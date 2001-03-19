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Один день из "жизни" необычного метрополитена. Фото

Один день из "жизни" необычного метрополитена. Фото Интересные снимки метро Новосибирска.

Новосибирский метрополитен за тридцать с небольшим лет своей работы перевез около 2,5 миллиарда человек. В день пассажиропоток новосибирского метро составляет около 240 тысяч человек — это около 20% общегородских пассажироперевозок, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на LoveOpium.

На сегодня метро состоит из двух линий, 13 станций и метромоста, у которого нет аналогов в мире по протяженности. Хотя развитие регионального метро в последние годы практически прекратилось, новосибирцы всё равно рассчитывают на поддержку федерального правительства в этом вопросе.

Станция «Площадь Маркса» — самая загруженная станция новосибирского метрополитена. На неё приходится примерно пятая часть всего пассажиропотока.

Один день из "жизни" необычного метрополитена. Фото


По состоянию на начало 2018 года разовый проезд в новосибирской подземке стоит 20 рублей. Для сравнения: в московском метро — 55 рублей (без использования различных скидочных схем), в Лондоне — от 1,5 фунтов стерлингов (120 рублей), в Нью-Йорке 3 доллара (170 рублей).

Новосибирское метро было запущено в 1986 году. Все вагоны, которые начинали работу более 30 лет назад, до сих пор в строю.

Один день из "жизни" необычного метрополитена. Фото


Новосибирский метромост — самый длинный метромост в мире. Его общая длина 2145 метров, из них 896 метров над водной поверхностью реки Обь.

Один день из "жизни" необычного метрополитена. Фото


Станция «Речной вокзал» — единственная в РФ крытая наземно-подземная станция метро с центральным расположением путей.

Один день из "жизни" необычного метрополитена. Фото


Стены станции украшают 10 круглых витражей из цветного стекла, стилизованные под круглые «иллюминаторы станции-корабля».

На каждом витраже обобщённые символические виды сибирских городов — Новосибирска, Омска, Томска, Тобольска, Сургута, Тюмени, Барнаула, Бийска, Новокузнецка и города-легенды Мангазеи. Мангазея был первым русским городом за Полярным кругом, ныне покинут.

Один день из "жизни" необычного метрополитена. Фото


Станция «Красный проспект» — перекрёсток двух имеющихся линий новосибирского метро. С «Красного проспекта» (Ленинская линия) пассажиры спускаются на «Сибирскую» (Дзержинская линия). Кстати, в изначальном плане эти станции в вертикальной проекции должны были размещаться наоборот — «Сибирская» выше, но пересмотр проекта позволил снизить стоимость строительства узла.

Один день из "жизни" необычного метрополитена. Фото


Машинисты составов в новосибирском метро работают в три смены, продолжительность каждой не более 8,5 часов. Перерыв для отдыха машинисту даётся через 2 — 2,5 часа.

Одна из обязанностей машиниста состава — соблюдать график движения поездов. Отставание или опережение допускается в пределах 30 секунд.

Один день из "жизни" необычного метрополитена. Фото
Один день из "жизни" необычного метрополитена. Фото
Один день из "жизни" необычного метрополитена. Фото
Один день из "жизни" необычного метрополитена. Фото


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Панно на стенах станции в стиле флорентийской мозаики выполняли из алтайских камней ленинградские художники. Сквозная тема композиции — богатство сибирской природы.

Один день из "жизни" необычного метрополитена. Фото
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 Теги: Новосибирск, метро

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Сегодня, 08:30 » Автор: Евгений Шевченко
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