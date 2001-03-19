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Так цветет вишня в императорском саду в Токио. Фото

Так цветет вишня в императорском саду в Токио. ФотоЦветущая сакура в Токио.

Синдзюку-гёэн — большой парк с несколькими садами, расположенный в Токио. Здесь посажено рекордное количество деревьев сакуры 75-ти видов — 1500 штук! Где, как не здесь встречать раннюю весну, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.

Так цветет вишня в императорском саду в Токио. Фото


Впервые парк открылся в 1906 году для личного пользования императора. (Фото Issei Kato):

Так цветет вишня в императорском саду в Токио. Фото


В ходе второй мировой войны парк был практически полностью разрушен. Спустя несколько лет восстановительных работ парк был вновь открыт в 1949 году, но уже для всех, как национальный парк. (Фото Issei Kato):

Так цветет вишня в императорском саду в Токио. Фото


Площадь парка составляет 58,3 га. На территории Синдзюку-гёэн создано три сада: классический японский, регулярный парк во французском стиле и пейзажный английский. (Фото Issei Kato):

Так цветет вишня в императорском саду в Токио. Фото


Японский сад располагается вокруг двух прудов, созданных на одной реке. На прудах имеются острова, соединенные изящными мостиками. Здесь также имеются чайный домик и отреставрированная. (Фото Issei Kato):

Так цветет вишня в императорском саду в Токио. Фото


Ну а мы встречаем весну среди 1500 деревьев сакуры. (Фото Issei Kato):

Так цветет вишня в императорском саду в Токио. Фото


В Японии вишнёвый цвет символизирует облака (благодаря тому, что множество цветов сакуры часто распускаются разом) и метафорически обозначает эфемерность жизни. (Фото Issei Kato):

Так цветет вишня в императорском саду в Токио. Фото


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Мимолётность, чрезвычайная красота и скорая смерть цветов часто сравнивается с человеческой смертностью. Благодаря этому цветок сакуры глубоко символичен в японской культуре, его образ часто используется в японском искусстве, аниме, кинематографе и других областях. (Фото Issei Kato):

Так цветет вишня в императорском саду в Токио. Фото

Так цветет вишня в императорском саду в Токио. Фото
Так цветет вишня в императорском саду в Токио. Фото
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 Теги: Токио, вишня

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Сегодня, 21:52 » Автор: Анна Мартынова
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