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Необычные артефакты, поднятые с морского дна. Фото
ТОП-10 уникальных артефактов.
Человеческая цивилизация не только уникальна, но еще и до конца не разгадана. За сотни тысяч лет изменилось многое – облик людей, обычаи и традиции, исчезали и появлялись народы и города, изменялся даже ландшафт. В результате сегодня под водой находят не только затонувшие корабли, но и пирамиды, храмы, а порой и целые города. В нашем обзоре собрана 10-ка самых невероятных артефактов, найденный в океанских глубинах, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Человеческая цивилизация не только уникальна, но ещё и до конца не разгадана. За сотни тысяч лет изменилось многое – облик людей, обычаи и традиции, исчезали и появлялись народы и города, изменялся даже ландшафт. В результате сегодня под водой находят не только затонувшие корабли, но и пирамиды, храмы, а порой и целые города. В нашем обзоре собрана 10-ка самые невероятных артефактов, найденный в океанских глубинах.
1. Артефакты из Римской империи
В октябре 2014 года водолазы у берегов Италии обнаружили останки кораблекрушения. Это были остатки 2000-летнего римского корабля 15 метров в длину. В обломках были обнаружены терракотовые горшки, что свидетельствует о том, что на борту перевозили оливковое масло и вино. Исследователи предположили, что это было торговое судно, совершавшее регулярные рейсы между Римом и Карфагеном в 218 - 210 г.г. до н.э. Корабль, который окрестили Panarea III, обеспечил значительное представление о динамике древней торговли в Средиземном море, а также повседневной жизни в то время.
2. Египетские артефакты
В 2000 году Франк Годдио, основатель Европейского института подводной археологии, сделал новаторское открытие во время поисков затонувших участков в западной части дельты Нила. В Средиземном море Годдио и его команда обнаружили около 250 египетских артефактов из затопленных городов Канопус и Тонис (он же Гераклеон).
Эти находки помогли ученым больше узнать о жизни в городах, которые затонули в море из-за стихийных бедствий в восьмом веке нашей эры. Принимая во внимание богатую историю городов и связь найденных артефактов с египетским богом Осирисом, они расширили современные познания об истории региона. Артефакты были выставлены в Париже в период с сентября 2015 года по январь 2016 года.
3. Дварка
Среди многих известных примеров индийской истории и мифологии, один можно увидеть и сегодня - затопленный древний город у берегов западной Индии. Считается, что город, известный как Дварка ("Врата в небо"), был построен Кришной с помощью Вишвакармана (божественного творца Вселенной). Кришна якобы был восьмым аватарой Вишны. Он спустился на Землю, чтобы помочь человечеству решить свои проблемы и восстановить господство мира и процветания.
На основании археологических раскопок, которые проводились вокруг ныне затопленного города, под водой были найдены руины населенных пунктов 15 - 16 веков до нашей эры. Согласно мифам, город был затоплен, а затем погрузился в Индийский океан после смерти Кришны и его ухода из этого мира.Тем не менее, даже по сей день, это место привлекает верующих со всего мира.
4. Самый древний затопленный город
В древнем городе Павлопетри (который сегодня является самым старым известным затопленным городом), могут находиться некоторые из самых древних артефактов в мире. Сначала считалось, что обнаруженный в 1968 году доктором Ником Флемингом и его командой город был основан примерно в 2000 г. до н.э. Тем не менее, с помощью современных технологий его возраст был увеличен примерно на 5000 - 6000 лет. Недавно в затопленном городе, расположенном у южного побережья Греции, были найдены уникальные керамические изделия неолитической эпохи.
5. Остатки Гондваны
Согласно данным статьи, опубликованной в ноябре 2011 года в National Geographic , гигантские куски древнего материка Гондваны (суперконтинента, в который входили современные Индия, Австралия и Антарктида) были обнаружены под водой в океане. Современные материки были образованы после разделения суперконтинента. На начальном этапе исследований было доступно очень мало информации, поэтому понадобились дополнительные глубоководные разведка и раскопки.
Во время раскопок ученые обнаружили некоторые уникальные особенности, такие как наличие гранита, гнейса и песчаника, которые обычно можно найти в континентальных образованиях. Предполагается, что ископаемые образцы являются частью Гондваны, которая разделилась 130 миллионов лет назад.
6. Антикиферское кораблекрушение
Следы еще одного кораблекрушения римской эпохи были обнаружены у берегов острова Антикитера, Греция. Корабль возрастом 2050 лет покоился на глубине 55 метров, пока подводные археологи не смогли использовать передовые технологии, чтобы достичь места кораблекрушения и достать оттуда много артефактов в 2015 году.
Проведя около 40 часов под водой, водолазы смогли найти уникальные артефакты, такие как бронзовый подлокотник (возможно, являющийся частью трона), костяную флейту, старинные настольные игры, роскошные керамические и стеклянные изделия, а также сложный механизм, который якобы использовался для анализа астрономических расчетов.
