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Эти стильные ошибки могут испортить внешний вид. Фото
Это недопустимые ошибки.
Кто не мечтает выглядеть идеально или, как минимум, аккуратно? Нынешнее общество диктует условия, при которых опрятность равняется успешности. Чтобы не прослыть неряхой, не помешает обратить внимание на 17 акцентов и вещей, которые испортят даже самый безукоризненный образ, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate
1. Пожелтевшая одежда
Белый цвет, как и черный, является базовым. Человек в белом всегда выделяется, выглядит свежо и аккуратно. Однако, со временем такие вещи теряют свою безупречность, приобретая сероватый или желтоватый оттенок. Надев, футболку, рубашку или платье такого цвета, будьте готовы, что и оттенок вашей кожи изменится не в лучшую сторону. Слегка пожелтевшую одежду еще можно реанимировать с помощью перекиси водорода, соды и лимонного сока. В крайнем случае можно попробовать отбеливатель. Если ничего не помогло, от вещи лучше избавиться.
2. Перхоть
Перхоть - это серьезная проблема, справиться с которой бывает крайне непросто. Более того, перхоть имеет свойство осыпаться на плечи, делая даже самый безукоризненный образ неопрятным и отталкивающим. Вообще наличие перхоти свидетельствует о том, что кожа вашей головы пересушена или вам не хватает витаминов. Чтобы справится с проблемой обратитесь к специалисту и подберите специальный шампунь. Если вылечит перхоть не получается, старайтесь избегать темных платьев, свитеров и рубашек, предпочитая им светлые оттенки, на которых ваш «снег» будет не так заметен.
3. Грязные волосы
Нет ничего хуже грязных, засаленных волос. И это касается не только женщин. Мужчины с сальными волосами выглядят так же плохо. В такой ситуации не спасет ни дорогой костюм, ни элегантные аксессуары. Так что, если не хотите навредить своему имиджу и прослыть неряхой, всегда следите за чистотой ваших волос. Если времени на привычное мытье совсем нет, воспользуйтесь сухим шампунем, тальком, пудрой или другими средствами, способными впитать кожное сало. В случае, когда ничего подходящего нет под рукой, попробуйте хотя бы сделать укладку, в которой наименее заметно состояние ваших волос.
4. Сползающие джинсы
Изначально, джинсы носили исключительно рабочие и фермеры, но сейчас эта вещь стала базовой и присутствует в гардеробе каждого человека. В идеале, брюки из денима должны подчеркивать все достоинства фигуры и точно соответствовать вашему размеру. Надевая любимые джинсы в очередной раз, обратите внимание на то, как они сидят в районе пояса и ягодиц. Не допускайте, чтобы штаны спадали или собирались в этом месте. В сочетание с неправильной осанкой - это выглядит отвратительно. Если ваши джинсы слегка растянулись, носите ремень или слегка ушейте их в поясе.
5. Неухоженная борода
С недавних пор борода стала настоящим трендом. Густая борода - настоящий показатель солидности и мужественности. Единственное условие - она должна быть подстриженной и ухоженной. В противном случае, мужчина рискует превратиться в йети. Кроме регулярной стрижки, бороду нужно расчесывать, а также тщательно мыть. Отсутствие гигиены может привести к появлению неприятного запаха и серьезным проблемам с кожей.
6. Несвежий макияж
В этом году на подиумах дефилировали модели с небрежным, размазанным и слегка подтекшим макияжем. Такой мейк ап моментально стал трендовым. Но не все тенденции годятся для повседневной жизни. Если не хотите навредить своему имиджу и репутации следите, чтобы ваш макияж был свежим и аккуратным. И запомните, лучше вовсе без косметики, чем вчерашний мейк или макияж на скорую руку.
7. Злоупотребление аксессуарами
Аксессуары - это хорошо! С их помощью можно создавать различные образы, располагая минимальным количеством одежды. Но умение использовать украшения - настоящая наука, которой владеет не каждый. Выбирая аксессуары, старайтесь не переусердствовать, иначе будете выглядеть, как новогодняя елка. Не надевайте сразу все украшения. Если планируете надеть массивное ожерелье, серьги должны быть минималистичными и наоборот. То же самое касается колец, ремней, браслетов, шарфов и головных уборов.
