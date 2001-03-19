» » Норвегия глазами талантливого фотографа. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Норвегия глазами талантливого фотографа. Фото

Норвегия глазами талантливого фотографа. ФотоРаботы Пау Бускато.

Каждому из нас иногда удается запечатлеть на камеру интересные моменты в повседневной жизни. Но, похоже, фотографу из Норвегии Пау Бускато (Pau Buscató) помогает сама Вселенная, чтобы у него вышел отличный кадр. На протяжении нескольких лет он фотографирует на улицах родного Осло, а также Лондона, Барселоны и Нью-Йорка, и его коллекция случайных совпадений сильно впечатляет, передает Хроника.нфо со ссылкой на АДМЕ.

Публикуем его снимки, на которых обычные вещи выглядят как необыкновенные.

Читайте также: Заброшенные дома Норвегии в работах талантливого фотографа. Фото

Норвегия глазами талантливого фотографа. Фото
Норвегия глазами талантливого фотографа. Фото
Норвегия глазами талантливого фотографа. Фото
Норвегия глазами талантливого фотографа. Фото
Норвегия глазами талантливого фотографа. Фото
Норвегия глазами талантливого фотографа. Фото
Норвегия глазами талантливого фотографа. Фото
Норвегия глазами талантливого фотографа. Фото
Норвегия глазами талантливого фотографа. Фото
Норвегия глазами талантливого фотографа. Фото
Норвегия глазами талантливого фотографа. Фото
Норвегия глазами талантливого фотографа. Фото
Норвегия глазами талантливого фотографа. Фото
Норвегия глазами талантливого фотографа. Фото
Норвегия глазами талантливого фотографа. Фото
Норвегия глазами талантливого фотографа. Фото
Норвегия глазами талантливого фотографа. Фото
Норвегия глазами талантливого фотографа. Фото
Норвегия глазами талантливого фотографа. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Норвегия, фотограф

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 09:45 » Автор: Анна Мартынова
     1158
     0

Похожие новости по теме

Заброшенные дома Норвегии в работах талантливого фотографа. Фото Заброшенные дома Норвегии в работах талантливого фотографа. Фото

Страна с невероятной природой.

Заброшенные места в атмосферных снимках талантливого фотографа. Фото Заброшенные места в атмосферных снимках талантливого фотографа. Фото

В них есть особенное очарование.

Солнечная Куба в работах талантливого фотографа. Фото Солнечная Куба в работах талантливого фотографа. Фото

Здесь царит атмосфера отдыха.

Бескрайние поля Чехии в работах талантливого фотографа. Фото Бескрайние поля Чехии в работах талантливого фотографа. Фото

Работы Аниты Демианович.

Умиротворяющая водная гладь в работах талантливого фотографа. Фото Умиротворяющая водная гладь в работах талантливого фотографа. Фото

Сила воды ощущается даже сквозь экраны мониторов.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх