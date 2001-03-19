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Неожиданные факты из истории Нобелевской премии. Фото
Самая престижная премия.
Даже человек далекий от науки знает, что такое Нобелевская премия. Что уж говорить о престижности этой награды среди ученых, писателей, общественных деятелей. Свою Историю Нобелевская премия ведет с 1901 года. И, конечно, за этот период, было немало интересных случаев, связанных с её вручением или невручением. В этом обзоре – самые яркие из них, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Вынужденный отказ
«Ну разве можно отказаться от Нобелевской премии?!»,- спросите вы. Можно, и не всегда по собственным убеждениям. Так произошло с нашим писателем Борисом Пастернаком в 1958 году. Именно тогда Нобелевский комитет прислал ему счастливое известие о награждение за роман «Доктор Живаго». На что писатель дал ответную телеграмму: «Бесконечно признателен, тронут, горд, удивлен, смущен». После этого началась травля Пастернака со стороны ЦК КПСС. В собственной стране труд всей его жизни считался антисоветским, а признание его таланта – враждебное отношение к государству.
Нападки продолжались в газетных статьях, Бориса Леонидовича исключили из Союза писателей, убрали из репертуаров театров все переведенные им пьесы. Последней каплей в чашу стало требование о лишении его советского гражданства. Все эти обстоятельства заставили писателя отказаться от заслуженной награды. Это не единственный отказ от Нобевской награды за всю историю её существования. Но история эта трагична именно для нашей страны, ведь сам писатель так и не дожил до счастливого момента восстановления справедливости. Диплом и медаль были вручены сыну писателя.
Счастливое возвращение
Эта история произошла относительно недавно. И связана она с великим биологом Джеймсом Уотсоном и российским бизнесменом Алишером Усмановым. Уотсон и его коллеги получили Нобелевскую премию в 1962 году за открытие ДНК, моделирование структуры её молекулы. Это действительно стало революцией в научном мире и способствовало расшифровке генома человека. Последние годы ученый занимается исследованием рака и поиском лекарства от него.
После прекращения выплат гонораров за учебники, единственными доходом осталась зарплата. Вряд ли это те деньги, которые помогут совершить исследования в этой области. Свернуть научную деятельность, значит, отказаться от дела всей его жизни. Поэтому в 2014 году Уотсон принимает решение о продаже своей нобелевской медали, не смотря на всю важность этой награды для него. В конце 2014 года лот выставлен на аукционе Christie’s. И вот находится анонимный покупатель, который тратит почти 5 миллионов долларов, ему-то и достается медаль.
Как говорил сам бизнесмен, узнав о намерении Уотсона продать свою награду и о том, куда пойдут полученные деньги, он ничуть не сомневался в своем решении. Ведь рак унес жизнь его отца, и этот вклад лишь малая часть, что он может сделать в борьбе с этой болезнью.
Таинственное исчезновение
Тот факт, что Гитлер запретил немецким гражданам получать Нобелевские премии широко известен. Это связано с награждением Карла фон Осецкого в 1935 году за критику нацизма. Но талантливых ученых в Германии было немало, премии и медали они получили заслуженно. Среди них физики Джеймс Франк и Макса фон Лауэ. Чтобы защитить свои награды от конфискации, они передают их на хранение в институт Нильса Бора в Копенгагене.
В 1940 году Дания была оккупирована фашистами. Награды ученых были в опасности, перевезти их в другое место в столь сложное время не представлялось возможным. На помощь пришел венгерский химик Дьёрдь де Хевеши, который сотрудничал с Нильсом Бором . Он предложил оригинальную идею спасения медалей – растворить их в «царской водке». «Царская водка» – это сильный окислитель, смесь концентрата соляной и азотной кислот, растворяет любые металлы, в том числе и золото – царь металлов (от сюда и название).
Попытки фашистов найти ценности были тщетны.В таком состоянии медали пережили войну, после чего сотрудники института выделили золото из кислоты. Из него в Шведской королевской Академии наук были отлиты новые медали. А фон Лауэ и Франк повторно стали счастливыми обладателями столь ценных наград, переживших тяжелые времена. Так научная изобретательность помогла выйти из сложной ситуации.
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Нобелевская премия вручается каждый год. Кто знает, какие еще интересные факты, с ней связанные, нам откроются. Поживем – увидим!