8. Мелкие изьяны
Незначительная, на первый взгляд мелочь, может существенно подпортить образ. К таким нюансам относится помада на зубах, потекшая стрелка, маленькое пятнышко или ценник на туфлях. Поверьте все эти мелочи сильно бросаются в глаза и не дают окружающим обратить внимание на ваш безупречный наряд, новую прическу или потрясающий макияж.
9. Неаккуратное подвернутые рукава
Подвернутые рукава сделают ваш образ более молодежным, небрежным и динамичным. Но это сработает только в том случае, если они подвернуты аккуратно, а не скомканы в районе локтей. Рукава подвернутые гармошкой выглядят так, будто человек несколько часов работал в поле и закатал рубаху на тяп-ляп, чтобы не мешала.
10. Афгани
Как только не называют эти причудливые штаны: афгани, алладины, брюки с низкой слонкой и так далее. Эта причудливая выходка моды - настоящее преступление против стиля. Такие брюки сильно искажают пропорции фигуры и не идут практически ни кому. Так что, лучше не тратить деньги на такой весьма сомнительный тренд.
11. Одежда с логотипами крупных брендов
Чаще всего по-настоящему брендовые, дорогие вещи выглядят весьма просто и не броско. Их изюминкой являются особые лекала, ткани, хорошее качество и идеальная посадка. А вот вещи с рынка часто пестрят крупными логотипами известных дизайнерских домов, к которым они не имеют ни малейшего отношения. Конечно, нет ничего зазорного в покупке вещей на базаре, в интернете или где-то еще, но не стоит тратиться на ширпотреб. Лучше выбирайте вещи с нейтральным принтом или вовсе без всяких рисунков.
12. Мятая одежда
Если ваша одежда сильно помята - будьте готовы к тому, что вы произведете плохое впечатление на окружающих. Даже чистая одежда из-за складок может казаться несвежей, а человек в таком наряде будет ассоциироваться с бездомным или пьяницей, который провел ночь на лавке. Так что, либо выбирайте одежду, сшитую из немнущихся тканей, либо не жалейте времени на глажку.
13. Грязная обувь
Не стоит недооценивать влияние обуви на внешний вид в целом. Обувь вообще может многое рассказать о своем владельце. Не зря все стилисты советуют не скупится на покупку дорогой, качественной обуви из натуральных материалов. Не забывайте также про внешний вид своих черевичков. Потертая, дырявая, грязная обувь выдаст в вас неряху. Поэтому уделяйте достаточно внимания уходу за своими туфлями и ботинками. Не забывайте вовремя из мыть и мазать кремом.
14. Колготки с узорами
Если вам больше 12 лет, пора забыть про цветные колготки, а также модели с узорами и рисунками. Рисунки на ногах выглядят странно и нелепо. Лучшие спутники взрослой, элегантной женщины - качественные колготки телесного, черного или коричневого цвета.
15. Неуместный наряд
Даже самое красивое платье будет выглядеть глупо, если вы придете в нем в спортзал. И речь идет не только о платьях, а о целостном образе. Чтобы выглядеть хорошо, тщательно подбирайте одежду в зависимости от погоды и обстоятельств. Не стоит приходить в коктейльном платье на работу, даже если вечером вы собираетесь на торжество. Лучше взять второй комплект одежды с собой, чем целый день ловить на себе удивленные взгляды.
16. Неухоженные ногти
Руки могут многое рассказать о человеке. Ногти всегда должны быть чистыми, с ухоженной кутикулой, а кожа рук - максимально гладкой. Если вы думаете, что никто не обратит внимание, на потрескавшийся лак или обгрызенные ногти, то вы сильно ошибаетесь. Скорее всего только на это и обратят внимание. И речь идет не только о женских руках. Мужские ногти также нуждаются в уходе. Идеальный маникюр для обоих полов - чистые, ровные ногти и подстриженная кутикула.
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17. Погоня за трендами
Если вы видите что какая-то вещь пользуется бешеной популярностью, не спешите ее покупать. Скорее всего это минутный тренд, о котором вскоре все забудут. Так было со сникерсами, длинными шифоновыми юбками, цветочными ободками и многими другими вещами. Поэтому не старайтесь угнаться за тенденциями, покупайте только те вещи, которые вам действительно нравятся и подходят.
