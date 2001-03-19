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Туристу на заметку: что нельзя делать в Южной Корее. Фото

Туристу на заметку: что нельзя делать в Южной Корее. ФотоСтрана со своими культурными особенностями.

Прежде чем ехать в незнакомую страну, нужно знать о ее культурных особенностях. Тем более если вы направляетесь в Азию, где общество до сих пор соблюдает традиции и имеет иерархическую структуру. Одной из таких традиционных стран является Южная Корея. Со своими пугающими особенностями и необычными табу, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Мы собрали странности и запреты Южной Кореи, чтобы вы не испортили себе путешествие в Страну утренней свежести.

1. Не балуйтесь с палочками

Туристу на заметку: что нельзя делать в Южной Корее. Фото


Табу, связанных с палочками для еды, в корейской культуре очень много. Например, если вы проткнете палочками еду (на манер европейской вилки), то гостеприимный хозяин или повар сочтет это как личное оскорбление. Палочки в вертикальном положении, а тем более воткнутые в рис у корейцев ассоциируются со смертью. На похоронах и поминках курительные палочки, воткнутые в песок, — обязательный атрибут.

2. Не показывайте татуировки

Туристу на заметку: что нельзя делать в Южной Корее. Фото


Вообще, в Южной Корее (как и в других азиатских странах) к татуировкам особое отношение. Работа тату-мастера здесь незаконна, а заниматься «росписью тела» могут только медицинские работники. Из-за татуировок вас могут не взять на работу или недружелюбно отнестись в общественных местах.

3. Не носите глубокое декольте

Туристу на заметку: что нельзя делать в Южной Корее. Фото


Глубокий вырез у корейцев считается слишком откровенным и сексуальным. Поэтому кореянки практически не надевают майки и сарафаны на голое тело. А вот с мини-юбками все обстоит иначе. Девушки активно носят мини и стараются прикрываться сумками или журналами, поднимаясь на лестницах и эскалаторах.

4. Не оставляйте «на чай» в кафе

Туристу на заметку: что нельзя делать в Южной Корее. Фото


Если вы оставите «на чай» официанту в Южной Корее, то он воспримет это как оскорбление. У хостеса весьма неплохие зарплаты, и этим жестом можно обидеть персонал. Другое дело, если вы пойдете в американский или европейский бар, где владелец и персонал не являются корейцами. Там смело можно оставить «на чай» и проявить всю щедрость своей души.

5. Не оставляйте еду на тарелке

Туристу на заметку: что нельзя делать в Южной Корее. Фото


К еде у корейцев трепетное отношение. Еще свежи воспоминания о войне Севера и Юга и японской аннексии. Порции здесь большие, сдобренные специями и зачастую острые. В гостях не принято отказываться от угощений, а уж тем более недоедать. В заведениях общепита вам даже могут сделать замечание за оставленную на тарелке еду.

6. Не рассматривайте местных жителей

Туристу на заметку: что нельзя делать в Южной Корее. Фото


Корейцы воспринимают это как вторжение в личное пространство. Также не пытайтесь без спроса сфотографировать жителей Кореи. И дело даже не в личном дискомфорте. За такой снимок вы можете заплатить штраф или провести время в полицейском участке. И попробуй докажи, что фотография была сделана без злого умысла.

7. Не вступайте в конфликты. Особенно со старшим поколением

Туристу на заметку: что нельзя делать в Южной Корее. Фото


В Корее очень сильно развита возрастная иерархия. Младшие должны подчиняться старшим и не грубить. Пожилые тетушки (аджумы) имеют скандальный характер, но ни в коем случае им нельзя перечить. Даже если они неправы и сами завязали конфликт. Вообще, все конфликты в Южной Корее решают в пользу местных жителей. И этим активно пользуются мошенники.

8. Не смущайтесь «туалетной» темы

Туристу на заметку: что нельзя делать в Южной Корее. Фото


В Корее нет табу на тему туалета. Люди спокойно могут обсуждать большую и малую нужду, а девушка расскажет парню, что с ней приключилась диарея. Причем обсуждать «туалетные» темы они могут за обедом или в компании друзей. У вас спокойно могут поинтересоваться, все ли хорошо со стулом? В Корее развита сеть бесплатных чистых общественных туалетов. А в Сеуле построили целый парк, посвященный культуре туалета. Как говорится, что естественно, то не безобразно.

9. Не трогайте людей, лежащих на улицах

Туристу на заметку: что нельзя делать в Южной Корее. Фото


В Корее особое отношение к алкоголю. Корейцы много работают и много пьют. Конечно, не каждый день, а в конце рабочей недели. Пьют обычно всем трудовым коллективом. Отказывать боссу не принято (вспоминаем пункт о развитой иерархии). Да и незачем. На таких мини-корпоративах можно получить повышение, выгодный проект или прибавку к зарплате. После такого рода мероприятий на улицах и в метро Сеула лежат пьяные хорошо одетые мужчины и женщины. Трогать их не надо, а тем более пытаться поднять и довести до дома. Не бойтесь, их не ограбят. Сотрудники полиции доведут выпивших офисных работников до дома.

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10. Не курите где попало

Туристу на заметку: что нельзя делать в Южной Корее. Фото


Курить в Корее можно. Но не везде. Для этого есть строго отведенные места, где сигаретный дым никому не помешает. Это могут быть специальные курилки или просто прямоугольник на асфальте, где написано, что тут можно курить. Площадок для курения в Корее много, особенно в местах массового скопления народа. А если вы все же решите прикурить в неположенном месте, то готовьтесь заплатить штраф.
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 Теги: Южная Корея, туризм

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Сегодня, 09:41 » Автор: Анна Мартынова
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