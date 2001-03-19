Один день из "жизни" необычного метрополитена. Фото

Интересные снимки метро Новосибирска.



Новосибирский метрополитен за тридцать с небольшим лет своей работы перевез около 2,5 миллиарда человек. В день пассажиропоток новосибирского метро составляет около 240 тысяч человек — это около 20% общегородских пассажироперевозок, сообщает



На сегодня метро состоит из двух линий, 13 станций и метромоста, у которого нет аналогов в мире по протяженности. Хотя развитие регионального метро в последние годы практически прекратилось, новосибирцы всё равно рассчитывают на поддержку федерального правительства в этом вопросе.



Станция «Площадь Маркса» — самая загруженная станция новосибирского метрополитена. На неё приходится примерно пятая часть всего пассажиропотока.







По состоянию на начало 2018 года разовый проезд в новосибирской подземке стоит 20 рублей. Для сравнения: в московском метро — 55 рублей (без использования различных скидочных схем), в Лондоне — от 1,5 фунтов стерлингов (120 рублей), в Нью-Йорке 3 доллара (170 рублей).



Новосибирское метро было запущено в 1986 году. Все вагоны, которые начинали работу более 30 лет назад, до сих пор в строю.







Новосибирский метромост — самый длинный метромост в мире. Его общая длина 2145 метров, из них 896 метров над водной поверхностью реки Обь.







Станция «Речной вокзал» — единственная в РФ крытая наземно-подземная станция метро с центральным расположением путей.







Стены станции украшают 10 круглых витражей из цветного стекла, стилизованные под круглые «иллюминаторы станции-корабля».



На каждом витраже обобщённые символические виды сибирских городов — Новосибирска, Омска, Томска, Тобольска, Сургута, Тюмени, Барнаула, Бийска, Новокузнецка и города-легенды Мангазеи. Мангазея был первым русским городом за Полярным кругом, ныне покинут.







Станция «Красный проспект» — перекрёсток двух имеющихся линий новосибирского метро. С «Красного проспекта» (Ленинская линия) пассажиры спускаются на «Сибирскую» (Дзержинская линия). Кстати, в изначальном плане эти станции в вертикальной проекции должны были размещаться наоборот — «Сибирская» выше, но пересмотр проекта позволил снизить стоимость строительства узла.







Машинисты составов в новосибирском метро работают в три смены, продолжительность каждой не более 8,5 часов. Перерыв для отдыха машинисту даётся через 2 — 2,5 часа.



Одна из обязанностей машиниста состава — соблюдать график движения поездов. Отставание или опережение допускается в пределах 30 секунд.













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Панно на стенах станции в стиле флорентийской мозаики выполняли из алтайских камней ленинградские художники. Сквозная тема композиции — богатство сибирской природы.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Новосибирский метрополитен за тридцать с небольшим лет своей работы перевез около 2,5 миллиарда человек. В день пассажиропоток новосибирского метро составляет около 240 тысяч человек — это около 20% общегородских пассажироперевозок, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на LoveOpium На сегодня метро состоит из двух линий, 13 станций и метромоста, у которого нет аналогов в мире по протяженности. Хотя развитие регионального метро в последние годы практически прекратилось, новосибирцы всё равно рассчитывают на поддержку федерального правительства в этом вопросе.Станция «Площадь Маркса» — самая загруженная станция новосибирского метрополитена. На неё приходится примерно пятая часть всего пассажиропотока.По состоянию на начало 2018 года разовый проезд в новосибирской подземке стоит 20 рублей. Для сравнения: в московском метро — 55 рублей (без использования различных скидочных схем), в Лондоне — от 1,5 фунтов стерлингов (120 рублей), в Нью-Йорке 3 доллара (170 рублей).Новосибирское метро было запущено в 1986 году. Все вагоны, которые начинали работу более 30 лет назад, до сих пор в строю.Новосибирский метромост — самый длинный метромост в мире. Его общая длина 2145 метров, из них 896 метров над водной поверхностью реки Обь.Станция «Речной вокзал» — единственная в РФ крытая наземно-подземная станция метро с центральным расположением путей.Стены станции украшают 10 круглых витражей из цветного стекла, стилизованные под круглые «иллюминаторы станции-корабля».На каждом витраже обобщённые символические виды сибирских городов — Новосибирска, Омска, Томска, Тобольска, Сургута, Тюмени, Барнаула, Бийска, Новокузнецка и города-легенды Мангазеи. Мангазея был первым русским городом за Полярным кругом, ныне покинут.Станция «Красный проспект» — перекрёсток двух имеющихся линий новосибирского метро. С «Красного проспекта» (Ленинская линия) пассажиры спускаются на «Сибирскую» (Дзержинская линия). Кстати, в изначальном плане эти станции в вертикальной проекции должны были размещаться наоборот — «Сибирская» выше, но пересмотр проекта позволил снизить стоимость строительства узла.Машинисты составов в новосибирском метро работают в три смены, продолжительность каждой не более 8,5 часов. Перерыв для отдыха машинисту даётся через 2 — 2,5 часа.Одна из обязанностей машиниста состава — соблюдать график движения поездов. Отставание или опережение допускается в пределах 30 секунд.Панно на стенах станции в стиле флорентийской мозаики выполняли из алтайских камней ленинградские художники. Сквозная тема композиции — богатство сибирской природы.



