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«Город белого мрамора»: виртуальная прогулка по Ашхабаду. Фото
Город показал новозеландский фотограф.
Ашхабад, столицу Туркменистана, часто называют Городом белого мрамора, потому что он занесен в Книгу рекордов Гиннеса как город с наибольшим в мире количеством беломраморных зданий, им же украшены многие тротуары и мостовые. Архитектура Ашхабада преимущественно соответствует восточному стилю, который органично дополняет множество помпезных памятников и мемориальных комплексов. Новозеландскому фотографу Эймосу Чепплу (Amos Chapple) удалось получить трехдневную визу в эту довольно закрытую от внешнего мира страну и его фото - далее в подборке, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф
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Ашхабад, столицу Туркменистана, часто называют Городом белого мрамора, потому что он занесен в Книгу рекордов Гиннеса как город с наибольшим в мире количеством беломраморных зданий, им же украшены многие тротуары и мостовые. Архитектура Ашхабада преимущественно соответствует восточному стилю, который органично дополняет множество помпезных памятников и мемориальных комплексов. Новозеландскому фотографу Эймосу Чепплу (Amos Chapple) удалось получить трехдневную визу в эту довольно закрытую от внешнего мира страну и его фото - далее в подборке, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф
Читайте также: Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото
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