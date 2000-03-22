Раздел: Фоторепортажи
Необычные традиции африканского племени Динка. Фото
Они живут по своим правилам.
Этим людям безразличны выборы и курс доллара. У них нет смартфонов, интернета, телевидения и банкоматов. Они просто живут в гармонии с природой, передает Хроника.нфо со ссылкой на loveopium.
1. Динка — народ, населяющий Южный Судан.
2. Большинство здесь придерживается древнейших традиционных верований, включающих культы предков и сил природы.
3. Основное занятие — скотоводство (козы, овцы), также выращивают овощи, табак.
4. Умывание.
5. Завтрак.
6. Мертвая корова, её ужалил скорпион.
7. Зола – отличный «репеллент» от москитов.
8. Суданская девушка 14 лет.
9. Сбор молока.
10. Утренняя молитва скотоводов, Южный Судан, 4 марта 2018.
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12. У суданских коров роскошные рога.
13. Из таких рогов хорошие инструменты получаются.
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16. Кстати, Динка считают одним из самых — если не самым — высоким народом Африки (наряду с племенами Тутси и Сара) и мира: так, средний рост мужчин (по разным оценкам) 185-190 см (а женщин 175-180).
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17. Хотели бы так жить?
Этим людям безразличны выборы и курс доллара. У них нет смартфонов, интернета, телевидения и банкоматов. Они просто живут в гармонии с природой, передает Хроника.нфо со ссылкой на loveopium.
1. Динка — народ, населяющий Южный Судан.
2. Большинство здесь придерживается древнейших традиционных верований, включающих культы предков и сил природы.
3. Основное занятие — скотоводство (козы, овцы), также выращивают овощи, табак.
4. Умывание.
5. Завтрак.
6. Мертвая корова, её ужалил скорпион.
7. Зола – отличный «репеллент» от москитов.
8. Суданская девушка 14 лет.
9. Сбор молока.
10. Утренняя молитва скотоводов, Южный Судан, 4 марта 2018.
11.
12. У суданских коров роскошные рога.
13. Из таких рогов хорошие инструменты получаются.
14.
15.
16. Кстати, Динка считают одним из самых — если не самым — высоким народом Африки (наряду с племенами Тутси и Сара) и мира: так, средний рост мужчин (по разным оценкам) 185-190 см (а женщин 175-180).
Читайте также: Непонятные традиции племени маори. Фото
17. Хотели бы так жить?
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