Даже человек далекий от науки знает, что такое Нобелевская премия. Что уж говорить о престижности этой награды среди ученых, писателей, общественных деятелей. Свою Историю Нобелевская премия ведет с 1901 года. И, конечно, за этот период, было немало интересных случаев, связанных с её вручением или невручением. В этом обзоре – самые яркие из них, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Вынужденный отказ
«Ну разве можно отказаться от Нобелевской премии?!»,- спросите вы. Можно, и не всегда по собственным убеждениям. Так произошло с нашим писателем Борисом Пастернаком в 1958 году. Именно тогда Нобелевский комитет прислал ему счастливое известие о награждение за роман «Доктор Живаго». На что писатель дал ответную телеграмму: «Бесконечно признателен, тронут, горд, удивлен, смущен». После этого началась травля Пастернака со стороны ЦК КПСС. В собственной стране труд всей его жизни считался антисоветским, а признание его таланта – враждебное отношение к государству.
Нападки продолжались в газетных статьях, Бориса Леонидовича исключили из Союза писателей, убрали из репертуаров театров все переведенные им пьесы. Последней каплей в чашу стало требование о лишении его советского гражданства. Все эти обстоятельства заставили писателя отказаться от заслуженной награды. Это не единственный отказ от Нобевской награды за всю историю её существования. Но история эта трагична именно для нашей страны, ведь сам писатель так и не дожил до счастливого момента восстановления справедливости. Диплом и медаль были вручены сыну писателя.
Счастливое возвращение
Эта история произошла относительно недавно. И связана она с великим биологом Джеймсом Уотсоном и российским бизнесменом Алишером Усмановым. Уотсон и его коллеги получили Нобелевскую премию в 1962 году за открытие ДНК, моделирование структуры её молекулы. Это действительно стало революцией в научном мире и способствовало расшифровке генома человека. Последние годы ученый занимается исследованием рака и поиском лекарства от него.
После прекращения выплат гонораров за учебники, единственными доходом осталась зарплата. Вряд ли это те деньги, которые помогут совершить исследования в этой области. Свернуть научную деятельность, значит, отказаться от дела всей его жизни. Поэтому в 2014 году Уотсон принимает решение о продаже своей нобелевской медали, не смотря на всю важность этой награды для него. В конце 2014 года лот выставлен на аукционе Christie’s. И вот находится анонимный покупатель, который тратит почти 5 миллионов долларов, ему-то и достается медаль.
Как говорил сам бизнесмен, узнав о намерении Уотсона продать свою награду и о том, куда пойдут полученные деньги, он ничуть не сомневался в своем решении. Ведь рак унес жизнь его отца, и этот вклад лишь малая часть, что он может сделать в борьбе с этой болезнью.
Таинственное исчезновение
Тот факт, что Гитлер запретил немецким гражданам получать Нобелевские премии широко известен. Это связано с награждением Карла фон Осецкого в 1935 году за критику нацизма. Но талантливых ученых в Германии было немало, премии и медали они получили заслуженно. Среди них физики Джеймс Франк и Макса фон Лауэ. Чтобы защитить свои награды от конфискации, они передают их на хранение в институт Нильса Бора в Копенгагене.
В 1940 году Дания была оккупирована фашистами. Награды ученых были в опасности, перевезти их в другое место в столь сложное время не представлялось возможным. На помощь пришел венгерский химик Дьёрдь де Хевеши, который сотрудничал с Нильсом Бором . Он предложил оригинальную идею спасения медалей – растворить их в «царской водке». «Царская водка» – это сильный окислитель, смесь концентрата соляной и азотной кислот, растворяет любые металлы, в том числе и золото – царь металлов (от сюда и название).
Попытки фашистов найти ценности были тщетны.В таком состоянии медали пережили войну, после чего сотрудники института выделили золото из кислоты. Из него в Шведской королевской Академии наук были отлиты новые медали. А фон Лауэ и Франк повторно стали счастливыми обладателями столь ценных наград, переживших тяжелые времена. Так научная изобретательность помогла выйти из сложной ситуации.
Читайте также: Лауреат Нобелевской премии взволновал украинцев своим обращением
Нобелевская премия вручается каждый год. Кто знает, какие еще интересные факты, с ней связанные, нам откроются. Поживем – увидим!
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