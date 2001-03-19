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Тринадцать самых маленьких животных на планете. Фото
Крошки из мира животных.
От лягушек до лошадей — различные виды зверушек со всего мира, имеющие крошечный размер. Вот 13 самых маленьких животных в мире, в существование которых сложно поверить, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Всем известно, что чихуахуа крошечные, но они могут не понимать, насколько они крошечные. Книга рекордов Гиннеса назвала Чихуахуа Милли самой маленькой собакой в мире. Ее высота – всего 9,6 см.
Brookeia Micra Chameleon, найденный на острове Мадагаскар, является самым маленьким хамелеоном в мире, который когда-либо был обнаружен. Он настолько мал, что он легко может сидеть на вершине головки спички или кончике указательного пальца человека.
Мини-лошади могут вырасти примерно размером с собаку среднего размера. Тем не менее, самая маленькая лошадь в мире была названа Дюймовочка. Это миниатюрная коричневая кобыла размером всего лишь 44,5 см. Книга рекордов Гиннеса внесла ее официально в 2006 году.
Ученые обнаружили самую маленькую в мире ящерицу в Доминиканской Республике. Этот вид называется Sphaerodactylus ariasae и может удобно скручиваться на монетке. Они примерно вырастают 16 миллиметров.
Живя в тропических лесах Ганы и Сьерра-Леоне, королевская антилопа — самая маленькая антилопа в мире, размером около 25 см и весом около 2,5 кг.
Свиноносая летучая мышь не только самая маленькая летучая мышь, но и самое маленькое млекопитающее. В среднем ее длина составляет 33 мм и весит она всего 2 грамма.
Самая маленькая корова мира называется Маникьям. Хотя она не вписывается в ладонь, он все же невелика. С ростом 61,5 см, маленькая корова рассматривается как домашнее животное.
Живя на Мадагаскаре, карликовый лемур имеет длину всего 5 см. Его хвост, однако, удваивает длину его тела.
Калифорнийская морская свинья — это самое маленькое в мире морское млекопитающее, но, к сожалению, оно находится под угрозой из-за незаконных методов рыболовства. Эти крошечные китообразные в среднем имеют длину 1 м. В последнее время стало известно, что только тридцать этих млекопитающих обитают в дикой природе, что на 97% меньше, чем год назад.
Рыба Paedocypris — самое маленькое позвоночное в мире. От головы до хвоста она имеет длину около 7,9 мм и может удобно помещаться на человеческом пальце.
Колибри-пчелка нашла свой дом на острове Куба. Это самая маленькая птица в мире. Ее яйца – словно кофейные зерна. Из-за своего размера она конкурирует с насекомыми, а не с другими птицами.
Крокодиловый кайман по южноамериканским водам, ища пищу. В то время как его длина 1 метр может не вызвать страха, они все еще опасны.
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Северная сумчатая мышь может выглядеть как крошечная крыса, но на самом деле это самый маленький сумчатый зверек в мире. Он имеет примерно 5,5 см в длину с хвостом примерно того же размера или иногда длиннее. Они живут в основном на лугах Северной Австралии.
От лягушек до лошадей — различные виды зверушек со всего мира, имеющие крошечный размер. Вот 13 самых маленьких животных в мире, в существование которых сложно поверить, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Всем известно, что чихуахуа крошечные, но они могут не понимать, насколько они крошечные. Книга рекордов Гиннеса назвала Чихуахуа Милли самой маленькой собакой в мире. Ее высота – всего 9,6 см.
Brookeia Micra Chameleon, найденный на острове Мадагаскар, является самым маленьким хамелеоном в мире, который когда-либо был обнаружен. Он настолько мал, что он легко может сидеть на вершине головки спички или кончике указательного пальца человека.
Мини-лошади могут вырасти примерно размером с собаку среднего размера. Тем не менее, самая маленькая лошадь в мире была названа Дюймовочка. Это миниатюрная коричневая кобыла размером всего лишь 44,5 см. Книга рекордов Гиннеса внесла ее официально в 2006 году.
Ученые обнаружили самую маленькую в мире ящерицу в Доминиканской Республике. Этот вид называется Sphaerodactylus ariasae и может удобно скручиваться на монетке. Они примерно вырастают 16 миллиметров.
Живя в тропических лесах Ганы и Сьерра-Леоне, королевская антилопа — самая маленькая антилопа в мире, размером около 25 см и весом около 2,5 кг.
Свиноносая летучая мышь не только самая маленькая летучая мышь, но и самое маленькое млекопитающее. В среднем ее длина составляет 33 мм и весит она всего 2 грамма.
Самая маленькая корова мира называется Маникьям. Хотя она не вписывается в ладонь, он все же невелика. С ростом 61,5 см, маленькая корова рассматривается как домашнее животное.
Живя на Мадагаскаре, карликовый лемур имеет длину всего 5 см. Его хвост, однако, удваивает длину его тела.
Калифорнийская морская свинья — это самое маленькое в мире морское млекопитающее, но, к сожалению, оно находится под угрозой из-за незаконных методов рыболовства. Эти крошечные китообразные в среднем имеют длину 1 м. В последнее время стало известно, что только тридцать этих млекопитающих обитают в дикой природе, что на 97% меньше, чем год назад.
Рыба Paedocypris — самое маленькое позвоночное в мире. От головы до хвоста она имеет длину около 7,9 мм и может удобно помещаться на человеческом пальце.
Колибри-пчелка нашла свой дом на острове Куба. Это самая маленькая птица в мире. Ее яйца – словно кофейные зерна. Из-за своего размера она конкурирует с насекомыми, а не с другими птицами.
Крокодиловый кайман по южноамериканским водам, ища пищу. В то время как его длина 1 метр может не вызвать страха, они все еще опасны.
Читайте также: Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото
Северная сумчатая мышь может выглядеть как крошечная крыса, но на самом деле это самый маленький сумчатый зверек в мире. Он имеет примерно 5,5 см в длину с хвостом примерно того же размера или иногда длиннее. Они живут в основном на лугах Северной Австралии.
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