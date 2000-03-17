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Инопланетные пейзажи эфиопского вулкана Даллол. Фото
Этот вулкан находится в Эфиопии.
Его по праву называют самым неординарным местом. Именно он делает местность вокруг неземной благодаря высокой концетрации серы, которую в других странах добывают. Увидев один раз Даллол, его невозможно забыть. Фотографы запечатлели самые яркие и уникальные пейзажи, созданные природой, передает Хроника.инфо со ссылкой на УБР
Даллол способен изменить представление о вулканах. Он не спрятан под водой и не возвышается темным силуэтом над поверхностью земли. Основной версией появления этого чуда природы является извержение базальтовой магмы под его основу.
Оказавшись на территории вулкана, невозможно точно определить площадь, где разворачивалось действо. В самом кратере образовалось озеро, так как последнее извержение было тут в 20-х годах двадцатого столетия. Водоем располагается на уровне 48 метров ниже уровня моря. Из-за этого этот вулкан стали называть самым низким наземным вулканом в мире.
Само жерло вулкана на сегодняшний день завалено глыбами соли. Именно эти наслоения и сдерживают лаву. Все ландшафты, которые запечатлены на фото являются следствием активной подземной работы.
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Разнообразие ярких цветов – это работа природной химической лаборатории. Сера и ее взаимодействие с другими химическими элементами порождает насыщенный зеленый оттенок. Красные, оранжевые и желтые цвета – это результат окислительных процессов при взаимодействии дождевой воды с элементами почвы. Столбы и нагромождения соли возникают на местах образования отверстий в поверхности, через которые вырывается влага, соединенная с богатой химической средой. Твердые осадочные элементы образовывают этот странный и неземной ландшафт.
Его по праву называют самым неординарным местом. Именно он делает местность вокруг неземной благодаря высокой концетрации серы, которую в других странах добывают. Увидев один раз Даллол, его невозможно забыть. Фотографы запечатлели самые яркие и уникальные пейзажи, созданные природой, передает Хроника.инфо со ссылкой на УБР
Даллол способен изменить представление о вулканах. Он не спрятан под водой и не возвышается темным силуэтом над поверхностью земли. Основной версией появления этого чуда природы является извержение базальтовой магмы под его основу.
Оказавшись на территории вулкана, невозможно точно определить площадь, где разворачивалось действо. В самом кратере образовалось озеро, так как последнее извержение было тут в 20-х годах двадцатого столетия. Водоем располагается на уровне 48 метров ниже уровня моря. Из-за этого этот вулкан стали называть самым низким наземным вулканом в мире.
Само жерло вулкана на сегодняшний день завалено глыбами соли. Именно эти наслоения и сдерживают лаву. Все ландшафты, которые запечатлены на фото являются следствием активной подземной работы.
Читайте также: Инопланетные пейзажи самого большого парка Европы. Фото
Разнообразие ярких цветов – это работа природной химической лаборатории. Сера и ее взаимодействие с другими химическими элементами порождает насыщенный зеленый оттенок. Красные, оранжевые и желтые цвета – это результат окислительных процессов при взаимодействии дождевой воды с элементами почвы. Столбы и нагромождения соли возникают на местах образования отверстий в поверхности, через которые вырывается влага, соединенная с богатой химической средой. Твердые осадочные элементы образовывают этот странный и неземной ландшафт.
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