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Раздел: Фоторепортажи  
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Фотограф показал красоту людей с различными оттенками кожи. Фото

Фотограф показал красоту людей с различными оттенками кожи. ФотоКрасота - очень многогранное понятие.

Год назад фотограф Честерфилд Гектор начал амбициозный проект, цель которого - показать многообразие оттенков кожи людей из разных уголков мира. Честерфилд - выходец из многонациональной семьи, поэтому эта тема для него - особенно интересна, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Фотограф показал красоту людей с различными оттенками кожи. Фото
Фотограф показал красоту людей с различными оттенками кожи. Фото
Фотограф показал красоту людей с различными оттенками кожи. Фото
Фотограф показал красоту людей с различными оттенками кожи. Фото
Фотограф показал красоту людей с различными оттенками кожи. Фото
Фотограф показал красоту людей с различными оттенками кожи. Фото
Фотограф показал красоту людей с различными оттенками кожи. Фото
Фотограф показал красоту людей с различными оттенками кожи. Фото
Фотограф показал красоту людей с различными оттенками кожи. Фото
Фотограф показал красоту людей с различными оттенками кожи. Фото
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 Теги: фотограф, красота

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Сегодня, 14:42 » Автор: Анна Мартынова
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