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Фотограф показал неповторимую красоту айсбергов. Фото
Невероятно красивые снимки.
Айсберги, которые сотни лет назад оторвались от материковой части и до сих пор плавают в океане, - одни из прекраснейших творений природы. Каждый год сотни тысяч айсбергов откалываются от ледников и соскальзывают в море рядом с Северным и Южным полюсами, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
На поверхности воды можно увидеть только 10% от общего объема айсберга, а все остальное скрывается под водой. Некоторые из айсбергов, сформированных из комьев снега, плавают уже более 30 тысяч лет.
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Исследователь ледников Роберт Гилмор, который каждый год бывает в Антарктиде в экспедициях для организации Polar Latitudes, говорит: «Они тают невероятно медленно. И медленно передвигаются, максимум — два узла в зависимости от течения. Айсберги сильно различаются внешне. Более темные прожилки на некоторых из них могут появляться, когда ледяная вода проникает в полости и снова замерзает. Голубоватые айсберги старше и компактнее, поэтому они не преломляют свет и получается своего рода оптическая иллюзия».
Айсберги, которые сотни лет назад оторвались от материковой части и до сих пор плавают в океане, - одни из прекраснейших творений природы. Каждый год сотни тысяч айсбергов откалываются от ледников и соскальзывают в море рядом с Северным и Южным полюсами, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
На поверхности воды можно увидеть только 10% от общего объема айсберга, а все остальное скрывается под водой. Некоторые из айсбергов, сформированных из комьев снега, плавают уже более 30 тысяч лет.
Читайте также: Фотограф показал неповторимую красоту француженок. Фото
Исследователь ледников Роберт Гилмор, который каждый год бывает в Антарктиде в экспедициях для организации Polar Latitudes, говорит: «Они тают невероятно медленно. И медленно передвигаются, максимум — два узла в зависимости от течения. Айсберги сильно различаются внешне. Более темные прожилки на некоторых из них могут появляться, когда ледяная вода проникает в полости и снова замерзает. Голубоватые айсберги старше и компактнее, поэтому они не преломляют свет и получается своего рода оптическая иллюзия».
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