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Раздел: Фоторепортажи  
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Мужчина путешествует по миру в поисках самых красивых в мире библиотек. Фото

Мужчина путешествует по миру в поисках самых красивых в мире библиотек. ФотоРаботы Томаса Гиньяра.

Некоторые монументальные библиотеки, будто бы молчаливые стражи будущего, переполнены знаниями и информацией. В своем величии они успешно переплетают культуру и архитектуру в нечто единое. И пока книжный червь внутри нас мечтает посетить эти библиотеки и потрогать все эти бесконечные стеллажи, в мире уже есть человек, занимающийся этим профессионально: Томас Гиньяр (Thomas Guignard). После переезда в Канаду швейцарский библиотекарь и фотограф специально путешествовал и снимал самые красивые библиотеки в мире. Для этого у него есть даже отдельный инстаграм, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Stadtbibliothek am Mailnderplatz, Штутгарт, Германия

Мужчина путешествует по миру в поисках самых красивых в мире библиотек. Фото


Библиотека Джорджа Пибоди, Балтимор MD

Мужчина путешествует по миру в поисках самых красивых в мире библиотек. Фото


Радклиффская научная библиотека, Бодлеанские библиотеки, Оксфордский университет, Англия

Мужчина путешествует по миру в поисках самых красивых в мире библиотек. Фото


Philologische Bibliothek, Freie Universit Berlin, Германия

Мужчина путешествует по миру в поисках самых красивых в мире библиотек. Фото


Американская библиотека, Большая библиотека юридического общества Верхней Канады, Осгуд-холл, Торонто, Канада

Мужчина путешествует по миру в поисках самых красивых в мире библиотек. Фото


Библиотека колледжа Эммануэля, Университет Торонто, Канада

Мужчина путешествует по миру в поисках самых красивых в мире библиотек. Фото


Библиотека TU Delft, Нидерланды

Мужчина путешествует по миру в поисках самых красивых в мире библиотек. Фото


Stadtbibliothek am Mailnderplatz, Штутгарт, Германия

Мужчина путешествует по миру в поисках самых красивых в мире библиотек. Фото


Джейкоб и Вильгельм Гримм Зентрум, Университет Гумбольдта, Берлин, Германия.

Мужчина путешествует по миру в поисках самых красивых в мире библиотек. Фото


Справочная библиотека Торонто, Канада

Мужчина путешествует по миру в поисках самых красивых в мире библиотек. Фото


Учебный центр Rolex, EPFL, Лозанна, Швейцария

Мужчина путешествует по миру в поисках самых красивых в мире библиотек. Фото


Ротонда, Публичная библиотека Лос-Анджелеса

Мужчина путешествует по миру в поисках самых красивых в мире библиотек. Фото


Bibliothque Schlcher, Форт-де-Франс, Мартиника, Французская Вест-Индия.

Мужчина путешествует по миру в поисках самых красивых в мире библиотек. Фото


Библиотека Скотта, Йоркский университет, Торонто.

Мужчина путешествует по миру в поисках самых красивых в мире библиотек. Фото


Библиотека Джона П. Робарта, Университет Торонто.

Мужчина путешествует по миру в поисках самых красивых в мире библиотек. Фото


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Библиотека редких книг Томаса Фишера, Университет Торонто, Канада

Мужчина путешествует по миру в поисках самых красивых в мире библиотек. Фото
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 Теги: туризм, библиотеки

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Сегодня, 14:10 » Автор: Анна Мартынова
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