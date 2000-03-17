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Инопланетные пейзажи эфиопского вулкана Даллол. Фото

Инопланетные пейзажи эфиопского вулкана Даллол. ФотоЭтот вулкан находится в Эфиопии.

Его по праву называют самым неординарным местом. Именно он делает местность вокруг неземной благодаря высокой концетрации серы, которую в других странах добывают. Увидев один раз Даллол, его невозможно забыть. Фотографы запечатлели самые яркие и уникальные пейзажи, созданные природой, передает Хроника.инфо со ссылкой на УБР

Даллол способен изменить представление о вулканах. Он не спрятан под водой и не возвышается темным силуэтом над поверхностью земли. Основной версией появления этого чуда природы является извержение базальтовой магмы под его основу.

Инопланетные пейзажи эфиопского вулкана Даллол. Фото


Оказавшись на территории вулкана, невозможно точно определить площадь, где разворачивалось действо. В самом кратере образовалось озеро, так как последнее извержение было тут в 20-х годах двадцатого столетия. Водоем располагается на уровне 48 метров ниже уровня моря. Из-за этого этот вулкан стали называть самым низким наземным вулканом в мире.

Инопланетные пейзажи эфиопского вулкана Даллол. Фото


Само жерло вулкана на сегодняшний день завалено глыбами соли. Именно эти наслоения и сдерживают лаву. Все ландшафты, которые запечатлены на фото являются следствием активной подземной работы.

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Разнообразие ярких цветов – это работа природной химической лаборатории. Сера и ее взаимодействие с другими химическими элементами порождает насыщенный зеленый оттенок. Красные, оранжевые и желтые цвета – это результат окислительных процессов при взаимодействии дождевой воды с элементами почвы. Столбы и нагромождения соли возникают на местах образования отверстий в поверхности, через которые вырывается влага, соединенная с богатой химической средой. Твердые осадочные элементы образовывают этот странный и неземной ландшафт.

Инопланетные пейзажи эфиопского вулкана Даллол. Фото
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 Теги: вулкан, пейзажи

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Сегодня, 16:15 » Автор: Анна Мартынова
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