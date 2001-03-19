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Раздел: Фоторепортажи  
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Названы города в которых туристы фотографируются чаще всего. Фото

Названы города в которых туристы фотографируются чаще всего. ФотоРезультаты последнего исследования.

Представляем десятку городов, где было сделано больше всего снимков за все время существования соцсети Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.

1. Лондон, 90 миллионов фотографий

Самые популярные достопримечательности города — Биг-Бен (более двух миллионов фотографий), Тауэрский мост (более полутора миллионов) и Вестминстер (почти миллион).

Названы города в которых туристы фотографируются чаще всего. Фото


2. Париж, 76 миллионов фотографий

Фотогеничнее всего оказались Елисейские поля (пять с половиной миллионов), Эйфелева башня (четыре миллиона) и Диснейленд (более двух миллионов).

Названы города в которых туристы фотографируются чаще всего. Фото


3. Барселона, 34 миллиона фотографий

Больше всего снимали храм Саграда Фамилия (полтора миллиона фото), стадион «Камп Ноу» (около миллиона), скалы и монастырь Монсеррат (чуть меньше полумиллиона).

Названы города в которых туристы фотографируются чаще всего. Фото


4. Москва, 33 миллиона фотографий

Названы города в которых туристы фотографируются чаще всего. Фото


5. Берлин, 26 миллионов

Названы города в которых туристы фотографируются чаще всего. Фото


6. Мадрид, 23 миллиона

Названы города в которых туристы фотографируются чаще всего. Фото


7. Амстердам, 20 миллионов

Названы города в которых туристы фотографируются чаще всего. Фото


8. Анкара, 18 миллионов

Названы города в которых туристы фотографируются чаще всего. Фото


9. Рим, 16 миллионов

Пользователи сделали 1,3 миллиона фотографий Ватикана, следом по популярности идут Колизей (901 тысяча), Пантеон (558 тысяч) и фонтан Треви (491 тысяча фотографий).

Названы города в которых туристы фотографируются чаще всего. Фото


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10. Прага, 10 миллионов фотографий

Названы города в которых туристы фотографируются чаще всего. Фото
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 Теги: города, туризм

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Сегодня, 23:12 » Автор: Анна Мартынова
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