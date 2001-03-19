Раздел: Фоторепортажи
Мужчина путешествует по миру в поисках самых красивых в мире библиотек. Фото
Работы Томаса Гиньяра.
Некоторые монументальные библиотеки, будто бы молчаливые стражи будущего, переполнены знаниями и информацией. В своем величии они успешно переплетают культуру и архитектуру в нечто единое. И пока книжный червь внутри нас мечтает посетить эти библиотеки и потрогать все эти бесконечные стеллажи, в мире уже есть человек, занимающийся этим профессионально: Томас Гиньяр (Thomas Guignard). После переезда в Канаду швейцарский библиотекарь и фотограф специально путешествовал и снимал самые красивые библиотеки в мире. Для этого у него есть даже отдельный инстаграм, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Stadtbibliothek am Mailnderplatz, Штутгарт, Германия
Библиотека Джорджа Пибоди, Балтимор MD
Радклиффская научная библиотека, Бодлеанские библиотеки, Оксфордский университет, Англия
Philologische Bibliothek, Freie Universit Berlin, Германия
Американская библиотека, Большая библиотека юридического общества Верхней Канады, Осгуд-холл, Торонто, Канада
Библиотека колледжа Эммануэля, Университет Торонто, Канада
Библиотека TU Delft, Нидерланды
Stadtbibliothek am Mailnderplatz, Штутгарт, Германия
Джейкоб и Вильгельм Гримм Зентрум, Университет Гумбольдта, Берлин, Германия.
Справочная библиотека Торонто, Канада
Учебный центр Rolex, EPFL, Лозанна, Швейцария
Ротонда, Публичная библиотека Лос-Анджелеса
Bibliothque Schlcher, Форт-де-Франс, Мартиника, Французская Вест-Индия.
Библиотека Скотта, Йоркский университет, Торонто.
Библиотека Джона П. Робарта, Университет Торонто.
Читайте также: Необычные рынки в разных странах мира. Фото
Библиотека редких книг Томаса Фишера, Университет Торонто, Канада
Некоторые монументальные библиотеки, будто бы молчаливые стражи будущего, переполнены знаниями и информацией. В своем величии они успешно переплетают культуру и архитектуру в нечто единое. И пока книжный червь внутри нас мечтает посетить эти библиотеки и потрогать все эти бесконечные стеллажи, в мире уже есть человек, занимающийся этим профессионально: Томас Гиньяр (Thomas Guignard). После переезда в Канаду швейцарский библиотекарь и фотограф специально путешествовал и снимал самые красивые библиотеки в мире. Для этого у него есть даже отдельный инстаграм, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Stadtbibliothek am Mailnderplatz, Штутгарт, Германия
Библиотека Джорджа Пибоди, Балтимор MD
Радклиффская научная библиотека, Бодлеанские библиотеки, Оксфордский университет, Англия
Philologische Bibliothek, Freie Universit Berlin, Германия
Американская библиотека, Большая библиотека юридического общества Верхней Канады, Осгуд-холл, Торонто, Канада
Библиотека колледжа Эммануэля, Университет Торонто, Канада
Библиотека TU Delft, Нидерланды
Stadtbibliothek am Mailnderplatz, Штутгарт, Германия
Джейкоб и Вильгельм Гримм Зентрум, Университет Гумбольдта, Берлин, Германия.
Справочная библиотека Торонто, Канада
Учебный центр Rolex, EPFL, Лозанна, Швейцария
Ротонда, Публичная библиотека Лос-Анджелеса
Bibliothque Schlcher, Форт-де-Франс, Мартиника, Французская Вест-Индия.
Библиотека Скотта, Йоркский университет, Торонто.
Библиотека Джона П. Робарта, Университет Торонто.
Читайте также: Необычные рынки в разных странах мира. Фото
Библиотека редких книг Томаса Фишера, Университет Торонто, Канада
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1108
0
Оставьте свой комментарий