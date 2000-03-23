Раздел: Фоторепортажи
Так выглядит опустевший мегаполис Чикаго. Фото
Чикаго — третий по числу населения город США, где живет 2,7 миллиона человек.
Фотограф Майкл Салисбери (Michael Salisbury) в серии ChiMinusChi («Чикаго минус Чикаго») представил, как выглядел бы оживленный мегаполис, если бы его покинули все жители. Он вдохновлялся проектом японца Масатака Накано о пустых улицах Токио, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вigpicture.
«Эти изображения демонстрируют сюрреалистическую панораму города. Его пустые улицы и шоссе вам никогда не доведется увидеть в реальности. Это не постапокалипсис или что-то подобное, у фотографий бодрящее и спокойное настроение — ведь у нас совсем другие ассоциации с одним из крупнейших городов мира», — объясняет Салисбери.
Читайте также: Мегаполис будущего: невероятная инопланетная архитектура в Испании. Фото
Чтобы удалить с фотографий горожан и движущиеся машины, фотограф накладывал друг на друга несколько изображений. Правда, на некоторых кадрах люди остались — но их одинокие фигуры только подчеркивают пустоту окружающего пространства.
Фотограф Майкл Салисбери (Michael Salisbury) в серии ChiMinusChi («Чикаго минус Чикаго») представил, как выглядел бы оживленный мегаполис, если бы его покинули все жители. Он вдохновлялся проектом японца Масатака Накано о пустых улицах Токио, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вigpicture.
«Эти изображения демонстрируют сюрреалистическую панораму города. Его пустые улицы и шоссе вам никогда не доведется увидеть в реальности. Это не постапокалипсис или что-то подобное, у фотографий бодрящее и спокойное настроение — ведь у нас совсем другие ассоциации с одним из крупнейших городов мира», — объясняет Салисбери.
Читайте также: Мегаполис будущего: невероятная инопланетная архитектура в Испании. Фото
Чтобы удалить с фотографий горожан и движущиеся машины, фотограф накладывал друг на друга несколько изображений. Правда, на некоторых кадрах люди остались — но их одинокие фигуры только подчеркивают пустоту окружающего пространства.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
919
0
Оставьте свой комментарий