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Норвегия глазами талантливого фотографа. Фото
Работы Пау Бускато.
Каждому из нас иногда удается запечатлеть на камеру интересные моменты в повседневной жизни. Но, похоже, фотографу из Норвегии Пау Бускато (Pau Buscató) помогает сама Вселенная, чтобы у него вышел отличный кадр. На протяжении нескольких лет он фотографирует на улицах родного Осло, а также Лондона, Барселоны и Нью-Йорка, и его коллекция случайных совпадений сильно впечатляет, передает Хроника.нфо со ссылкой на АДМЕ.
Публикуем его снимки, на которых обычные вещи выглядят как необыкновенные.
Читайте также: Заброшенные дома Норвегии в работах талантливого фотографа. Фото
Каждому из нас иногда удается запечатлеть на камеру интересные моменты в повседневной жизни. Но, похоже, фотографу из Норвегии Пау Бускато (Pau Buscató) помогает сама Вселенная, чтобы у него вышел отличный кадр. На протяжении нескольких лет он фотографирует на улицах родного Осло, а также Лондона, Барселоны и Нью-Йорка, и его коллекция случайных совпадений сильно впечатляет, передает Хроника.нфо со ссылкой на АДМЕ.
Публикуем его снимки, на которых обычные вещи выглядят как необыкновенные.
Читайте также: Заброшенные дома Норвегии в работах талантливого фотографа. Фото
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