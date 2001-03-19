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Лучшие работы Sony World Photography Awards 2018. Фото
Объявлены победители конкурса фотографий 2018 Sony World Photography Awards.
Все обладатели премии получили ультрасовременные фотоаппараты от компании Sony, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.
Работы-победители будут представлены на выставке Sony World Photography Awards, которая пройдёт в Лондоне с 20 апреля до 6 мая.
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Кроме того, победившая работа будет опубликована в Книге наград 2018.
Все обладатели премии получили ультрасовременные фотоаппараты от компании Sony, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.
Работы-победители будут представлены на выставке Sony World Photography Awards, которая пройдёт в Лондоне с 20 апреля до 6 мая.
Читайте также: Лучшие снимки по версии Sony World Photography Awards 2018. Фото
Кроме того, победившая работа будет опубликована в Книге наград 2018.
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