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Раздел: Фоторепортажи  
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Ради этих снимков фотограф отправился в "кругосветку". Фото

Ради этих снимков фотограф отправился в "кругосветку". ФотоВесь мир в ярких снимках.

Надоели выборы, весенняя грязь на улицах? Отправляемся в кругосветное путешествие с фотографом и защитником природы Art Wolfe, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.

1. Айсберги в Антарктиде.

Ради этих снимков фотограф отправился в "кругосветку". Фото


2. Святые воды Ганга.

Ради этих снимков фотограф отправился в "кругосветку". Фото


3. Зайцы в тундре Канады.

Ради этих снимков фотограф отправился в "кругосветку". Фото


4. Рыбаки с фонариками и бакланы, Китай.

Ради этих снимков фотограф отправился в "кругосветку". Фото


5. Морская жизнь в Британской Колумбии, Канада.

Ради этих снимков фотограф отправился в "кругосветку". Фото


6. Дети и щенята, Бени́н, Западная Африка.

Ради этих снимков фотограф отправился в "кругосветку". Фото


7. Плавучие рынки — обычная традиция во всей Юго-Восточной Азии.

Ради этих снимков фотограф отправился в "кругосветку". Фото


8. Семья львов в национальном парке Крюгера, Южная Африка.

Ради этих снимков фотограф отправился в "кругосветку". Фото


9. Храм и девушка в Мьянме.

Ради этих снимков фотограф отправился в "кругосветку". Фото


10. Лежбище моржей на Аляске.

Ради этих снимков фотограф отправился в "кругосветку". Фото


11. Медведь гризли на рыбалке в Национальном парке Катмай.

Ради этих снимков фотограф отправился в "кругосветку". Фото


12. Лава с вулкана Килауэа, Гавайи, США.

Ради этих снимков фотограф отправился в "кругосветку". Фото


13. Морские жители на побережье Южной Георгии.

Ради этих снимков фотограф отправился в "кругосветку". Фото


14. Традиционная рыбалка на озере Инле, Мьянма.

Ради этих снимков фотограф отправился в "кругосветку". Фото


15. Дома на воде в Семпорне,Малайзия.

Ради этих снимков фотограф отправился в "кругосветку". Фото


16. Каньон Антилопы в Аризоне.

Ради этих снимков фотограф отправился в "кругосветку". Фото


17. Рынок в Бенине, Западная Африка.

Ради этих снимков фотограф отправился в "кругосветку". Фото


18. Чернобровые альбатросы на Фолклендских островах, Англия.

Ради этих снимков фотограф отправился в "кругосветку". Фото


19. Фестиваль голых людей в Окаяме, Япония. Около десяти тысяч мужчин в набедренных повязках собираются в храме в городе Окаяма, чтобы побороться за несколько священных палочек. Тем, кто их поймает, считают японцы, удача будет сопутствовать весь год. Фестиваль появился более 500 лет назад.

Ради этих снимков фотограф отправился в "кругосветку". Фото


20. Группа островов в Карибском море.

Ради этих снимков фотограф отправился в "кругосветку". Фото


21. Папуанский пингвин на айсберге в Антарктиде.

Ради этих снимков фотограф отправился в "кругосветку". Фото


22. Караван в пустыне Сахара, Марокко.

Ради этих снимков фотограф отправился в "кругосветку". Фото


23. Киркьюфетль — гора в западной части Исландии, находится вблизи города Грюндарфьёрдюр на западном берегу одноимённого фьорда на севере полуострова Снайфедльснес.

Ради этих снимков фотограф отправился в "кругосветку". Фото


24. Традиционная тайская татуировка в Бангкоке, Таиланд.

Ради этих снимков фотограф отправился в "кругосветку". Фото


25. Горбатый кит в Вавау, Тонга.

Ради этих снимков фотограф отправился в "кругосветку". Фото


26. Уругвайские кайманы в Пантана́ле. Это обширная заболоченная тектоническая впадина в Бразилии.

Ради этих снимков фотограф отправился в "кругосветку". Фото


27. Млечный путь над кратером Хальемаумау вулкана Килауэа, Гавайи.

Ради этих снимков фотограф отправился в "кругосветку". Фото


28. Гепарды в заповеднике Пинда, Южная Африка.

Ради этих снимков фотограф отправился в "кругосветку". Фото


29. Зелёная морская черепаха Галапагосские острова, Эквадор.

Ради этих снимков фотограф отправился в "кругосветку". Фото


30. Птенцы белой совы, Аляска, США.

Ради этих снимков фотограф отправился в "кругосветку". Фото


31. Королевские пингвины и морские слоны, Южная Георгия.

Ради этих снимков фотограф отправился в "кругосветку". Фото


32. Ледниковая лагуна Йокульсарлон – одна из визитных карточек Исландии.

Ради этих снимков фотограф отправился в "кругосветку". Фото


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33. Солончак Уюни — высохшее солёное озеро на юге пустынной равнины Альтиплано, Боливия на высоте около 3 650 метров над уровнем моря.

Ради этих снимков фотограф отправился в "кругосветку". Фото
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 Теги: фотограф, кругосветка

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Сегодня, 13:05 » Автор: Анна Мартынова
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