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Так выглядят представители самых удивительных племен в мире. Фото

Так выглядят представители самых удивительных племен в мире. Фото Снимки сделаны фотографом, который путешествует по всему миру.

Фотограф Джимми Нельсон любит путешествовать по миру и узнавать новое. В своем очередном фотопроекте он решил поподробнее исследовать удаленные племена в разных точках планеты, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Эти древние, а порой и малоизученные сообщества, живущие в отдаленных и даже суровых регионах мира, обладают очень богатой и занимательной историей и большим разнообразием интереснейших обычаев и традиций. К сожалению, название фотопроекта «Прежде чем они исчезнут» является более чем метким, ведь некоторые из этих сообществ вскоре действительно могут исчезнуть с лица земли по вине «более продвинутых» цивилизаций.

Азаро с Восточных гор

Члены этого племени покрывали грязью все тело, кроме лиц. При этом все люди Папуа — Новой Гвинеи издавна полагали, что грязь из реки Азаро отравлена. Вместо того чтобы покрывать свои лица этой якобы ядовитой грязью, люди азаро начали делать маски из камней, которые нагревали и промывали водой из водопадов.

Так выглядят представители самых удивительных племен в мире. Фото


Маски эти необычной формы и традиционно украшены различными элементами — например, очень короткими или очень длинными ушами, доходившими до подбородка, длинными соединенными бровями поверх ушей, рогами или ртами на боку.

Так выглядят представители самых удивительных племен в мире. Фото


Чукчи

Этот древний народ живет на полуострове Чукотка. В отличие от других коренных народов Сибири, российским войскам так и не удалось покорить чукчей. Но их культура и традиции сильно пострадали во время советского периода как от водки, так и от загрязнения окружающей среды.

Так выглядят представители самых удивительных племен в мире. Фото


Чукчи на материке живут за счет разведения северных оленей: они питаются вареной олениной, оленьим мозгом и костным мозгом, а также делают из оленины суп

Так выглядят представители самых удивительных племен в мире. Фото


Одно из традиционных чукотских блюд готовится из полупереваренного мха из желудка северного оленя, смешанного с кровью, жиром и кусочками вареных внутренностей оленя. Кухня прибрежных чукчей основана на мясе моржей, тюленей, китов и морских водорослях. Обе группы питаются замороженной рыбой, а также листьями и корнями. Сейчас традиционные блюда чукчей дополняются консервированными овощами и другими продуктами, которые они покупают в магазинах.

Так выглядят представители самых удивительных племен в мире. Фото


Горока (столица провинции Истерн-Хайлендс в Папуа — Новой Гвинее)

Коренное население второго крупнейшего в мире острова — одно из самых неоднородных в мире. Суровый ландшафт и историческая межплеменная война привели к истреблению растительности и появлению разных языков. Несколько племен разбросаны по всему высокогорному плато.

Так выглядят представители самых удивительных племен в мире. Фото


Жизнь в высокогорных деревнях проста. Здесь много хорошей еды, семейные узы ценятся высоко, как и чудеса природы. Местные живут охотой, собирательством и сельским хозяйством. Племенная вражда — дело привычное, и мужчины-воины не жалеют сил и воображения, чтобы поразить вражеское племя своей боевой раскраской и украшениями.

Так выглядят представители самых удивительных племен в мире. Фото


Мальчик из племени гогин

Так выглядят представители самых удивительных племен в мире. Фото


Химба — древнее племя высоких, стройных и величественных пастухов.

С XVI века они живут в разбросанных поселениях, ведя практически не изменившийся образ жизни, выживая в войнах и засухах. Структура племени помогает им жить в одной из самых суровых сред обитания планеты.

Так выглядят представители самых удивительных племен в мире. Фото


Калам

Восточная половина Новой Гвинеи получила полную независимость от Австралии в 1975 году, когда и появилось государство Папуа — Новая Гвинея. Местное коренное население — одно из самых разнородных в мире. По традиции, разные племена разбросаны по высокогорному плато и живут небольшими аграрными кланами.

Так выглядят представители самых удивительных племен в мире. Фото


Головные уборы украшают птичьими перьями (какаду, попугаев, лори и райских птиц). Небольшие круглые ракушки кина свисают из отверстия в носу, а некоторые представители племени вставляют в нос перья райской птицы.

Так выглядят представители самых удивительных племен в мире. Фото


Маори

Долгую и интересную историю происхождения племени маори можно проследить до XIII века и мифической родины племени под названием Гаваики в Восточной Полинезии. Из-за долгих столетий изоляции маори установили собственное общество с характерным искусством, отдельным языком и уникальной мифологией.

Так выглядят представители самых удивительных племен в мире. Фото


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Военный танец хака является одной из самых известных традиций маори. Эти танцы сопровождаются песней и ударами рука об руку, топаньем и шлепаньем ладоней по бедрам. Сам танец состоит из энергичных движений, представляющих воинственные и агрессивные позы, ведь этот танец изначально был придуман для запугивания врага.

Так выглядят представители самых удивительных племен в мире. Фото
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 Теги: племена, фото

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Сегодня, 07:33 » Автор: Евгений Шевченко
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