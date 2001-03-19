Названы города в которых туристы фотографируются чаще всего. Фото

Результаты последнего исследования.



Представляем десятку городов, где было сделано больше всего снимков за все время существования соцсети Instagram, передает



1. Лондон, 90 миллионов фотографий



Самые популярные достопримечательности города — Биг-Бен (более двух миллионов фотографий), Тауэрский мост (более полутора миллионов) и Вестминстер (почти миллион).







2. Париж, 76 миллионов фотографий



Фотогеничнее всего оказались Елисейские поля (пять с половиной миллионов), Эйфелева башня (четыре миллиона) и Диснейленд (более двух миллионов).







3. Барселона, 34 миллиона фотографий



Больше всего снимали храм Саграда Фамилия (полтора миллиона фото), стадион «Камп Ноу» (около миллиона), скалы и монастырь Монсеррат (чуть меньше полумиллиона).







4. Москва, 33 миллиона фотографий







5. Берлин, 26 миллионов







6. Мадрид, 23 миллиона







7. Амстердам, 20 миллионов







8. Анкара, 18 миллионов







9. Рим, 16 миллионов



Пользователи сделали 1,3 миллиона фотографий Ватикана, следом по популярности идут Колизей (901 тысяча), Пантеон (558 тысяч) и фонтан Треви (491 тысяча фотографий).







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10. Прага, 10 миллионов фотографий



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Представляем десятку городов, где было сделано больше всего снимков за все время существования соцсети Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture 1. Лондон, 90 миллионов фотографийСамые популярные достопримечательности города — Биг-Бен (более двух миллионов фотографий), Тауэрский мост (более полутора миллионов) и Вестминстер (почти миллион).2. Париж, 76 миллионов фотографийФотогеничнее всего оказались Елисейские поля (пять с половиной миллионов), Эйфелева башня (четыре миллиона) и Диснейленд (более двух миллионов).3. Барселона, 34 миллиона фотографийБольше всего снимали храм Саграда Фамилия (полтора миллиона фото), стадион «Камп Ноу» (около миллиона), скалы и монастырь Монсеррат (чуть меньше полумиллиона).4. Москва, 33 миллиона фотографий5. Берлин, 26 миллионов6. Мадрид, 23 миллиона7. Амстердам, 20 миллионов8. Анкара, 18 миллионов9. Рим, 16 миллионовПользователи сделали 1,3 миллиона фотографий Ватикана, следом по популярности идут Колизей (901 тысяча), Пантеон (558 тысяч) и фонтан Треви (491 тысяча фотографий).10. Прага, 10 миллионов фотографий