7. Затерянный город Гелика
Греческая цивилизация известна своими достижениями в культурной, академической и социальной сферах. Тем не менее, сегодня практически не помнят об одном из самых известных греческих городов, Гелике. Расположенная в северо-западной части полуострова Пелопоннес Гелика была одним из самых могущественных городов в древней Греции. Из - за неизвестных природных факторов город был полностью уничтожен в 373 г. до н.э.
Вновь его открыли только в 21 веке. Существовало множество теорий о том, почему город погрузился под воду и о его возможном местонахождении в Коринфском заливе. Тем не менее, руины Гелики под толстым слоем ила были найдены только в в 2001 году, а окончательно было установлено, что это руины именно Гелики в 2012 году. Миф же утверждает, что город был разрушен гневом его покровителя - бога Посейдона.
8. Порт-Ройал
В 17 веке в ямайском городе Порт-Ройал кипела жизнь — он был пиратской столицей. Но слава города, наводившего ужас на весь Карибский бассейн, продлилась недолго. 7 июня 1692 года сильнейшее землетрясение и последовавшее цунами просто смели 2/3 города и его жителей в море. Сегодня начали проводиться подводные экспедиции, во время которых на дне Карибского моря находят 300-летние постройки.
9. Подводный храм в озере Титикака
В сердце Анд между Боливией и Перу находится знаменитое озеро Титикака. Место, которое видело многие цивилизации на протяжении веков, породило множество религиозных мифов и верований. В 2000 году международная экспедиция дайверов-археологов нашла руины таинственного подводного храма. Предполагается, что возраст огромного сооружения (200 х 50 метров) составляет 1000-1500 лет.
В то время а данном регионе процветала цивилизация тиуанако, которая существовала до цивилизации инков. Помимо каменных и золотых артефактов в храме, на дне Титикака также были найдены следы дорог и террасы для посевов.
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10. Семь пагод Махабалипурама
Один из самых почитаемых паломниками городов в Индии, Махабалипурам расположен на южном побережье штата Тамил Наду. Индийская мифология гласит, что в этом месте существовали семь храмов, которые называли "Семь пагод Махабалипурама". Их величие и роскошь были таковы, что боги стали завидовать создателям и наслали цунами, чтобы уничтожить и погрузить под воду шесть храмов, позволив оставить только один на берегу.
Во время недавней экспедиции, возглавляемой британским писателем и журналистом Грэмом Хэнкоком, один из потерянных храмов был обнаружен у берегов Махабалипурама. Фундаменты, разбитые колонны, ступени, и разбросанные каменные блоки на дне океана стали одним из самых революционных открытий в регионе. Древние легенды о существовании 7 пагод оказались правдой.
Человеческая цивилизация не только уникальна, но еще и до конца не разгадана. За сотни тысяч лет изменилось многое – облик людей, обычаи и традиции, исчезали и появлялись народы и города, изменялся даже ландшафт. В результате сегодня под водой находят не только затонувшие корабли, но и пирамиды, храмы, а порой и целые города. В нашем обзоре собрана 10-ка самых невероятных артефактов, найденный в океанских глубинах, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Человеческая цивилизация не только уникальна, но ещё и до конца не разгадана. За сотни тысяч лет изменилось многое – облик людей, обычаи и традиции, исчезали и появлялись народы и города, изменялся даже ландшафт. В результате сегодня под водой находят не только затонувшие корабли, но и пирамиды, храмы, а порой и целые города. В нашем обзоре собрана 10-ка самые невероятных артефактов, найденный в океанских глубинах.
1. Артефакты из Римской империи
В октябре 2014 года водолазы у берегов Италии обнаружили останки кораблекрушения. Это были остатки 2000-летнего римского корабля 15 метров в длину. В обломках были обнаружены терракотовые горшки, что свидетельствует о том, что на борту перевозили оливковое масло и вино. Исследователи предположили, что это было торговое судно, совершавшее регулярные рейсы между Римом и Карфагеном в 218 - 210 г.г. до н.э. Корабль, который окрестили Panarea III, обеспечил значительное представление о динамике древней торговли в Средиземном море, а также повседневной жизни в то время.
2. Египетские артефакты
В 2000 году Франк Годдио, основатель Европейского института подводной археологии, сделал новаторское открытие во время поисков затонувших участков в западной части дельты Нила. В Средиземном море Годдио и его команда обнаружили около 250 египетских артефактов из затопленных городов Канопус и Тонис (он же Гераклеон).
Эти находки помогли ученым больше узнать о жизни в городах, которые затонули в море из-за стихийных бедствий в восьмом веке нашей эры. Принимая во внимание богатую историю городов и связь найденных артефактов с египетским богом Осирисом, они расширили современные познания об истории региона. Артефакты были выставлены в Париже в период с сентября 2015 года по январь 2016 года.
3. Дварка
Среди многих известных примеров индийской истории и мифологии, один можно увидеть и сегодня - затопленный древний город у берегов западной Индии. Считается, что город, известный как Дварка ("Врата в небо"), был построен Кришной с помощью Вишвакармана (божественного творца Вселенной). Кришна якобы был восьмым аватарой Вишны. Он спустился на Землю, чтобы помочь человечеству решить свои проблемы и восстановить господство мира и процветания.
