими руками построила необычный дом. Фото

Женщина своими руками построила необычный дом. ФотоЕго удалось продать за большие деньги.

Прогуливаясь мимо этого дома, практически никто не обращает внимание на его интересную особенность — дом сужается от одного конца к другому. Ширина одного торца строения составляет 4.8 метра, а другого кое-как дотягивает до одного метра, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

Женщина своими руками построила необычный дом. Фото


Находится этот домик в американском городе Сиэтле и был построен в 1925 г. Бытует на его счет одна интересная легенда, которая гласит, что при бракоразводном процессе супруг не собирался делиться с женой особняком, поэтому в качестве насмешки отдал ей небольшой клочок земли по соседству. Но дама была не из тех, кто падает духом, поэтому не опустила руки и возвела на нем дом.

Женщина своими руками построила необычный дом. Фото


Со стороны фасада этот дом ничем не примечателен и выглядит как большинство жилых строений в округе, вот только с одного бока его ширина такая, что хватило ее только для установки входной двери. Интересная форма конструкции породила среди местных жителей привычку сравнивать ее с кусочком сыра, и действительно похоже, если смотреть на дом сверху.

Женщина своими руками построила необычный дом. Фото
Женщина своими руками построила необычный дом. Фото


Внутри расположены две спальни и столько же санузлов, нормальных размеров гостиная и столовая. Совсем недавно этот необычный дом обрел новых хозяев, которые отдали за него $520 000.

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Женщина своими руками построила необычный дом. Фото


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 Теги: дом, дизайн

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Сегодня, 18:32 » Автор: Анна Мартынова
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