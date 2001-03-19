Раздел: Фоторепортажи
Фотограф показал красоту людей с различными оттенками кожи. Фото
Красота - очень многогранное понятие.
Год назад фотограф Честерфилд Гектор начал амбициозный проект, цель которого - показать многообразие оттенков кожи людей из разных уголков мира. Честерфилд - выходец из многонациональной семьи, поэтому эта тема для него - особенно интересна, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
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Год назад фотограф Честерфилд Гектор начал амбициозный проект, цель которого - показать многообразие оттенков кожи людей из разных уголков мира. Честерфилд - выходец из многонациональной семьи, поэтому эта тема для него - особенно интересна, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
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