Кто не мечтает выглядеть идеально или, как минимум, аккуратно? Нынешнее общество диктует условия, при которых опрятность равняется успешности. Чтобы не прослыть неряхой, не помешает обратить внимание на 17 акцентов и вещей, которые испортят даже самый безукоризненный образ, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate
1. Пожелтевшая одежда
Белый цвет, как и черный, является базовым. Человек в белом всегда выделяется, выглядит свежо и аккуратно. Однако, со временем такие вещи теряют свою безупречность, приобретая сероватый или желтоватый оттенок. Надев, футболку, рубашку или платье такого цвета, будьте готовы, что и оттенок вашей кожи изменится не в лучшую сторону. Слегка пожелтевшую одежду еще можно реанимировать с помощью перекиси водорода, соды и лимонного сока. В крайнем случае можно попробовать отбеливатель. Если ничего не помогло, от вещи лучше избавиться.
2. Перхоть
Перхоть - это серьезная проблема, справиться с которой бывает крайне непросто. Более того, перхоть имеет свойство осыпаться на плечи, делая даже самый безукоризненный образ неопрятным и отталкивающим. Вообще наличие перхоти свидетельствует о том, что кожа вашей головы пересушена или вам не хватает витаминов. Чтобы справится с проблемой обратитесь к специалисту и подберите специальный шампунь. Если вылечит перхоть не получается, старайтесь избегать темных платьев, свитеров и рубашек, предпочитая им светлые оттенки, на которых ваш «снег» будет не так заметен.
3. Грязные волосы
Нет ничего хуже грязных, засаленных волос. И это касается не только женщин. Мужчины с сальными волосами выглядят так же плохо. В такой ситуации не спасет ни дорогой костюм, ни элегантные аксессуары. Так что, если не хотите навредить своему имиджу и прослыть неряхой, всегда следите за чистотой ваших волос. Если времени на привычное мытье совсем нет, воспользуйтесь сухим шампунем, тальком, пудрой или другими средствами, способными впитать кожное сало. В случае, когда ничего подходящего нет под рукой, попробуйте хотя бы сделать укладку, в которой наименее заметно состояние ваших волос.
4. Сползающие джинсы
Изначально, джинсы носили исключительно рабочие и фермеры, но сейчас эта вещь стала базовой и присутствует в гардеробе каждого человека. В идеале, брюки из денима должны подчеркивать все достоинства фигуры и точно соответствовать вашему размеру. Надевая любимые джинсы в очередной раз, обратите внимание на то, как они сидят в районе пояса и ягодиц. Не допускайте, чтобы штаны спадали или собирались в этом месте. В сочетание с неправильной осанкой - это выглядит отвратительно. Если ваши джинсы слегка растянулись, носите ремень или слегка ушейте их в поясе.
5. Неухоженная борода
С недавних пор борода стала настоящим трендом. Густая борода - настоящий показатель солидности и мужественности. Единственное условие - она должна быть подстриженной и ухоженной. В противном случае, мужчина рискует превратиться в йети. Кроме регулярной стрижки, бороду нужно расчесывать, а также тщательно мыть. Отсутствие гигиены может привести к появлению неприятного запаха и серьезным проблемам с кожей.
6. Несвежий макияж
В этом году на подиумах дефилировали модели с небрежным, размазанным и слегка подтекшим макияжем. Такой мейк ап моментально стал трендовым. Но не все тенденции годятся для повседневной жизни. Если не хотите навредить своему имиджу и репутации следите, чтобы ваш макияж был свежим и аккуратным. И запомните, лучше вовсе без косметики, чем вчерашний мейк или макияж на скорую руку.
7. Злоупотребление аксессуарами
Аксессуары - это хорошо! С их помощью можно создавать различные образы, располагая минимальным количеством одежды. Но умение использовать украшения - настоящая наука, которой владеет не каждый. Выбирая аксессуары, старайтесь не переусердствовать, иначе будете выглядеть, как новогодняя елка. Не надевайте сразу все украшения. Если планируете надеть массивное ожерелье, серьги должны быть минималистичными и наоборот. То же самое касается колец, ремней, браслетов, шарфов и головных уборов.
