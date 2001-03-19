Раздел: Фоторепортажи
Ради этих снимков фотограф отправился в "кругосветку". Фото
Весь мир в ярких снимках.
Надоели выборы, весенняя грязь на улицах? Отправляемся в кругосветное путешествие с фотографом и защитником природы Art Wolfe, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
1. Айсберги в Антарктиде.
2. Святые воды Ганга.
3. Зайцы в тундре Канады.
4. Рыбаки с фонариками и бакланы, Китай.
5. Морская жизнь в Британской Колумбии, Канада.
6. Дети и щенята, Бени́н, Западная Африка.
7. Плавучие рынки — обычная традиция во всей Юго-Восточной Азии.
8. Семья львов в национальном парке Крюгера, Южная Африка.
9. Храм и девушка в Мьянме.
10. Лежбище моржей на Аляске.
11. Медведь гризли на рыбалке в Национальном парке Катмай.
12. Лава с вулкана Килауэа, Гавайи, США.
13. Морские жители на побережье Южной Георгии.
14. Традиционная рыбалка на озере Инле, Мьянма.
15. Дома на воде в Семпорне,Малайзия.
16. Каньон Антилопы в Аризоне.
17. Рынок в Бенине, Западная Африка.
18. Чернобровые альбатросы на Фолклендских островах, Англия.
19. Фестиваль голых людей в Окаяме, Япония. Около десяти тысяч мужчин в набедренных повязках собираются в храме в городе Окаяма, чтобы побороться за несколько священных палочек. Тем, кто их поймает, считают японцы, удача будет сопутствовать весь год. Фестиваль появился более 500 лет назад.
20. Группа островов в Карибском море.
21. Папуанский пингвин на айсберге в Антарктиде.
22. Караван в пустыне Сахара, Марокко.
23. Киркьюфетль — гора в западной части Исландии, находится вблизи города Грюндарфьёрдюр на западном берегу одноимённого фьорда на севере полуострова Снайфедльснес.
24. Традиционная тайская татуировка в Бангкоке, Таиланд.
25. Горбатый кит в Вавау, Тонга.
26. Уругвайские кайманы в Пантана́ле. Это обширная заболоченная тектоническая впадина в Бразилии.
27. Млечный путь над кратером Хальемаумау вулкана Килауэа, Гавайи.
28. Гепарды в заповеднике Пинда, Южная Африка.
29. Зелёная морская черепаха Галапагосские острова, Эквадор.
30. Птенцы белой совы, Аляска, США.
31. Королевские пингвины и морские слоны, Южная Георгия.
32. Ледниковая лагуна Йокульсарлон – одна из визитных карточек Исландии.
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33. Солончак Уюни — высохшее солёное озеро на юге пустынной равнины Альтиплано, Боливия на высоте около 3 650 метров над уровнем моря.
Надоели выборы, весенняя грязь на улицах? Отправляемся в кругосветное путешествие с фотографом и защитником природы Art Wolfe, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
1. Айсберги в Антарктиде.
2. Святые воды Ганга.
3. Зайцы в тундре Канады.
4. Рыбаки с фонариками и бакланы, Китай.
5. Морская жизнь в Британской Колумбии, Канада.
6. Дети и щенята, Бени́н, Западная Африка.
7. Плавучие рынки — обычная традиция во всей Юго-Восточной Азии.
8. Семья львов в национальном парке Крюгера, Южная Африка.
9. Храм и девушка в Мьянме.
10. Лежбище моржей на Аляске.
11. Медведь гризли на рыбалке в Национальном парке Катмай.
12. Лава с вулкана Килауэа, Гавайи, США.
13. Морские жители на побережье Южной Георгии.
14. Традиционная рыбалка на озере Инле, Мьянма.
15. Дома на воде в Семпорне,Малайзия.
16. Каньон Антилопы в Аризоне.
17. Рынок в Бенине, Западная Африка.
18. Чернобровые альбатросы на Фолклендских островах, Англия.
19. Фестиваль голых людей в Окаяме, Япония. Около десяти тысяч мужчин в набедренных повязках собираются в храме в городе Окаяма, чтобы побороться за несколько священных палочек. Тем, кто их поймает, считают японцы, удача будет сопутствовать весь год. Фестиваль появился более 500 лет назад.
20. Группа островов в Карибском море.
21. Папуанский пингвин на айсберге в Антарктиде.
22. Караван в пустыне Сахара, Марокко.
23. Киркьюфетль — гора в западной части Исландии, находится вблизи города Грюндарфьёрдюр на западном берегу одноимённого фьорда на севере полуострова Снайфедльснес.
24. Традиционная тайская татуировка в Бангкоке, Таиланд.
25. Горбатый кит в Вавау, Тонга.
26. Уругвайские кайманы в Пантана́ле. Это обширная заболоченная тектоническая впадина в Бразилии.
27. Млечный путь над кратером Хальемаумау вулкана Килауэа, Гавайи.
28. Гепарды в заповеднике Пинда, Южная Африка.
29. Зелёная морская черепаха Галапагосские острова, Эквадор.
30. Птенцы белой совы, Аляска, США.
31. Королевские пингвины и морские слоны, Южная Георгия.
32. Ледниковая лагуна Йокульсарлон – одна из визитных карточек Исландии.
Читайте также: Фотограф подружился с лесными обитателями ради этих снимков. Фото
33. Солончак Уюни — высохшее солёное озеро на юге пустынной равнины Альтиплано, Боливия на высоте около 3 650 метров над уровнем моря.
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