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Фотограф показал Бангкок с высоты птичьего полета. Фото
Работы Роберта Гетцфрида.
Немецкий фотограф и дизайнер Роберт Гетцфрид сделал оригинальную фотосессию в столице Таиланда, осветив будни местных жителей с высоты птичьего полета. Необычный ракурс добавил снимкам загадочность и прославил художника, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Свои работы фотограф публикует на Instagram-странице.
На отдыхе в Таиланде мужчина решил воплотить свою идею – показать город с нетипичного ракурса. Для этого Роберт Гетцфрид выбрал именно столицу солнечной страны – Бангкок.
Мужчина снимал обычных людей, которые ходили по городу, решая свои дела. Так, обыденные ситуации показали невероятный колорит. Съемку фотограф проводил с помощью дрона.
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"В некотором смысле, эти люди – это не что иное, как графические элементы, которые нарушают структуру земли. Если какой-то человек счастливый, грустный или с другим настроением – это не показывают изображения. У меня есть история на каждую отдельную картинку. Это, как правило, связано со звуками, которые я слышал, запахами, которые ощущал, и вещами вокруг, пока я делал этот кадр", – рассказал Роберт Гетцфрид.
Немецкий фотограф и дизайнер Роберт Гетцфрид сделал оригинальную фотосессию в столице Таиланда, осветив будни местных жителей с высоты птичьего полета. Необычный ракурс добавил снимкам загадочность и прославил художника, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Свои работы фотограф публикует на Instagram-странице.
На отдыхе в Таиланде мужчина решил воплотить свою идею – показать город с нетипичного ракурса. Для этого Роберт Гетцфрид выбрал именно столицу солнечной страны – Бангкок.
Мужчина снимал обычных людей, которые ходили по городу, решая свои дела. Так, обыденные ситуации показали невероятный колорит. Съемку фотограф проводил с помощью дрона.
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"В некотором смысле, эти люди – это не что иное, как графические элементы, которые нарушают структуру земли. Если какой-то человек счастливый, грустный или с другим настроением – это не показывают изображения. У меня есть история на каждую отдельную картинку. Это, как правило, связано со звуками, которые я слышал, запахами, которые ощущал, и вещами вокруг, пока я делал этот кадр", – рассказал Роберт Гетцфрид.
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