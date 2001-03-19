В Сети показали самого большого в мире щенка. Фото

Этому "малышу" всего девять месяцев.



Кажется, мы нашли самого большого щенка в мире. Знакомьтесь, это Ефрат. Ей всего девять месяцев, но она уже весит почти 82 килограмма, а ее рост, если она встанет на задние лапы, составит 1,8 метра. Девочка съедает восемь полных мисок собачей еды. Хозяин щенка, 41-летний Джаред Хаузер (Jared Howser) из Солт-Лейк-Сити, рассказал, что Ефрат все время принимают за взрослую собаку, передает



Ефрат принадлежит к новой породе — американский молосс. Порода была специально выведена и является потомком древней породы месопотамский молосс, которая исчезла семь тысяч лет назад. Останки некогда существовавших гигантов хранятся в музеях. Ученые предполагают, что собак использовали в битвах в Древней Месопотамии.







Поскольку американский молосс все еще новая порода, пока неизвестно, насколько большой может вырасти Ефрат. Щенок стоил пять тысяч долларов (почти 284 тысячи рублей) и был самым крупным из всего помета.







Растет собака скачками, каждый раз это происходит в течение нескольких недель.







По словам Хаузера, она стала несколько неуклюжей из-за того, что так быстро растет и не успевает привыкать к новым размерам.







«Собаки этой породы созданы для того, чтобы люди дрожали при первом же взгляде на них. У этих собак сильно развито чувство преданности, они будут защищать хозяина от любой угрозы».







Несмотря на инстинкт защитника и устрашающую внешность, молоссы очень дружелюбные, нежные и любящие собаки.







«Надеюсь, что Ефрат никогда не узнает жестокости и насилия. Я живу в хорошем районе, а с тех пор, как появилась Ефрат, мы единственные, у кого не взламывали машину».



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«Она очень ласковая. Когда мы с ней гуляем, она ластится к детям и женщинам. Если кто-то протягивает руку, чтобы погладить, ее хвост тут же начинает ходить ходуном. Но лучше смотреть ей в глаза».

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Кажется, мы нашли самого большого щенка в мире. Знакомьтесь, это Ефрат. Ей всего девять месяцев, но она уже весит почти 82 килограмма, а ее рост, если она встанет на задние лапы, составит 1,8 метра. Девочка съедает восемь полных мисок собачей еды. Хозяин щенка, 41-летний Джаред Хаузер (Jared Howser) из Солт-Лейк-Сити, рассказал, что Ефрат все время принимают за взрослую собаку, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер Ефрат принадлежит к новой породе — американский молосс. Порода была специально выведена и является потомком древней породы месопотамский молосс, которая исчезла семь тысяч лет назад. Останки некогда существовавших гигантов хранятся в музеях. Ученые предполагают, что собак использовали в битвах в Древней Месопотамии.Поскольку американский молосс все еще новая порода, пока неизвестно, насколько большой может вырасти Ефрат. Щенок стоил пять тысяч долларов (почти 284 тысячи рублей) и был самым крупным из всего помета.Растет собака скачками, каждый раз это происходит в течение нескольких недель.По словам Хаузера, она стала несколько неуклюжей из-за того, что так быстро растет и не успевает привыкать к новым размерам.«Собаки этой породы созданы для того, чтобы люди дрожали при первом же взгляде на них. У этих собак сильно развито чувство преданности, они будут защищать хозяина от любой угрозы».Несмотря на инстинкт защитника и устрашающую внешность, молоссы очень дружелюбные, нежные и любящие собаки.«Надеюсь, что Ефрат никогда не узнает жестокости и насилия. Я живу в хорошем районе, а с тех пор, как появилась Ефрат, мы единственные, у кого не взламывали машину».«Она очень ласковая. Когда мы с ней гуляем, она ластится к детям и женщинам. Если кто-то протягивает руку, чтобы погладить, ее хвост тут же начинает ходить ходуном. Но лучше смотреть ей в глаза».



