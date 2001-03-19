Как живется людям в самом северном городе мира. Фото

Здесь все устроено по-другому.



После знакомства с «Хранилищем Судного Дня», продолжим изучать окрестности. Здесь есть на что посмотреть.



Лонгйир — это самое северное в мире поселение с населением свыше тысячи человек. Рядом находится аэропорт самый северный в мире аэропорт с регулярными рейсами — Свальбард, передает



1. Город был основан в 1906 году американским инженером-предпринимателем Джоном Манро Лонгйиром, заложившим здесь угольный рудник. В 1916 году поселение было продано норвежской компании.







2. Во время Второй мировой войны, после оккупации Норвегии в 1940 году, 2 сентября 1941 года все 765 жителей Лонгйира были эвакуированы в Великобританию. Сам город и многие из шахт были уничтожен.







3. С середины 1970-х годов норвежское правительство взяло курс на нормализацию жизни в городке и развитие социальной инфраструктуры. Угледобыча в городе и его окрестностях почти сошла на нет к началу 1990-х годов, и на сегодняшний день продукция единственной действующей шахты в городе используется в основном для нужд городской электростанции.



Система транспортировки угля:







4. Климат в самом северном городе мира арктический, большую часть года температура здесь держится ниже нулевой отметки. Среднегодовая температура воздуха −6 °C, средняя температура января −14.6 °C, июля 6,5 °C. Самая высокая температура 21.3 °C была зарегистрирована в июле 1979, самая низкая −46.3 °C — в марте 1986.







5. Олени в городе бродят:



Олени в городе бродят







Лонгйир — самый северный город в мире



7. Колокол:







8. Предупреждающий знак, что здесь везде можно встретить медведя:







9.







29 августа 1996 года при подлёте к Лонгйиру разбился самолёт Ту-154М Внуковских авиалиний, совершавший рейс 2801, перевозивший из Москвы на Шпицберген российских и украинских шахтёров. Погиб 141 человек: 130 пассажиров и 11 членов экипажа. Нет, это не тот самолет, но идентичный:









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Попасть туда — задача не из легких, но сегодня вы можете это сделать, не отходя от монитора компьютера или экрана телефона. Пройдемся по Лонгйиру?



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter После знакомства с «Хранилищем Судного Дня», продолжим изучать окрестности. Здесь есть на что посмотреть.Лонгйир — это самое северное в мире поселение с населением свыше тысячи человек. Рядом находится аэропорт самый северный в мире аэропорт с регулярными рейсами — Свальбард, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium 1. Город был основан в 1906 году американским инженером-предпринимателем Джоном Манро Лонгйиром, заложившим здесь угольный рудник. В 1916 году поселение было продано норвежской компании.2. Во время Второй мировой войны, после оккупации Норвегии в 1940 году, 2 сентября 1941 года все 765 жителей Лонгйира были эвакуированы в Великобританию. Сам город и многие из шахт были уничтожен.3. С середины 1970-х годов норвежское правительство взяло курс на нормализацию жизни в городке и развитие социальной инфраструктуры. Угледобыча в городе и его окрестностях почти сошла на нет к началу 1990-х годов, и на сегодняшний день продукция единственной действующей шахты в городе используется в основном для нужд городской электростанции.Система транспортировки угля:4. Климат в самом северном городе мира арктический, большую часть года температура здесь держится ниже нулевой отметки. Среднегодовая температура воздуха −6 °C, средняя температура января −14.6 °C, июля 6,5 °C. Самая высокая температура 21.3 °C была зарегистрирована в июле 1979, самая низкая −46.3 °C — в марте 1986.5. Олени в городе бродят:Олени в городе бродятЛонгйир — самый северный город в мире7. Колокол:8. Предупреждающий знак, что здесь везде можно встретить медведя:9.29 августа 1996 года при подлёте к Лонгйиру разбился самолёт Ту-154М Внуковских авиалиний, совершавший рейс 2801, перевозивший из Москвы на Шпицберген российских и украинских шахтёров. Погиб 141 человек: 130 пассажиров и 11 членов экипажа. Нет, это не тот самолет, но идентичный:Попасть туда — задача не из легких, но сегодня вы можете это сделать, не отходя от монитора компьютера или экрана телефона. Пройдемся по Лонгйиру?



