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Как живется людям в самом северном городе мира. Фото

Как живется людям в самом северном городе мира. ФотоЗдесь все устроено по-другому.

После знакомства с «Хранилищем Судного Дня», продолжим изучать окрестности. Здесь есть на что посмотреть.

Лонгйир — это самое северное в мире поселение с населением свыше тысячи человек. Рядом находится аэропорт самый северный в мире аэропорт с регулярными рейсами — Свальбард, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.

1. Город был основан в 1906 году американским инженером-предпринимателем Джоном Манро Лонгйиром, заложившим здесь угольный рудник. В 1916 году поселение было продано норвежской компании.

Как живется людям в самом северном городе мира. Фото


2. Во время Второй мировой войны, после оккупации Норвегии в 1940 году, 2 сентября 1941 года все 765 жителей Лонгйира были эвакуированы в Великобританию. Сам город и многие из шахт были уничтожен.

Как живется людям в самом северном городе мира. Фото


3. С середины 1970-х годов норвежское правительство взяло курс на нормализацию жизни в городке и развитие социальной инфраструктуры. Угледобыча в городе и его окрестностях почти сошла на нет к началу 1990-х годов, и на сегодняшний день продукция единственной действующей шахты в городе используется в основном для нужд городской электростанции.

Система транспортировки угля:

Как живется людям в самом северном городе мира. Фото


4. Климат в самом северном городе мира арктический, большую часть года температура здесь держится ниже нулевой отметки. Среднегодовая температура воздуха −6 °C, средняя температура января −14.6 °C, июля 6,5 °C. Самая высокая температура 21.3 °C была зарегистрирована в июле 1979, самая низкая −46.3 °C — в марте 1986.

Как живется людям в самом северном городе мира. Фото


5. Олени в городе бродят:

Олени в городе бродят

Как живется людям в самом северном городе мира. Фото


Лонгйир — самый северный город в мире

7. Колокол:

Как живется людям в самом северном городе мира. Фото


8. Предупреждающий знак, что здесь везде можно встретить медведя:

Как живется людям в самом северном городе мира. Фото


9.

Как живется людям в самом северном городе мира. Фото


29 августа 1996 года при подлёте к Лонгйиру разбился самолёт Ту-154М Внуковских авиалиний, совершавший рейс 2801, перевозивший из Москвы на Шпицберген российских и украинских шахтёров. Погиб 141 человек: 130 пассажиров и 11 членов экипажа. Нет, это не тот самолет, но идентичный:

Как живется людям в самом северном городе мира. Фото

Как живется людям в самом северном городе мира. Фото


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Попасть туда — задача не из легких, но сегодня вы можете это сделать, не отходя от монитора компьютера или экрана телефона. Пройдемся по Лонгйиру?

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 Теги: туризм, север

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Сегодня, 22:20 » Автор: Анна Мартынова
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