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Лучшие вещи, придуманные женщинами. Фото

Лучшие вещи, придуманные женщинами. ФотоОн внесли большой вклад в развитие.

Женские руки прекрасно управляются не только с посудой и шваброй. Были, есть и будут в мире женщины, которым удалось развеять устойчивый стереотип, что двигатели прогресса — это только мужчины, передает Хроника.инфо со ссылкой на УБР.

Вот список самых лучших изобретений женщин:

Лучшие вещи, придуманные женщинами. Фото


Астролябия

Прибор для измерения координат небесных тел изобрела женщина-ученый, философ, астроном и математик Гипатия Александрийская в 370 году до н.э.

Лучшие вещи, придуманные женщинами. Фото


Розовое шампанское

Николь Барбье Клико в 1808 году разработала технологию ремюажа, благодаря которой шампанское за три месяца избавляется от осадка и становится кристально прозрачным. Технология возымела настоящий успех, значительно улучшив качество напитка.

Лучшие вещи, придуманные женщинами. Фото


Циркулярная пила

Табита Бэббитт долго наблюдала за мужчинами, занятыми распилом бревен специальной пилой с двумя ручками, за которые нужно тянуть то вперед, то назад. Хотя нагрузка на обоих мужчин была одинаковой, бревна распиливались только тогда, когда пила двигалась вперед, а при обратном движении с бревном ничего не происходило. Бэббитт подумала, что это пустая трата энергии, и в 1810 году создала прототип циркулярной пилы, которая позднее стала использоваться в лесопильной промышленности.

Лучшие вещи, придуманные женщинами. Фото


Перископ для подводных лодок

С помощью этого прибора, который запатентовала в 1845 году Сара Мэтер, определяют расстояние до наблюдаемых объектов.

Лучшие вещи, придуманные женщинами. Фото


Мясные консервы

В 1873 году на всемирной выставке в Вене наша соотечественница Надежда Кожина продемонстрировала способ приготовления мясных консервов, за что и получила медаль.

Лучшие вещи, придуманные женщинами. Фото


Посудомоечная машина

Недосчитавшись нескольких тарелок из своего любимого фарфорового сервиза, Джозефина Кокрейн создала машину, которая только моет посуду, а не бьет. Это произошло в 1886 году, но только спустя 40 лет устройство Кокрейн было признано необходимой вещью в хозяйстве.

Лучшие вещи, придуманные женщинами. Фото


Бюстгальтер

Эта деталь женского гардероба была запатентована Эрмини Кадоль во Франции в 1889 году. В своей корсетной мастерской госпожа Кадоль выставила изделие, получившее название «le Bien-Etre» («благополучие»). Чашечки этого бюстгальтера поддерживали две сатиновые ленты, а сзади вся эта конструкция прикреплялась к корсету.

Лучшие вещи, придуманные женщинами. Фото


Снегоуборочная машина

Чистота должна быть не только в доме, но и на улицах, решила обычная секретарша Синтия Вестовер и собрала прадедушку современных машин для чистки улиц от снега в 1892 году.

Лучшие вещи, придуманные женщинами. Фото


Стеклоочистители

Первые дворники для автомобиля изобрела Мэри Андерсон в 1903 году. Ей стало жалко водителя, который вынужден был во время вьюги поминутно останавливать машину и сгребать снег с ветрового стекла.

Лучшие вещи, придуманные женщинами. Фото


Фильтр для кофе

Благодаря Мелитте Бенц любители посидеть за чашечкой кофе избавлены от утомительной процедуры по приготовлению порции-другой. Первый фильтр-конус для кофе Мелитта скрутила собственноручно из листка ученической тетради в 1909 году.

Лучшие вещи, придуманные женщинами. Фото


Глушитель для автомобиля

Этот акустический фильтр изобрела Эль Долорес Джонс в 1917 году, после чего мир вокруг нас стал чуть тише.

Лучшие вещи, придуманные женщинами. Фото


Подгузники

Усталая мама и домохозяйка Марион Донован в 1917 году села за швейную машинку с душевой занавеской и после нескольких попыток создала водонепроницаемые покрытия для подгузника. В отличие от резиновых ползунков, которые уже были на рынке, дизайн Донован не вызывал опрелостей и не жал кожу ребенка.

Лучшие вещи, придуманные женщинами. Фото


Шоколадное печенье

Во время приготовления печенья по классическому рецепту Рут Уэйкфилд в 1930 году пошла на эксперимент, растопив плитку шоколада и добавив его в тесто. Получилось очень вкусное печенье, которое позже Рут с мужем запустили в серийное производство.

Лучшие вещи, придуманные женщинами. Фото


Wi-Fi

Хеди Ламарр получила скандальную славу после того, как снялась в фильме чехословацкого режиссера Густава Махатого, где впервые в истории кино была откровенная сцена сексуального характера. За это Адольф Гитлер назвал ее врагом Третьего рейха, а римский папа Пий XII призвал добрых католиков не смотреть фильм. Но Хеди увлекалась не только кино. В 1941 году она запатентовала секретное средство связи, которое динамически изменяло частоту вещания, чтобы затруднить перехват противником. С 1962 года это устройство использовалось в американских торпедах, а ныне применяется в мобильной связи и Wi-Fi.

Лучшие вещи, придуманные женщинами. Фото


Бронежилет

В 1965 году доктор Стефании Кволек изобрела синтетический материал кевлар, который в пять раз прочнее стали. Ее изобретение спасло тысячи жизней полицейским, пожарным и военным. Кевлар стал основой для пуленепробиваемых жилетов.

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Лучшие вещи, придуманные женщинами. Фото


Силикон

Скульптор Патрисия Биллингс поставила себе задачу создать такую цементную добавку, которая бы защищала ее творения от разрушений. После нескольких лет экспериментов в 1970 году она наконец достигла своей цели, изобретя нерушимую штукатурку. Вскоре после этого Биллингс обнаружила, что материал был к тому же удивительно устойчив к огню.
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 Теги: вещи, женщины

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Сегодня, 17:29 » Автор: Анна Мартынова
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