На основании археологических раскопок, которые проводились вокруг ныне затопленного города, под водой были найдены руины населенных пунктов 15 - 16 веков до нашей эры. Согласно мифам, город был затоплен, а затем погрузился в Индийский океан после смерти Кришны и его ухода из этого мира.Тем не менее, даже по сей день, это место привлекает верующих со всего мира.
4. Самый древний затопленный город
В древнем городе Павлопетри (который сегодня является самым старым известным затопленным городом), могут находиться некоторые из самых древних артефактов в мире. Сначала считалось, что обнаруженный в 1968 году доктором Ником Флемингом и его командой город был основан примерно в 2000 г. до н.э. Тем не менее, с помощью современных технологий его возраст был увеличен примерно на 5000 - 6000 лет. Недавно в затопленном городе, расположенном у южного побережья Греции, были найдены уникальные керамические изделия неолитической эпохи.
5. Остатки Гондваны
Согласно данным статьи, опубликованной в ноябре 2011 года в National Geographic , гигантские куски древнего материка Гондваны (суперконтинента, в который входили современные Индия, Австралия и Антарктида) были обнаружены под водой в океане. Современные материки были образованы после разделения суперконтинента. На начальном этапе исследований было доступно очень мало информации, поэтому понадобились дополнительные глубоководные разведка и раскопки.
Во время раскопок ученые обнаружили некоторые уникальные особенности, такие как наличие гранита, гнейса и песчаника, которые обычно можно найти в континентальных образованиях. Предполагается, что ископаемые образцы являются частью Гондваны, которая разделилась 130 миллионов лет назад.
6. Антикиферское кораблекрушение
Следы еще одного кораблекрушения римской эпохи были обнаружены у берегов острова Антикитера, Греция. Корабль возрастом 2050 лет покоился на глубине 55 метров, пока подводные археологи не смогли использовать передовые технологии, чтобы достичь места кораблекрушения и достать оттуда много артефактов в 2015 году.
Проведя около 40 часов под водой, водолазы смогли найти уникальные артефакты, такие как бронзовый подлокотник (возможно, являющийся частью трона), костяную флейту, старинные настольные игры, роскошные керамические и стеклянные изделия, а также сложный механизм, который якобы использовался для анализа астрономических расчетов.
7. Затерянный город Гелика
Греческая цивилизация известна своими достижениями в культурной, академической и социальной сферах. Тем не менее, сегодня практически не помнят об одном из самых известных греческих городов, Гелике. Расположенная в северо-западной части полуострова Пелопоннес Гелика была одним из самых могущественных городов в древней Греции. Из - за неизвестных природных факторов город был полностью уничтожен в 373 г. до н.э.
Вновь его открыли только в 21 веке. Существовало множество теорий о том, почему город погрузился под воду и о его возможном местонахождении в Коринфском заливе. Тем не менее, руины Гелики под толстым слоем ила были найдены только в в 2001 году, а окончательно было установлено, что это руины именно Гелики в 2012 году. Миф же утверждает, что город был разрушен гневом его покровителя - бога Посейдона.
8. Порт-Ройал
В 17 веке в ямайском городе Порт-Ройал кипела жизнь — он был пиратской столицей. Но слава города, наводившего ужас на весь Карибский бассейн, продлилась недолго. 7 июня 1692 года сильнейшее землетрясение и последовавшее цунами просто смели 2/3 города и его жителей в море. Сегодня начали проводиться подводные экспедиции, во время которых на дне Карибского моря находят 300-летние постройки.
9. Подводный храм в озере Титикака
В сердце Анд между Боливией и Перу находится знаменитое озеро Титикака. Место, которое видело многие цивилизации на протяжении веков, породило множество религиозных мифов и верований. В 2000 году международная экспедиция дайверов-археологов нашла руины таинственного подводного храма. Предполагается, что возраст огромного сооружения (200 х 50 метров) составляет 1000-1500 лет.
В то время а данном регионе процветала цивилизация тиуанако, которая существовала до цивилизации инков. Помимо каменных и золотых артефактов в храме, на дне Титикака также были найдены следы дорог и террасы для посевов.
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10. Семь пагод Махабалипурама
Один из самых почитаемых паломниками городов в Индии, Махабалипурам расположен на южном побережье штата Тамил Наду. Индийская мифология гласит, что в этом месте существовали семь храмов, которые называли "Семь пагод Махабалипурама". Их величие и роскошь были таковы, что боги стали завидовать создателям и наслали цунами, чтобы уничтожить и погрузить под воду шесть храмов, позволив оставить только один на берегу.
Во время недавней экспедиции, возглавляемой британским писателем и журналистом Грэмом Хэнкоком, один из потерянных храмов был обнаружен у берегов Махабалипурама. Фундаменты, разбитые колонны, ступени, и разбросанные каменные блоки на дне океана стали одним из самых революционных открытий в регионе. Древние легенды о существовании 7 пагод оказались правдой.
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