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Тринадцать самых маленьких животных на планете. Фото

Тринадцать самых маленьких животных на планете. ФотоКрошки из мира животных.

От лягушек до лошадей — различные виды зверушек со всего мира, имеющие крошечный размер. Вот 13 самых маленьких животных в мире, в существование которых сложно поверить, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

Тринадцать самых маленьких животных на планете. Фото


Всем известно, что чихуахуа крошечные, но они могут не понимать, насколько они крошечные. Книга рекордов Гиннеса назвала Чихуахуа Милли самой маленькой собакой в мире. Ее высота – всего 9,6 см.

Тринадцать самых маленьких животных на планете. Фото


Brookeia Micra Chameleon, найденный на острове Мадагаскар, является самым маленьким хамелеоном в мире, который когда-либо был обнаружен. Он настолько мал, что он легко может сидеть на вершине головки спички или кончике указательного пальца человека.

Тринадцать самых маленьких животных на планете. Фото


Мини-лошади могут вырасти примерно размером с собаку среднего размера. Тем не менее, самая маленькая лошадь в мире была названа Дюймовочка. Это миниатюрная коричневая кобыла размером всего лишь 44,5 см. Книга рекордов Гиннеса внесла ее официально в 2006 году.

Тринадцать самых маленьких животных на планете. Фото


Ученые обнаружили самую маленькую в мире ящерицу в Доминиканской Республике. Этот вид называется Sphaerodactylus ariasae и может удобно скручиваться на монетке. Они примерно вырастают 16 миллиметров.

Тринадцать самых маленьких животных на планете. Фото


Живя в тропических лесах Ганы и Сьерра-Леоне, королевская антилопа — самая маленькая антилопа в мире, размером около 25 см и весом около 2,5 кг.

Тринадцать самых маленьких животных на планете. Фото


Свиноносая летучая мышь не только самая маленькая летучая мышь, но и самое маленькое млекопитающее. В среднем ее длина составляет 33 мм и весит она всего 2 грамма.

Тринадцать самых маленьких животных на планете. Фото


Самая маленькая корова мира называется Маникьям. Хотя она не вписывается в ладонь, он все же невелика. С ростом 61,5 см, маленькая корова рассматривается как домашнее животное.

Тринадцать самых маленьких животных на планете. Фото


Живя на Мадагаскаре, карликовый лемур имеет длину всего 5 см. Его хвост, однако, удваивает длину его тела.

Тринадцать самых маленьких животных на планете. Фото


Калифорнийская морская свинья — это самое маленькое в мире морское млекопитающее, но, к сожалению, оно находится под угрозой из-за незаконных методов рыболовства. Эти крошечные китообразные в среднем имеют длину 1 м. В последнее время стало известно, что только тридцать этих млекопитающих обитают в дикой природе, что на 97% меньше, чем год назад.

Тринадцать самых маленьких животных на планете. Фото


Рыба Paedocypris — самое маленькое позвоночное в мире. От головы до хвоста она имеет длину около 7,9 мм и может удобно помещаться на человеческом пальце.

Тринадцать самых маленьких животных на планете. Фото


Колибри-пчелка нашла свой дом на острове Куба. Это самая маленькая птица в мире. Ее яйца – словно кофейные зерна. Из-за своего размера она конкурирует с насекомыми, а не с другими птицами.

Тринадцать самых маленьких животных на планете. Фото


Крокодиловый кайман по южноамериканским водам, ища пищу. В то время как его длина 1 метр может не вызвать страха, они все еще опасны.

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Тринадцать самых маленьких животных на планете. Фото


Северная сумчатая мышь может выглядеть как крошечная крыса, но на самом деле это самый маленький сумчатый зверек в мире. Он имеет примерно 5,5 см в длину с хвостом примерно того же размера или иногда длиннее. Они живут в основном на лугах Северной Австралии.
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 Теги: животные, планета

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Сегодня, 18:01 » Автор: Анна Мартынова
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