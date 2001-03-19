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Так выглядел Иран во времена религиозной свободы. Фото
До исламской революции Иран напоминал европейскую страну.
Последние 40 лет монархии, выпавшие на долю иранского шаха Мохаммеда Реза Пехлеви, стали чересчур прозападными для широких народных масс и мусульманского шиитского духовенства, что привело к революции 1979 (1357 по иранскому календарю) года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Радикальные перемены этого времени приблизили Иран к такому уровню культурной свободы, которого там никогда не было и который, вероятно, еще не скоро появится. Мы бы сами не поверили, не будь этих уникальных фотографий Ирана до исламской революции.
Как и Ататюрк в Турции, шах Реза предпринял ряд реформ, направленных на превращение Ирана в современное европеизированное государство.
Эти реформы включали структурирование Ирана вокруг центральной персидской идентичности, часто жестокое подавление религиозного недовольства, а также расширение прав женщин.
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В частности, женщинам рекомендовалось посещать школу и получать образование.
Последние 40 лет монархии, выпавшие на долю иранского шаха Мохаммеда Реза Пехлеви, стали чересчур прозападными для широких народных масс и мусульманского шиитского духовенства, что привело к революции 1979 (1357 по иранскому календарю) года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Радикальные перемены этого времени приблизили Иран к такому уровню культурной свободы, которого там никогда не было и который, вероятно, еще не скоро появится. Мы бы сами не поверили, не будь этих уникальных фотографий Ирана до исламской революции.
Как и Ататюрк в Турции, шах Реза предпринял ряд реформ, направленных на превращение Ирана в современное европеизированное государство.
Эти реформы включали структурирование Ирана вокруг центральной персидской идентичности, часто жестокое подавление религиозного недовольства, а также расширение прав женщин.
Читайте также: Так выглядят представители самых удивительных племен в мире. Фото
В частности, женщинам рекомендовалось посещать школу и получать образование.
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