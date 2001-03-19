» » Так выглядел Иран во времена религиозной свободы. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Так выглядел Иран во времена религиозной свободы. Фото

Так выглядел Иран во времена религиозной свободы. Фото До исламской революции Иран напоминал европейскую страну.

Последние 40 лет монархии, выпавшие на долю иранского шаха Мохаммеда Реза Пехлеви, стали чересчур прозападными для широких народных масс и мусульманского шиитского духовенства, что привело к революции 1979 (1357 по иранскому календарю) года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Радикальные перемены этого времени приблизили Иран к такому уровню культурной свободы, которого там никогда не было и который, вероятно, еще не скоро появится. Мы бы сами не поверили, не будь этих уникальных фотографий Ирана до исламской революции.

Как и Ататюрк в Турции, шах Реза предпринял ряд реформ, направленных на превращение Ирана в современное европеизированное государство.

Эти реформы включали структурирование Ирана вокруг центральной персидской идентичности, часто жестокое подавление религиозного недовольства, а также расширение прав женщин.

Читайте также: Так выглядят представители самых удивительных племен в мире. Фото

В частности, женщинам рекомендовалось посещать школу и получать образование.

Так выглядел Иран во времена религиозной свободы. Фото
Так выглядел Иран во времена религиозной свободы. Фото
Так выглядел Иран во времена религиозной свободы. Фото
Так выглядел Иран во времена религиозной свободы. Фото
Так выглядел Иран во времена религиозной свободы. Фото
Так выглядел Иран во времена религиозной свободы. Фото
Так выглядел Иран во времена религиозной свободы. Фото
Так выглядел Иран во времена религиозной свободы. Фото
Так выглядел Иран во времена религиозной свободы. Фото
Так выглядел Иран во времена религиозной свободы. Фото
Так выглядел Иран во времена религиозной свободы. Фото
Так выглядел Иран во времена религиозной свободы. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Иран, свобода

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 07:33 » Автор: Евгений Шевченко
     2599
     0

Похожие новости по теме

Каким был Иран в 70-е годы прошлого века. Фото Каким был Иран в 70-е годы прошлого века. Фото

В это трудно поверить, но эти снимки были сделаны в Иране в 70-е годы до Исламской революции 1979 года.

Каким был Иран в конце 1960-х. Фото Каким был Иран в конце 1960-х. Фото

С тех пор все кардинально изменилось.

Как изменились восточные страны после Исламской революции. Фото Как изменились восточные страны после Исламской революции. Фото

Эти страны претерпели разительные перемены.

Жизнь в Ираке до Исламской революции. Фото Жизнь в Ираке до Исламской революции. Фото

Теперь это совершенно другая страна.

Как Исламская революция изменила иранских женщин. Фото Как Исламская революция изменила иранских женщин. Фото

Снимки, сделанные до 1979 года.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх