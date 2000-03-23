» » Так выглядит опустевший мегаполис Чикаго. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Так выглядит опустевший мегаполис Чикаго. Фото

Так выглядит опустевший мегаполис Чикаго. ФотоЧикаго — третий по числу населения город США, где живет 2,7 миллиона человек.

Фотограф Майкл Салисбери (Michael Salisbury) в серии ChiMinusChi («Чикаго минус Чикаго») представил, как выглядел бы оживленный мегаполис, если бы его покинули все жители. Он вдохновлялся проектом японца Масатака Накано о пустых улицах Токио, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вigpicture.

«Эти изображения демонстрируют сюрреалистическую панораму города. Его пустые улицы и шоссе вам никогда не доведется увидеть в реальности. Это не постапокалипсис или что-то подобное, у фотографий бодрящее и спокойное настроение — ведь у нас совсем другие ассоциации с одним из крупнейших городов мира», — объясняет Салисбери.

Читайте также: Мегаполис будущего: невероятная инопланетная архитектура в Испании. Фото

Чтобы удалить с фотографий горожан и движущиеся машины, фотограф накладывал друг на друга несколько изображений. Правда, на некоторых кадрах люди остались — но их одинокие фигуры только подчеркивают пустоту окружающего пространства.

Так выглядит опустевший мегаполис Чикаго. Фото
Так выглядит опустевший мегаполис Чикаго. Фото
Так выглядит опустевший мегаполис Чикаго. Фото
Так выглядит опустевший мегаполис Чикаго. Фото
Так выглядит опустевший мегаполис Чикаго. Фото
Так выглядит опустевший мегаполис Чикаго. Фото
Так выглядит опустевший мегаполис Чикаго. Фото
Так выглядит опустевший мегаполис Чикаго. Фото
Так выглядит опустевший мегаполис Чикаго. Фото
Так выглядит опустевший мегаполис Чикаго. Фото
Так выглядит опустевший мегаполис Чикаго. Фото
Так выглядит опустевший мегаполис Чикаго. Фото
Так выглядит опустевший мегаполис Чикаго. Фото
Так выглядит опустевший мегаполис Чикаго. Фото
Так выглядит опустевший мегаполис Чикаго. Фото
Так выглядит опустевший мегаполис Чикаго. Фото
Так выглядит опустевший мегаполис Чикаго. Фото
Так выглядит опустевший мегаполис Чикаго. Фото
Так выглядит опустевший мегаполис Чикаго. Фото
Так выглядит опустевший мегаполис Чикаго. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Чикаго, город

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 01:03 » Автор: Татьяна Ларина
     919
     0

Похожие новости по теме

Мегаполис будущего: невероятная инопланетная архитектура в Испании. Фото Мегаполис будущего: невероятная инопланетная архитектура в Испании. Фото

Инопланетная архитектура от Аль-Мефера

Полет над Чикаго: снимки, сделанные с огромной высоты. Фото Полет над Чикаго: снимки, сделанные с огромной высоты. Фото

Фотографии американского фотографа.

Захватывающие снимки Чикаго, снятые с высоты. Фото Захватывающие снимки Чикаго, снятые с высоты. Фото

В Чикаго 114 небоскребов — это один из самых высотных городов мира.

Несбывшаяся утопия: невероятный мегаполис, превратившийся в призрака. Фото Несбывшаяся утопия: невероятный мегаполис, превратившийся в призрака. Фото

Просчитавшись, китайские власти потеряли огромные деньги.

Метро Чикаго «озеленили». Фото Метро Чикаго «озеленили». Фото

Жители города смогли проехаться в «зеленом» вагоне.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх