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Необычные традиции африканского племени Динка. Фото

Необычные традиции африканского племени Динка. ФотоОни живут по своим правилам.

Этим людям безразличны выборы и курс доллара. У них нет смартфонов, интернета, телевидения и банкоматов. Они просто живут в гармонии с природой, передает Хроника.нфо со ссылкой на loveopium.

1. Динка — народ, населяющий Южный Судан.

Необычные традиции африканского племени Динка. Фото


2. Большинство здесь придерживается древнейших традиционных верований, включающих культы предков и сил природы.

Необычные традиции африканского племени Динка. Фото


3. Основное занятие — скотоводство (козы, овцы), также выращивают овощи, табак.

Необычные традиции африканского племени Динка. Фото


4. Умывание.

Необычные традиции африканского племени Динка. Фото


5. Завтрак.

Необычные традиции африканского племени Динка. Фото


6. Мертвая корова, её ужалил скорпион.

Необычные традиции африканского племени Динка. Фото


7. Зола – отличный «репеллент» от москитов.

Необычные традиции африканского племени Динка. Фото


8. Суданская девушка 14 лет.

Необычные традиции африканского племени Динка. Фото


9. Сбор молока.

Необычные традиции африканского племени Динка. Фото


10. Утренняя молитва скотоводов, Южный Судан, 4 марта 2018.

Необычные традиции африканского племени Динка. Фото


11.

Необычные традиции африканского племени Динка. Фото


12. У суданских коров роскошные рога.

Необычные традиции африканского племени Динка. Фото


13. Из таких рогов хорошие инструменты получаются.

Необычные традиции африканского племени Динка. Фото


14.

Необычные традиции африканского племени Динка. Фото


15.

Необычные традиции африканского племени Динка. Фото


16. Кстати, Динка считают одним из самых — если не самым — высоким народом Африки (наряду с племенами Тутси и Сара) и мира: так, средний рост мужчин (по разным оценкам) 185-190 см (а женщин 175-180).

Необычные традиции африканского племени Динка. Фото


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17. Хотели бы так жить?

Необычные традиции африканского племени Динка. Фото
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 Теги: традиции, племя

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Сегодня, 00:52 » Автор: Анна Мартынова
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