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Женщина своими руками построила необычный дом. Фото
Его удалось продать за большие деньги.
Прогуливаясь мимо этого дома, практически никто не обращает внимание на его интересную особенность — дом сужается от одного конца к другому. Ширина одного торца строения составляет 4.8 метра, а другого кое-как дотягивает до одного метра, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
Находится этот домик в американском городе Сиэтле и был построен в 1925 г. Бытует на его счет одна интересная легенда, которая гласит, что при бракоразводном процессе супруг не собирался делиться с женой особняком, поэтому в качестве насмешки отдал ей небольшой клочок земли по соседству. Но дама была не из тех, кто падает духом, поэтому не опустила руки и возвела на нем дом.
Со стороны фасада этот дом ничем не примечателен и выглядит как большинство жилых строений в округе, вот только с одного бока его ширина такая, что хватило ее только для установки входной двери. Интересная форма конструкции породила среди местных жителей привычку сравнивать ее с кусочком сыра, и действительно похоже, если смотреть на дом сверху.
Внутри расположены две спальни и столько же санузлов, нормальных размеров гостиная и столовая. Совсем недавно этот необычный дом обрел новых хозяев, которые отдали за него $520 000.
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Прогуливаясь мимо этого дома, практически никто не обращает внимание на его интересную особенность — дом сужается от одного конца к другому. Ширина одного торца строения составляет 4.8 метра, а другого кое-как дотягивает до одного метра, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
Находится этот домик в американском городе Сиэтле и был построен в 1925 г. Бытует на его счет одна интересная легенда, которая гласит, что при бракоразводном процессе супруг не собирался делиться с женой особняком, поэтому в качестве насмешки отдал ей небольшой клочок земли по соседству. Но дама была не из тех, кто падает духом, поэтому не опустила руки и возвела на нем дом.
Со стороны фасада этот дом ничем не примечателен и выглядит как большинство жилых строений в округе, вот только с одного бока его ширина такая, что хватило ее только для установки входной двери. Интересная форма конструкции породила среди местных жителей привычку сравнивать ее с кусочком сыра, и действительно похоже, если смотреть на дом сверху.
Внутри расположены две спальни и столько же санузлов, нормальных размеров гостиная и столовая. Совсем недавно этот необычный дом обрел новых хозяев, которые отдали за него $520 000.
Читайте также: Девушка своими руками построила дворец из бамбука. Фото
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