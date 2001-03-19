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«Город белого мрамора»: виртуальная прогулка по Ашхабаду. Фото

«Город белого мрамора»: виртуальная прогулка по Ашхабаду. ФотоГород показал новозеландский фотограф.

Ашхабад, столицу Туркменистана, часто называют Городом белого мрамора, потому что он занесен в Книгу рекордов Гиннеса как город с наибольшим в мире количеством беломраморных зданий, им же украшены многие тротуары и мостовые. Архитектура Ашхабада преимущественно соответствует восточному стилю, который органично дополняет множество помпезных памятников и мемориальных комплексов. Новозеландскому фотографу Эймосу Чепплу (Amos Chapple) удалось получить трехдневную визу в эту довольно закрытую от внешнего мира страну и его фото - далее в подборке, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф

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«Город белого мрамора»: виртуальная прогулка по Ашхабаду. Фото
«Город белого мрамора»: виртуальная прогулка по Ашхабаду. Фото
«Город белого мрамора»: виртуальная прогулка по Ашхабаду. Фото
«Город белого мрамора»: виртуальная прогулка по Ашхабаду. Фото
«Город белого мрамора»: виртуальная прогулка по Ашхабаду. Фото
«Город белого мрамора»: виртуальная прогулка по Ашхабаду. Фото
«Город белого мрамора»: виртуальная прогулка по Ашхабаду. Фото
«Город белого мрамора»: виртуальная прогулка по Ашхабаду. Фото
«Город белого мрамора»: виртуальная прогулка по Ашхабаду. Фото
«Город белого мрамора»: виртуальная прогулка по Ашхабаду. Фото
«Город белого мрамора»: виртуальная прогулка по Ашхабаду. Фото
«Город белого мрамора»: виртуальная прогулка по Ашхабаду. Фото
«Город белого мрамора»: виртуальная прогулка по Ашхабаду. Фото
«Город белого мрамора»: виртуальная прогулка по Ашхабаду. Фото
«Город белого мрамора»: виртуальная прогулка по Ашхабаду. Фото
«Город белого мрамора»: виртуальная прогулка по Ашхабаду. Фото
«Город белого мрамора»: виртуальная прогулка по Ашхабаду. Фото
«Город белого мрамора»: виртуальная прогулка по Ашхабаду. Фото
«Город белого мрамора»: виртуальная прогулка по Ашхабаду. Фото
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 Теги: Ашхабад, туризм

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Сегодня, 15:12 » Автор: Анна Мартынова
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