8. Мелкие изьяны
Незначительная, на первый взгляд мелочь, может существенно подпортить образ. К таким нюансам относится помада на зубах, потекшая стрелка, маленькое пятнышко или ценник на туфлях. Поверьте все эти мелочи сильно бросаются в глаза и не дают окружающим обратить внимание на ваш безупречный наряд, новую прическу или потрясающий макияж.
9. Неаккуратное подвернутые рукава
Подвернутые рукава сделают ваш образ более молодежным, небрежным и динамичным. Но это сработает только в том случае, если они подвернуты аккуратно, а не скомканы в районе локтей. Рукава подвернутые гармошкой выглядят так, будто человек несколько часов работал в поле и закатал рубаху на тяп-ляп, чтобы не мешала.
10. Афгани
Как только не называют эти причудливые штаны: афгани, алладины, брюки с низкой слонкой и так далее. Эта причудливая выходка моды - настоящее преступление против стиля. Такие брюки сильно искажают пропорции фигуры и не идут практически ни кому. Так что, лучше не тратить деньги на такой весьма сомнительный тренд.
11. Одежда с логотипами крупных брендов
Чаще всего по-настоящему брендовые, дорогие вещи выглядят весьма просто и не броско. Их изюминкой являются особые лекала, ткани, хорошее качество и идеальная посадка. А вот вещи с рынка часто пестрят крупными логотипами известных дизайнерских домов, к которым они не имеют ни малейшего отношения. Конечно, нет ничего зазорного в покупке вещей на базаре, в интернете или где-то еще, но не стоит тратиться на ширпотреб. Лучше выбирайте вещи с нейтральным принтом или вовсе без всяких рисунков.
12. Мятая одежда
Если ваша одежда сильно помята - будьте готовы к тому, что вы произведете плохое впечатление на окружающих. Даже чистая одежда из-за складок может казаться несвежей, а человек в таком наряде будет ассоциироваться с бездомным или пьяницей, который провел ночь на лавке. Так что, либо выбирайте одежду, сшитую из немнущихся тканей, либо не жалейте времени на глажку.
13. Грязная обувь
Не стоит недооценивать влияние обуви на внешний вид в целом. Обувь вообще может многое рассказать о своем владельце. Не зря все стилисты советуют не скупится на покупку дорогой, качественной обуви из натуральных материалов. Не забывайте также про внешний вид своих черевичков. Потертая, дырявая, грязная обувь выдаст в вас неряху. Поэтому уделяйте достаточно внимания уходу за своими туфлями и ботинками. Не забывайте вовремя из мыть и мазать кремом.
14. Колготки с узорами
Если вам больше 12 лет, пора забыть про цветные колготки, а также модели с узорами и рисунками. Рисунки на ногах выглядят странно и нелепо. Лучшие спутники взрослой, элегантной женщины - качественные колготки телесного, черного или коричневого цвета.
15. Неуместный наряд
Даже самое красивое платье будет выглядеть глупо, если вы придете в нем в спортзал. И речь идет не только о платьях, а о целостном образе. Чтобы выглядеть хорошо, тщательно подбирайте одежду в зависимости от погоды и обстоятельств. Не стоит приходить в коктейльном платье на работу, даже если вечером вы собираетесь на торжество. Лучше взять второй комплект одежды с собой, чем целый день ловить на себе удивленные взгляды.
16. Неухоженные ногти
Руки могут многое рассказать о человеке. Ногти всегда должны быть чистыми, с ухоженной кутикулой, а кожа рук - максимально гладкой. Если вы думаете, что никто не обратит внимание, на потрескавшийся лак или обгрызенные ногти, то вы сильно ошибаетесь. Скорее всего только на это и обратят внимание. И речь идет не только о женских руках. Мужские ногти также нуждаются в уходе. Идеальный маникюр для обоих полов - чистые, ровные ногти и подстриженная кутикула.
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17. Погоня за трендами
Если вы видите что какая-то вещь пользуется бешеной популярностью, не спешите ее покупать. Скорее всего это минутный тренд, о котором вскоре все забудут. Так было со сникерсами, длинными шифоновыми юбками, цветочными ободками и многими другими вещами. Поэтому не старайтесь угнаться за тенденциями, покупайте только те вещи, которые вам действительно нравятся и подходят.
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