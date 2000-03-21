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Фотограф показал неповторимую красоту айсбергов. Фото

Фотограф показал неповторимую красоту айсбергов. ФотоНевероятно красивые снимки.

Айсберги, которые сотни лет назад оторвались от материковой части и до сих пор плавают в океане, - одни из прекраснейших творений природы. Каждый год сотни тысяч айсбергов откалываются от ледников и соскальзывают в море рядом с Северным и Южным полюсами, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

На поверхности воды можно увидеть только 10% от общего объема айсберга, а все остальное скрывается под водой. Некоторые из айсбергов, сформированных из комьев снега, плавают уже более 30 тысяч лет.

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Исследователь ледников Роберт Гилмор, который каждый год бывает в Антарктиде в экспедициях для организации Polar Latitudes, говорит: «Они тают невероятно медленно. И медленно передвигаются, максимум — два узла в зависимости от течения. Айсберги сильно различаются внешне. Более темные прожилки на некоторых из них могут появляться, когда ледяная вода проникает в полости и снова замерзает. Голубоватые айсберги старше и компактнее, поэтому они не преломляют свет и получается своего рода оптическая иллюзия».

Фотограф показал неповторимую красоту айсбергов. Фото
Фотограф показал неповторимую красоту айсбергов. Фото
Фотограф показал неповторимую красоту айсбергов. Фото
Фотограф показал неповторимую красоту айсбергов. Фото
Фотограф показал неповторимую красоту айсбергов. Фото
Фотограф показал неповторимую красоту айсбергов. Фото
Фотограф показал неповторимую красоту айсбергов. Фото
Фотограф показал неповторимую красоту айсбергов. Фото
Фотограф показал неповторимую красоту айсбергов. Фото
Фотограф показал неповторимую красоту айсбергов. Фото
Фотограф показал неповторимую красоту айсбергов. Фото
Фотограф показал неповторимую красоту айсбергов. Фото
Фотограф показал неповторимую красоту айсбергов. Фото
Фотограф показал неповторимую красоту айсбергов. Фото
Фотограф показал неповторимую красоту айсбергов. Фото
Фотограф показал неповторимую красоту айсбергов. Фото
Фотограф показал неповторимую красоту айсбергов. Фото
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 Теги: фотограф, Айсберг

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Вчера, 23:52 » Автор: Анна Мартынова
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